Guatemala

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

La Procuraduría de la Niñez y el Ministerio Público abrieron diligencias para determinar si se vulneraron los derechos de la joven de 15 años, quien recuperó signos vitales tras pasar ocho horas en un ataúd

Una mujer identificada como Yuleidy Ixcotoyac habla frente a la cámara en un entorno interior. La grabación está vinculada a los reportes de su comunidad sobre su presunta reaparición tras un funeral en Sacapulas, Quiché. Redes Sociales

Guardar

La Procuraduría General de la Nación (PGN) investiga si los padres de una adolescente de 15 años incurrieron en negligencia después de que la joven permaneciera cerca de ocho horas dentro de un ataúd y recobrara signos de vida durante su velorio en Sacapulas, Quiché. Yuleidy Ixcotoyac, como fue identificada por medios locales, permanece bajo observación médica mientras las autoridades determinan su estado de salud y las circunstancias en que fue dada por muerta.

El episodio ocurrió en la aldea El Jocote y se difundió en redes sociales durante el fin de semana del 11 de octubre. Familiares, vecinos e integrantes de una iglesia se habían reunido en la vivienda cuando testigos advirtieron que la adolescente salía del féretro por sus propios medios.

PUBLICIDAD

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia envió un equipo multidisciplinario a la casa de la familia para verificar las condiciones en las que se encontraba la menor. El Ministerio Público también abrió una investigación de oficio a través de la Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional.

Personas reunidas en una habitación de concreto alrededor de un ataúd de madera con flores al lado
Un grupo de personas acompaña a los familiares junto a un ataúd de madera durante un velatorio. (Redes Sociales)

El traslado interrumpido tras la pérdida de conocimiento

La adolescente comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho durante la madrugada del domingo, según el relato de su padre, pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en El Jocote. El hombre la llevó en su vehículo hacia el Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché, pero ella perdió el conocimiento al llegar a San Pedro Jocopilas.

PUBLICIDAD

El padre afirmó que no percibió pulso ni respiración y decidió volver a la comunidad en vez de continuar hasta el hospital. La familia no obtuvo una certificación médica del fallecimiento ni inició trámites ante el Registro Nacional de las Personas.

Tras regresar a la aldea, los familiares buscaron un ataúd en una funeraria y trasladaron a la joven a la vivienda para realizar el velorio. La aparición de signos de vida generó reacciones contrapuestas: algunas personas definieron el hecho como un milagro, mientras otras cuestionaron la decisión de no llevarla a un centro asistencial.

La subprocuradora de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Lucrecia Prera, explicó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la institución inició coordinaciones apenas conoció el caso. Una de las primeras verificaciones fue establecer la edad de la adolescente, ante versiones que la situaban entre los 15 y los 17 años.

La atención médica en el Hospital Regional de Huehuetenango

El equipo de la Procuraduría ubicó a la familia en una clínica privada cercana a Huehuetenango, donde constató que el establecimiento no tenía el equipamiento requerido para las evaluaciones que necesitaba la paciente. La institución pidió medidas de protección a un juez, que ordenó su traslado a un centro con mayor capacidad técnica.

Yuleidy Ixcotoyac fue ingresada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina, donde continúa bajo vigilancia médica. La PGN espera los resultados de los exámenes y el dictamen del personal especializado para precisar su condición.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aclaró que no interviene de oficio y que requiere una solicitud del Ministerio Público o de un juzgado. La institución explicó: “Esto sucede cuando existe la sospecha, por parte de un fiscal o un juez, de la posibilidad de muerte violenta”.

Prera sostuvo que realizar un velorio sin una confirmación científica de la muerte puede constituir una situación de descuido o negligencia. La PGN evaluará si se vulneraron los derechos de la adolescente y, si detecta irregularidades atribuibles a sus progenitores, podrá presentar una denuncia penal o intervenir como querellante adhesiva.

Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General de la Nación establecieron responsabilidades penales ni aplicaron medidas contra los padres. Las diligencias siguen abiertas a la espera de los resultados médicos y de la investigación en Sacapulas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPGNdeGuatemalaMinisterio Público de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Turba incendia una subestación policial y varios vehículos en Guatemala tras la captura en flagrancia de un presunto violador de menores

El hecho ocurrió la noche del miércoles 14 de octubre en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

Turba incendia una subestación policial y varios vehículos en Guatemala tras la captura en flagrancia de un presunto violador de menores

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

La iniciativa del diputado Fidencio Lima Pop apunta a ampliar el servicio en áreas cercanas a plantas, donde Alta Verapaz registra una cobertura eléctrica de apenas el 24% de la población local

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

La epidemia silenciosa de las motos en Guatemala: nueve de cada diez pacientes en el Seguro Social son motoristas y el 58% circula sin casco

Las cifras del IGSS revelan una crisis que crece año tras año en las carreteras guatemaltecas. Detrás de cada estadística hay fracturas, cirugías y cuentas hospitalarias que pueden superar los Q200 mil diarios por paciente.

La epidemia silenciosa de las motos en Guatemala: nueve de cada diez pacientes en el Seguro Social son motoristas y el 58% circula sin casco

Quiso ayudar a un conductor accidentado en Guatemala y murió baleado: el agresor también disparó contra la policía

Un hombre conocido como "El Gato" se detuvo en la carretera CA-14, en Alta Verapaz, para socorrer a alguien en apuros. Lo que recibió a cambio dejó sin palabras a quienes iban con él.

Quiso ayudar a un conductor accidentado en Guatemala y murió baleado: el agresor también disparó contra la policía

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades

Una modalidad criminal se instaló como una de las mayores alarmas de seguridad en Guatemala. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se disputan territorios con una violencia que deja rastros imposibles de ignorar en plena vía pública

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades

TECNO

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Un hackeo incendió heladeras y arruinó comida en 700 supermercados en Europa

Amazon lanzó dos dispositivos de IA que escuchan conversaciones y sugieren qué comprar

GTA 6 estrena un nuevo tráiler: cuáles son los nuevos detalles revelados antes de su lanzamiento

Por qué no puedo jugar a Fortnite hoy: La razón tras el mensaje “los servidores no responden

ENTRETENIMIENTO

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El tráiler de ‘The Chosen’ temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesús antes de la crucifixión

Nadie dice nada da el salto a la ficción con Somos así en Hulu en Disney+

Kendall Jenner abordó los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"

Travis Barker y Kourtney Kardashian: el mensaje que transformó una amistad de 15 años en una historia de amor

MUNDO

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Israel hizo pública una carta del hijo del terrorista Yahya Sinwar en la que expresa su deseo: “Quiero disparar contra judíos”

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza