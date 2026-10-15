La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

Una mujer identificada como Yuleidy Ixcotoyac habla frente a la cámara en un entorno interior. La grabación está vinculada a los reportes de su comunidad sobre su presunta reaparición tras un funeral en Sacapulas, Quiché. Redes Sociales

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) investiga si los padres de una adolescente de 15 años incurrieron en negligencia después de que la joven permaneciera cerca de ocho horas dentro de un ataúd y recobrara signos de vida durante su velorio en Sacapulas, Quiché. Yuleidy Ixcotoyac, como fue identificada por medios locales, permanece bajo observación médica mientras las autoridades determinan su estado de salud y las circunstancias en que fue dada por muerta.

El episodio ocurrió en la aldea El Jocote y se difundió en redes sociales durante el fin de semana del 11 de octubre. Familiares, vecinos e integrantes de una iglesia se habían reunido en la vivienda cuando testigos advirtieron que la adolescente salía del féretro por sus propios medios.

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La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia envió un equipo multidisciplinario a la casa de la familia para verificar las condiciones en las que se encontraba la menor. El Ministerio Público también abrió una investigación de oficio a través de la Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional.

Un grupo de personas acompaña a los familiares junto a un ataúd de madera durante un velatorio. (Redes Sociales)

El traslado interrumpido tras la pérdida de conocimiento

La adolescente comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho durante la madrugada del domingo, según el relato de su padre, pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en El Jocote. El hombre la llevó en su vehículo hacia el Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché, pero ella perdió el conocimiento al llegar a San Pedro Jocopilas.

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El padre afirmó que no percibió pulso ni respiración y decidió volver a la comunidad en vez de continuar hasta el hospital. La familia no obtuvo una certificación médica del fallecimiento ni inició trámites ante el Registro Nacional de las Personas.

Tras regresar a la aldea, los familiares buscaron un ataúd en una funeraria y trasladaron a la joven a la vivienda para realizar el velorio. La aparición de signos de vida generó reacciones contrapuestas: algunas personas definieron el hecho como un milagro, mientras otras cuestionaron la decisión de no llevarla a un centro asistencial.

La subprocuradora de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Lucrecia Prera, explicó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la institución inició coordinaciones apenas conoció el caso. Una de las primeras verificaciones fue establecer la edad de la adolescente, ante versiones que la situaban entre los 15 y los 17 años.

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La atención médica en el Hospital Regional de Huehuetenango

El equipo de la Procuraduría ubicó a la familia en una clínica privada cercana a Huehuetenango, donde constató que el establecimiento no tenía el equipamiento requerido para las evaluaciones que necesitaba la paciente. La institución pidió medidas de protección a un juez, que ordenó su traslado a un centro con mayor capacidad técnica.

Yuleidy Ixcotoyac fue ingresada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina, donde continúa bajo vigilancia médica. La PGN espera los resultados de los exámenes y el dictamen del personal especializado para precisar su condición.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aclaró que no interviene de oficio y que requiere una solicitud del Ministerio Público o de un juzgado. La institución explicó: “Esto sucede cuando existe la sospecha, por parte de un fiscal o un juez, de la posibilidad de muerte violenta”.

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Prera sostuvo que realizar un velorio sin una confirmación científica de la muerte puede constituir una situación de descuido o negligencia. La PGN evaluará si se vulneraron los derechos de la adolescente y, si detecta irregularidades atribuibles a sus progenitores, podrá presentar una denuncia penal o intervenir como querellante adhesiva.

Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General de la Nación establecieron responsabilidades penales ni aplicaron medidas contra los padres. Las diligencias siguen abiertas a la espera de los resultados médicos y de la investigación en Sacapulas.