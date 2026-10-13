Sociedad

"Yo no lo quise hacer": la Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a más de 1800 conductores por circular por la banquina

La autoridad vial realizó patrullajes e instaló puestos de fiscalización en tres corredores metropolitanos para detectar y sancionar maniobras que afectan los carriles reservados a urgencias

La ANSV sancionó a más de 1800 banquineros en el AMBA

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que sancionó a 1.849 conductores por circular por la banquina en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde desplegó controles diarios para detectar esa infracción.

El organismo realiza patrullajes con motocicletas y operativos fijos en sectores de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires–La Plata. La banquina está reservada para emergencias y su uso como carril alternativo está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.

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Los agentes buscan identificar a quienes utilizan esos espacios durante las demoras de tránsito para adelantar al resto de los vehículos. La circulación por banquinas está contemplada como una infracción en el artículo 48 de la normativa nacional.

En uno de los procedimientos realizados en la autopista Panamericana, un automovilista fue detenido tras circular por la banquina. “Me bajo acá, me bajo ‘en coso’”, le señaló el conductor al oficial que lo demoró. “Mil metros más adelante”, le contestó el uniformado, antes de solicitarle la cédula y la licencia para conducir.

Un hombre sentado al volante de un automóvil con el rostro difuminado busca un objeto en su regazo junto a textos superpuestos
La ANSV sancionó a más de 1800 banquineros en el AMBA

“Estoy podrido de los vivarachos acá”, remarcó el conductor. Sin embargo, el oficial le remarcó su actitud de conducir por la banquina: “Y ahora lo termina haciendo usted”. Y le recordó que previamente ya había cometido la infracción metros atrás.

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Por último, el conductor buscó “una ayuda” para el policía, que respondió: “No sé para qué está buscando plata, caballero. No se equivoque”. El inspector rechazó el ofrecimiento y confeccionó la multa correspondiente. Las fiscalizaciones continúan en las autopistas del AMBA mediante controles móviles y puestos fijos.

Además de las actas por esa conducta, los controles derivaron en sanciones para 340 conductores que circulaban sin patente o con la placa adulterada. Otros 187 fueron multados por usar el teléfono celular mientras manejaban.

Desde mayo, la ANSV puso en marcha operativos para controlar y sancionar a los conductores que circulan por las banquinas de las autopistas Panamericana y Buenos Aires–La Plata. El esquema combina patrullajes en motocicleta con puestos fijos y patrullas ubicadas en sectores estratégicos para interceptar a quienes usen esos espacios.

Comenzaron a controlar a los “banquineros” en dos autopistas claves del AMBA
Desde mayo, comenzaron a controlar a los “banquineros” en dos autopistas claves del AMBA

Según había informado el organismo, los primeros controles en la Panamericana permitieron advertir una reducción de esta práctica. En la autopista Buenos Aires–La Plata, varios automovilistas registraron los procedimientos con sus teléfonos y difundieron las imágenes en redes sociales.

La ANSV argumentó que la presencia simultánea de controles móviles y fijos busca ampliar la cobertura de las autopistas y mantener un efecto disuasorio. Los agentes están habilitados para detener a los infractores y aplicar las sanciones correspondientes.

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