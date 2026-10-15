Crimen y Justicia

Video: abrió una camioneta de lujo con un inhibidor, intentó escapar y lo detuvieron tras quedar atrapado en un embotellamiento

La banda operaba en Mar del Plata y uno de sus integrantes fue arrestado este martes, luego de robar una 4x4 que estaba estacionada en un supermercado. La persecución que terminó con la captura de uno de los sospechosos

Estacionaban al lado de camionetas de lujo y las robaban con inhibidores: quedaron atrapados en un embotellamiento y uno terminó detenido

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Un integrante de una banda que se dedicaba a abrir camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de señal y llaves falsas en la ciudad de Mar del Plata fue arrestado este martes por personal de la Policía Bonaerense, luego de que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local detectara al sospechoso mientras sustraía elementos de una 4x4 que estaba estacionada en un supermercado.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició a partir del seguimiento de un lector automático de patentes, que detectó a un Peugeot 208 de color negro.

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A través de las cámaras de seguridad, los operadores del COM detectaron que un hombre había descendido del vehículo y, mediante el presunto uso de una llave falsa, logro abrir una camioneta Toyota Hilux roja estacionada en el playón de un hipermercado Makro, ubicado en el cruce de la avenida Champagnat y Alvarado.

stacionaban al lado de camionetas de lujo y las robaban con inhibidores: quedaron atrapados en un embotellamiento y uno terminó detenido
El detenido fue divisado por las cámaras del COM cuando sustraía pertenencias de una camioneta Toyota roja estacionada en un hipermercado.

Luego de recibir la alerta, personal policial inició el seguimiento del auto, pero a las pocas cuadras, en inmediaciones de avenida Champagnat y Alberti, quedó atrapado en un embotellamiento.

En ese contexto, y al percatarse de la presencia policial, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó escapar a pie. “El sujeto se da a la fuga”, informó el operador de turno en el video que encabeza esta nota.

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stacionaban al lado de camionetas de lujo y las robaban con inhibidores: quedaron atrapados en un embotellamiento y uno terminó detenido
Al verse atrapado en un embotellamiento, el sospechoso intentó escapar a pie.

Finalmente, el sospechoso, de 23 años, fue reducido a los pocos metros por un hombre que le cerró el paso en la esquina de avenida Champagnat y Belgrano. Ya reducido, efectivos de la Bonaerense procedieron a su detención.

Consumado el arresto del sospechoso, el seguimiento al Peugeot continuó hasta que fue localizado sin ocupantes y sin chapas patentes en inmediaciones de avenida Champagnat y Rivadavia.

stacionaban al lado de camionetas de lujo y las robaban con inhibidores: quedaron atrapados en un embotellamiento y uno terminó detenido
El delincuente fue detenido luego de que un hombre le cerrara el paso en la esquina de avenida Champagnat y Belgrano.

Luego, con intervención de la Comisaría 9ª y autorización de la Fiscalía de Flagrancia, se realizó un allanamiento en un domicilio de Pasaje Las Vías al 6600. Si bien no se logró localizar al investigado ni al presunto conductor del vehículo, la requisa permitió secuestrar elementos de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados había dos chapas patentes correspondientes al Peugeot 208, dos destornilladores, una llave casera con mango en forma de T —conocida como “yuga”—, un equipo portátil de comunicación, dinero en moneda nacional y extranjera, una gorra, una motosierra y dos infladores portátiles.

Las fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que el vehículo utilizado por la banda estaría vinculado con un hecho denunciado el pasado 2 de octubre, cuando la víctima sufrió el robo de diversos elementos del interior de su camioneta Toyota SW4, la cual se encontraba estacionada sobre la calle Falucho al 30. La investigación derivó en un allanamiento realizado cinco días después de ese hecho en el domicilio del sospechoso, donde no se logró encontrarlo ni secuestrar el vehículo utilizado.

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Tras la detención del sospechoso, de 23 años, personal policial realizó un allanamiento y halló elementos de interés para la causa, entre ellos una yuga y una motosierra.

El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por hurto agravado por el uso de llaves falsas o instrumentos semejantes en grado de tentativa, el secuestro del automóvil y de los elementos de interés, y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

La investigación continúa para establecer la participación de los demás involucrados.

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