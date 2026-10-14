Sociedad

Subte Línea F: cuándo comenzarán las obras, qué recorrido tendrá y cuánto tardará su construcción

La Ciudad abrió la licitación para construir un trazado de 10 kilómetros y 12 estaciones entre Barracas y Palermo

Dos consorcios presentaron ofertas para ejecutar el trazado de 10 kilómetros entre los barrios de Barracas y Palermo
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La Ciudad de Buenos Aires abrió la licitación para construir la Línea F del subte, un trazado de 12 estaciones entre Barracas y Palermo que demandará una inversión de USD 1.500 millones. La administración porteña prevé elegir al contratista antes de fin de año, iniciar los trabajos en enero y completar una conexión de 10 kilómetros entre el sur y el norte de la ciudad en seis años.

Dos consorcios nacionales e internacionales presentaron ofertas para ejecutar la obra, según confirmó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua. El equipo técnico analiza las propuestas y el funcionario fijó como objetivo la firma del contrato antes de que termine el año.

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El financiamiento plurianual recibió el respaldo de 55 de los 60 legisladores porteños. Bereciartua definió el proceso como “la licitación de obra pública más grande del país” y comparó su presupuesto con el Paseo del Bajo, cuya construcción costó cerca de USD 730 millones.

La futura línea tendrá su cabecera sur en Barracas, cerca de La Boca, y las primeras estaciones donde comenzarían las tareas serán Barracas, Constitución y Cochabamba. “La primera que vamos a arrancar es Barracas”, afirmó el ministro en Infobae A las Nueve.

El plan de transformación en Constitución contempla la conversión de la calle Brasil bajo la autopista en un parque peatonal (Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires)
El plan de transformación en Constitución contempla la conversión de la calle Brasil bajo la autopista en un parque peatonal (Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires)

Constitución, la primera transformación urbana de la Línea F

La Ciudad ya inició intervenciones en el entorno de Constitución, donde proyecta una de las estaciones. Los trabajos abarcan modificaciones en el espacio público y en las paradas de colectivos de la zona.

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El plan contempla retirar los colectivos estacionados bajo la autopista, sobre la calle Brasil, para transformar ese sector en un área peatonal con parque. “Todo eso va a ser ahora peatonal, un parque”, explicó Bereciartua.

También se ampliará la vereda de la calle Hornos, bajo la cual se construiría la estación. El ministro precisó que “abajo de esa gran vereda va la gran estación de la F”.

Los túneles se ejecutarían con una máquina tuneladora, una tecnología que permitiría construir entre 300 y 500 metros mensuales. Bereciartua sostuvo que ese sistema reduciría la cantidad de camiones y excavaciones necesarias en la superficie: “Tenés que hacer menos pocitos en la traza”.

El funcionario contrastó ese método con la construcción de la Línea H, que comenzó en 2001 y concluyó en 2018. “La H llevó diecisiete años”, recordó al explicar el plazo previsto para la nueva conexión.

El plan de transformación en Constitución contempla la conversión de la calle Brasil bajo la autopista en un parque peatonal (Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires)
El plan de transformación en Constitución contempla la conversión de la calle Brasil bajo la autopista en un parque peatonal (Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires)

La Línea F también incluiría una combinación con la Línea B en la esquina de Corrientes y Callao. El proyecto prevé instalar el vestíbulo de acceso dentro de un edificio, sin sumar nuevas estructuras sobre la vereda.

La propuesta contempla la continuidad de la librería Zivals en esa esquina. “La postura nuestra es que Zivals quede”, sostuvo Bereciartua.

El diseño, que podría modificarse, prevé un acceso tipo lobby en la planta baja y espacios comerciales en los pisos superiores. La Ciudad podría expropiar el inmueble y pagar a sus propietarios un valor de mercado.

El objetivo es concentrar escaleras, ascensores y escaleras mecánicas dentro del edificio. “El objetivo sería que no pongamos más cosas en la calle”, señaló el ministro.

Obras de renovación en las líneas de subte: tendrá 174 coches nuevos, ascensores y escaleras renovadas
La Ciudad de Buenos Aires abrió la licitación para construir la Línea F de subte con una inversión estimada de USD 1.500 millones

El Trambús eléctrico y la conexión entre Pompeya y Aeroparque

El Trambús eléctrico comenzaría a operar en diciembre con un recorrido entre Pompeya, Acoyte y Rivadavia, Pacífico y Aeroparque. La nueva línea movilizaría 60 mil pasajeros por día, de acuerdo con la previsión de Bereciartua.

“El Trambús une el sur con el norte”, dijo el ministro al describir la estrategia de movilidad. La Ciudad ya incorporó el iBus entre Retiro y La Boca como su primera línea eléctrica, una experiencia que el funcionario definió como “nuestra cabecera de playa para lo que va a pasar ahora en diciembre”.

El servicio tendría semáforos conectados con las unidades para extender la luz verde en determinados cruces. Esa tecnología mejoraría hasta 30% la velocidad promedio, según indicó Bereciartua.

Subte Línea B
El plan de transformación en Constitución contempla la conversión de la calle Brasil bajo la autopista en un parque peatonal

El Anillo Pampa y las obras junto a las vías del Belgrano Norte

La estructura del Anillo Pampa llegará desde China en diciembre y abriría en marzo. El proyecto se ubicará cerca de la avenida Pampa, la autopista Lugones y las vías del tren Belgrano Norte.

“Es un anillo de una cuadra y media de diámetro”, detalló Bereciartua. La obra tendrá pasos para peatones y ciclistas, además de miradores y una recova.

El ministro también mencionó intervenciones en las cercanías de River, Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación. “Duplicamos la capacidad del puente La Brunna”, afirmó sobre las obras en el corredor norte.

La Ciudad construye además un puente peatonal y ciclista para conectar esas áreas. “Hoy si te bajás del tren, te bajás a una banquina”, describió Bereciartua sobre el acceso actual.

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