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Huracán y Gimnasia La Plata abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Globo recibe al Lobo en Parque Patricios. Desde las 20:00 con televisación de TNT Sports

Gimnasia y Esgrima La Plata-Huracán
Gimnasia La Plata visitará a Huracán en Parque Patricios
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Huracán abrirá la fecha 13 del Torneo Clausura en la noche de este jueves a partir de las 20:00 ante Gimnasia La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un duelo clave para las aspiraciones de ambos porque llegan igualados en puntos y un triunfo los catapultará a la cima de la Zona B. El árbitro será Nicolás Ramírez y la transmisión le corresponderá a TNT Sports.

A falta de cuatro fechas para el cierre de la Fase Regular, el Globo es el quinto mejor equipo de la zona y solo tiene por delante a Rosario Central, Belgrano, Argentinos Juniors (22) y Sarmiento (20). De hecho, el plantel de Diego Martínez sabe la importancia de hacerse fuerte de local porque todavía debe visitar al Canalla en Arroyito y al Bicho en La Paternal en este sprint final. Entre medio a esos cruces, se medirá a Tigre en Parque Patricios.

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Su reciente derrota 2-0 ante Barracas Central en la cancha del Guapo opacó su buena actualidad, ya que arrastraba una racha de seis encuentros sin perder con tres empates y misma cantidad de triunfos, dos de ellos a Racing y River Plate. Esto se sumó a la histórica victoria contra San Lorenzo en el clásico de la cuarta fecha como visitante.

En la vereda opuesta, el Lobo de Ariel Pereyra perdió terreno en la Tabla Anual por sus últimos cuatro empates en fila. Ocupa la décima posición con 45 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, pero se enfrenta a un contrincante que está obligado a ganar: Huracán tiene 41 puntos y podría quedar a tiro de su próximo adversario si se impone ante sus hinchas.

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Con vistas a este duelo, el Pata habría tomado la decisión de sacar a Nelson Insfrán del arco y ubicaría a Harlen Castillo bajo los tres palos. Insfrán solo pudo conservar la valla invicta en 2 de 12 compromisos del Torneo Clausura y quedó bajo la lupa de los hinchas.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gimnasla La Plata: Harlen Castillo; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Maximiliano Macheroni

Hora: 20:00

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

TV: TNT Sports

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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