Política

La oposición no llegó al quórum para derogar el DNU 70: los gobernadores aliados aportaron un puñado de ausencias clave

En la previa de la sesión el oficialismo jugó fuerte para blindar el mega decreto que desreguló amplios sectores de la economía. Los libertarios incluyeron límites a la venta de tierras en un proyecto que se tratará la semana que viene, también hicieron concesiones en discapacidad y hasta prometieron inversiones ferroviarias en el norte

Vista panorámica del recinto semicircular con bancas de madera, asientos de cuero, alfombra roja y palcos en varios niveles
La Cámara de Diputados de Argentina celebra una sesión en el recinto para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70.
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El oficialismo se anotó una importante victoria en la Cámara de Diputados al conseguir sabotear la sesión convocada por la oposición para derogar el mega DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar los proyectos sobre endeudamiento y mora. En las semanas previas los libertarios hicieron varias concesiones a los bloques aliados y, además, recibieron el espaldarazo del segundo fallo de la Corte Suprema, que restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras del kirchnerismo.

Pasadas las 14.30, el tablero reflejó que solo había 121 diputados sentados en sus bancas (se necesitan 129 para abrir el debate). Las ausencias que terminaron de inclinar la balanza fueron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres; los tres diputados de Independencia, que responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán es el más llamativo, dado que había firmado la convocatoria para la sesión pero finalmente se ausentó.

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itai Hagman
itai Hagman

La convocatoria opositora había sido inicialmente motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que, al rechazar una acción de amparo contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de tierras, en la práctica liberalizó por completo su venta a extranjeros. La oposición buscó capitalizar el rechazo social que generó el debate sobre la extranjerización de la tierra en el Senado para avanzar contra el mega decreto desregulador que Milei firmó al inicio de su gestión.

Además, para robustecer las posibilidades de llegar al quórum los bloques de la oposición incluyeron otros dos temas incómodos para el Gobierno que se estaban discutiendo en comisión: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento.

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Sin embargo, el principal problema político era que enfrentó la oposición a la hora de sumar voluntades es que la derogación del DNU 70/23 también afectaría otros sectores de la economía que fueron desregulados. Por ejemplo, entre otros puntos, el mega decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron desde el comienzo de la discusión que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal. Eso explica todos los esfuerzos realizados para sabotear el quórum de la sesión.

Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El escenario comenzó a complicarse para la oposición la semana pasada cuando la Corte Suprema, tras un giro de 180 grados, concedió una cautelar sobre el mismo artículo del DNU 70/23 y volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo. “Desde ese momento no pudimos sumar ninguna voluntad más”, explicó a Infobae un importante referente del peronismo.

Además, La Libertad Avanza acordó este martes con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre. Desde la oposición destacaron la ironía de que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR terminaron firmando un dictamen para reponer la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011.

Javier Milei
Javier Milei

Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, festejó el presidente de la Cámara de Diptuados, Martín Menem, tras el naufragio de la sesión.

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