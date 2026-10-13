Sociedad

Le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y murieron en un accidente en Entre Ríos cuando iban a un control médico

Además de la muerte de Franco Díaz, de 21 años, y su madre, Jachy Arriola, de 53, también falleció un chofer municipal de 35 años. Viajaban en una camioneta cuando chocaron de frente contra un camión

Meses atrás le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y murieron en un accidente en Entre Ríos
Franco Díaz recibía tratamiento de diálisis tres veces por semana a causa de una insuficiencia renal crónica
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Una madre y un hijo al que había donado un riñón para salvarle la vida murieron en un choque frontal contra un camión en la Ruta Provincial 39 de Entre Ríos, cuando ambos viajaban hacia Paraná para un control médico de rutina. La tragedia ocurrió pasadas las 4.50 de este martes en las inmediaciones del kilómetro 56, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. El resultado total de víctimas fatales fue de tres personas.

Los fallecidos fueron identificados como Franco Díaz, de 21 años; su madre, Jachy Arriola, de 53; y el chofer municipal Leandro Perovich, de 35. Los tres viajaban en una Citroën Berlingo perteneciente al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain cuando el vehículo fue embestido de frente por un camión Scania que transportaba bolsas de cal viva.

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Según la hipótesis principal que manejan los investigadores, el transportista —un hombre de 53 años oriundo de Chajarí— había impactado instantes antes contra un caballo suelto sobre la calzada, lo que le habría hecho perder el control y cruzar de carril, según El Entre Ríos. Los tres ocupantes de la Berlingo fallecieron en el acto.

Meses atrás le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y murieron en un accidente en Entre Ríos
El chofer del transporte pesado permaneció internado fuera de peligro y a disposición de la fiscalía

Detrás del viaje había una historia que la comunidad de Urdinarrain ya conocía bien. Franco llevaba más de dos años lidiando con una insuficiencia renal crónica que lo obligaba a desplazarse tres veces por semana —los lunes, miércoles y viernes— desde su localidad hasta Gualeguaychú para someterse a sesiones de diálisis, de acuerdo con la información de Elonce. Salía de su casa alrededor de las 4.30 de la madrugada y regresaba cerca del mediodía.

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Cuando los médicos evaluaron la posibilidad de realizar un trasplante con un donante vivo, Jachy no titubeó. “Enseguida dije que sí. Cuando nos dijeron que podía ser un donante vivo, un familiar, dije yo enseguida. No lo dudé ni un minuto”, había expresado la mujer en declaraciones a Nueve Noticias antes de la intervención. La cirugía se realizó el 27 de noviembre de 2024 en Paraná, y tanto madre como hijo debieron permanecer internados y atravesar un período de recuperación posterior.

Antes del trasplante, el diagnóstico había generado más preguntas que certezas. “Se enfermó, le diagnosticaron que tenía insuficiencia renal crónica y después se le hizo una biopsia para ver de qué era. No se supo de qué era”, había relatado Jachy en aquella misma entrevista.

La historia del joven y su madre había trascendido la esfera familiar en noviembre de 2024, cuando vecinos y conocidos de Urdinarrain organizaron una rifa solidaria para ayudar a la familia a costear los gastos de traslado, alojamiento y recuperación. La campaña tenía como meta reunir aproximadamente dos millones de pesos. Una de las impulsoras fue Nora, una vecina cuyo hijo había compartido el aula con Franco. La iniciativa recibió donaciones de premios y colaboraciones de distintos sectores de la comunidad.

La situación económica de la familia no era sencilla. Jachy trabajaba en un hogar de adultos mayores y debía interrumpir sus tareas durante varios meses para recuperarse de la cirugía, lo que también afectaría sus ingresos. Además, necesitaban alojamiento en la capital entrerriana para permanecer cerca del centro médico durante la internación y los días posteriores.

El trasplante se concretó y Franco retomó una vida más cercana a la normalidad, aunque con controles médicos periódicos para evaluar su evolución. Precisamente, ese seguimiento sanitario era el motivo del viaje de este martes: madre e hijo volvían a Paraná, la misma ciudad donde habían pasado uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Meses atrás le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y murieron en un accidente en Entre Ríos
La Municipalidad de Urdinarrain dispuso el cierre de sus dependencias tras declarar duelo por el siniestro vial

Leandro Perovich, el tercer fallecido, era empleado municipal del área de Desarrollo Social y estaba a cargo del traslado. Tenía 35 años y era, como Franco y Jachy, vecino de Urdinarrain.

La subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccini, detalló en declaraciones a Radio Nacional la mecánica del siniestro. “Por razones que se tratan de establecer, aparentemente, el camionero colisiona con un equino suelto en la ruta, habría perdido el control y eso hace que impacte con una Citroën Berlingo”, explicó la funcionaria. El caballo también murió en el lugar y, al cierre de las actuaciones, todavía no había sido identificado su propietario, ya que el animal no presentaba una marca que lo vinculara con algún dueño.

El conductor del Scania quedó atrapado en la cabina tras el impacto y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro. Quedó demorado y a disposición de la fiscal Laila Taleb, quien lleva adelante la investigación del siniestro vial.

La noticia sacudió a Urdinarrain pocas horas después del accidente. La Municipalidad emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar y anunció el cierre de sus dependencias por duelo. “En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, indicó el texto oficial.

El secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, a cargo de la Presidencia Municipal, se trasladó al lugar del accidente junto al abogado municipal, a disposición de la fiscal de turno y acompañando a las familias, según Diario UNO. Las autoridades también solicitaron respeto y prudencia en la difusión de la información, con especial cuidado por la intimidad de los allegados a las víctimas.

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