Crimen y Justicia

Horror en Pehuajó: encontraron muerto a un hombre que se dedicaba a la compraventa de dólares

Por el crimen fue arrestado un joven de 27 años. Creen que el arma homicida fue un termo Stanley

Integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y personal equipado con trajes de protección biológica de color blanco y amarillo ingresan al interior de la propiedad del sospechoso

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Un hombre de 78 años que se dedicaba a la compraventa de dólares fue hallado sin vida en el interior de una vivienda en Pehuajó, tras permanecer varias horas desaparecido. La justicia ordenó la detención de un joven de 27 años, de nacionalidad paraguaya, que mantenía un conflicto de dinero con la víctima y que habría utilizado un termo como arma para cometer el crimen, indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El hecho comenzó a tomar forma el 14 de octubre de 2026, cuando una mujer se presentó ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen para denunciar la desaparición de su padre, Hugo Alberto Juárez (78). Según relató, su madre, le comunicó alrededor de las 10:30 que su pareja no había vuelto a su casa.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Juárez había hablado con su hijo esa misma mañana y luego partió a bordo de su Peugeot 308 blanco. Su última conexión de WhatsApp quedó registrada a las 10:52, tras lo cual el teléfono celular —abonado 2396-627924— se apagó sin que nadie pudiera volver a contactarlo.

Imagen dividida con personas en trajes de protección entrando a una vivienda a la izquierda y el retrato de un hombre a la derecha.
Alberto Hugo Juárez fue hallado asesinado en una propiedad de Pehuajó (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia indicó a los investigadores que Juárez se dedicaba habitualmente a la compra y venta de dólares estadounidenses, y que sospechaban que el día de su desaparición podría haber concretado alguna transacción vinculada a esa actividad. Ese dato orientó de manera decisiva las líneas de pesquisa que siguió la DDI.

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Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen y de la Policía de Seguridad Comunal (PSC) de Pehuajó, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, activó el protocolo de búsqueda. En el marco de ese operativo, el vehículo de la víctima fue localizado en calle Encina, sin ocupantes. Se solicitó de inmediato la intervención de Policía Científica para relevar el rodado.

Un conflicto de dinero y amenazas previas apuntaron al sospechoso

Las tareas investigativas y los testimonios recabados durante las horas siguientes permitieron establecer que existía un conflicto económico entre Juárez y Kevin Rafael Gamarra Colman (27), de nacionalidad paraguaya. Según los elementos reunidos, el joven habría amenazado a la víctima en un contexto vinculado a cuestiones de dinero.

Con esos indicios, el fiscal Ruiz Schenstrom autorizó el allanamiento del domicilio de Gamarra, a escasos metros de donde había sido encontrado el auto de Juárez.

Un policía de espaldas sostiene a un hombre esposado con el rostro pixelado junto a un cartel de la DDI Trenque Lauquen
Un efectivo de la DDI custodia al hombre detenido por el crimen del cambista

La medida arrojó un resultado trágico: en el interior del inmueble fue hallado el cuerpo sin vida del cambista. De manera inmediata se procedió a la aprehensión de Gamarra Colman y al secuestro de un teléfono celular marca iPhone que tenía en su poder.

Policía Científica intervino en el lugar del hallazgo para llevar adelante las pericias correspondientes. El detenido fue trasladado y quedó alojado en la sede de la DDI de Trenque Lauquen.

Un termo fue identificado como el arma utilizada

En el interior del departamento donde se produjo el hecho, los investigadores secuestraron la llave de encendido del Peugeot 308 de la víctima y un termo marca Stanley de 1,5 litros, color verde, que fue identificado como el arma impropia empleada en el ataque. También se secuestró un Peugeot 208 a fines periciales.

Tras la recolección de las pruebas, las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio. La causa quedó radicada en la UFI 8, cuyo titular autorizó la difusión del procedimiento a la prensa.

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