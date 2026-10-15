De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

Durante una emisión del programa Tarde de Rosca, el conductor Roberto Funes Ugarte señala su participación como bailarín en el videoclip musical de la canción Timidez, interpretada por Emanuel Ortega

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Mientras Emanuel Ortega atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida pública —27 días después de casarse con Julieta Prandi, la conductora anunció la separación—, un recuerdo inesperado lo devolvió a una época en la que todo parecía más simple. Roberto Funes Ugarte reveló en su programa que fue parte del cuerpo de baile del videoclip de “Timidez”, el tema que el músico grabó en 1995, a comienzos de su carrera, en el pasaje La Piedad, en pleno centro de Buenos Aires.

Funes Ugarte se reconoció en el videoclip frente a sus compañeros

La anécdota surgió durante una emisión de Tarde de Rosca, el ciclo que el conductor lleva adelante en el streaming a Casa. Mientras repasaban imágenes del clip, Funes Ugarte pidió a sus compañeros que le pusieran el video y empezó a señalar la pantalla para identificarse entre los bailarines. “Ahí estoy, ahí estoy, ¿ves?”, repetía mientras el resto del equipo gritaba y estallaba de risa al descubrirlo en la coreografía.

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Videoclip musical de la canción Timidez, interpretada por Emanuel Ortega

Ante la sorpresa del panel, el conductor recordó a una de las bailarinas que lo acompañó en la grabación: “Es la chica divina. No la vi nunca más. Chiquitita, así de bajita, divina”. Cuando le pidieron que se levantara a recrear los pasos, se negó entre risas: “No, no me acuerdo”. La reacción de sus compañeros lo resumió todo: “Roberto, sos una caja de Pandora”.

El cantante Emanuel Ortega aparece en primer plano durante una grabación mientras un círculo blanco resalta el rostro de un bailarín situado detrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una carrera marcada por la música y la exposición mediática

La escena, que se viralizó en redes, resultó un contraste involuntario con el presente del cantante. Ortega se encuentra en el centro de la atención mediática desde que Prandi confirmó el fin de la relación a través de una historia de Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora.

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El anuncio llegó menos de un mes después del casamiento civil de la pareja, celebrado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. La conductora no precisó los motivos, aunque la ruptura se conoció en medio de versiones sobre una presunta infidelidad que Ángel de Brito difundió en LAM (América TV).

El músico respondió a un notero de SQP, pidió preservar su intimidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. La ruptura se conoció en medio de versiones no confirmadas de infidelidad (Video: SQP/ América TV)

“No estoy bien, pero ya va a pasar”, dijo el músico detrás de una puerta cerrada

En una breve charla con un notero de SQP (América TV), Ortega habló desde el interior de su estudio de grabación, donde vive por estos días, y evitó mostrarse ante las cámaras. “Es un momento triste y privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en ese ámbito”, expresó el músico. Consultado por su estado de ánimo, respondió: “Como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”.

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El cantante insistió en que no quería resultar descortés con el equipo periodístico, pero marcó un límite. “No quiero hablar así, con la puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento”, sostuvo. Antes de despedirse, dejó una última frase: “Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado, porque es algo privado entre dos personas”.

En la misma jornada, SQP emitió notas con Ana Paula Dutil, exesposa del músico, y con Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia, quien desmintió un vínculo sentimental con Ortega. Mientras la tormenta mediática rodea al cantante, un video de otra época lo muestra bailando despreocupado en un pasaje porteño, en una versión de sí mismo que hoy parece muy lejana.

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