Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

La organización de la competencia informó que analizará las circunstancias de la emergencia médica

Guardar

La corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won murió después de sufrir una emergencia médica durante la media maratón de la Seoul Race 2026, disputada en Seúl, Corea del Sur. Tenía 25 años y se desplomó en el kilómetro 20,6 del recorrido, cuando faltaban cerca de 500 metros para cruzar la meta.

El Comité Organizador de la Seoul Race confirmó la muerte al día siguiente mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. La entidad no identificó inicialmente a la participante, cuya identidad trascendió después a través de una publicación de Bummy, amigo de la joven y creador de contenido vinculado al running.

PUBLICIDAD

La organización situó el incidente a las 8:49 de la mañana. “El 11 de octubre, alrededor de las 8:49 de la mañana, un participante de la media maratón de la Seoul Race sufrió una emergencia médica tras desplomarse en el kilómetro 20,6”, indicó el comunicado. Según el comunicado, la corredora recibió atención de emergencia en el lugar y fue trasladada en ambulancia a un centro médico. “Lamentablemente, falleció”, informó el comité. El posteo no precisó la causa médica del deceso.

La prueba de media maratón tenía una extensión de 21,097 kilómetros. El desplome ocurrió en el tramo final del recorrido, que atravesó sectores de la capital surcoreana como la Plaza de Seúl, Gwanghwamun y Dongdaemun. La edición de este año reunió a cerca de 12.000 atletas en las distancias de 21 kilómetros y 11 kilómetros.

PUBLICIDAD

Yoo Ji-won tenía 25 años y era una figura conocida entre comunidades de running de Corea del Sur

El comité expresó sus condolencias a la familia de la fallecida y a los competidores afectados por lo ocurrido. “Expresamos nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, que están atravesando un momento de dolor tan inesperado”, señaló. La entidad también afirmó que analizará el caso. “El comité organizador examinará detenidamente las circunstancias de lo sucedido y continuará adoptando las medidas necesarias”, añadió en el mensaje publicado tras la carrera.

Yoo Ji-won había comenzado a correr en 2022 y compartía en redes sociales imágenes de sus entrenamientos y competencias. Su cuenta personal superaba los 8.000 seguidores y reunía publicaciones sobre su preparación deportiva, además de aspectos de su vida académica.

PUBLICIDAD

En una entrevista difundida en YouTube en marzo, la joven se presentó como estudiante de posgrado del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST). Su área de especialización era la investigación de semiconductores para inteligencia artificial. “Mi vida gira en torno a la investigación y a correr”, expresó entonces.

La atleta amateur había obtenido resultados destacados en pruebas de larga distancia. El 15 de marzo completó el Maratón de Seúl en 2 horas, 56 minutos y 32 segundos, una marca inferior a las tres horas en los 42 kilómetros. Ese mismo mes registró 1 hora, 22 minutos y un segundo en la Media Maratón New Balance.

PUBLICIDAD

En abril, ganó la categoría amateur femenina de 10 kilómetros en el maratón de Gunsan Saemangeum. Sus resultados la habían convertido en una figura conocida entre clubes y comunidades de corredores, aunque no era una deportista de élite.

La corredora se desplomó en el kilómetro 20,6 de la media maratón, a unos 500 metros de la meta

Bummy recordó el vínculo que había construido con la corredora a partir de entrenamientos y competencias compartidas. “¿Te acuerdas de la primera vez que nos conocimos? Nos acabábamos de conocer y, sin más, nos fuimos a correr juntos la media maratón de Gapcheon”, escribió.

El creador de contenido relató que volvieron a encontrarse en GMW y que, con el tiempo, correr juntos se convirtió en una costumbre. “Hiciera un sol abrasador o cayera un auténtico diluvio, cada momento que pasábamos corriendo juntos me hacía feliz”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Si he llegado a disfrutar tanto del running y a amarlo como lo hago hoy, es gracias a ti, Jiwon”, añadió. También evocó sus encuentros habituales para entrenar: “Todavía siento que los lunes, a las siete y media de la tarde, debería estar corriendo contigo hacia el jardín botánico”.

Finalmente, describió cómo se sintió en el momento del colapso de su amiga: “A poca distancia de la meta en la carrera de Seúl, vi gente reunida y pensé que alguien debía de haberse lastimado. Por alguna extraña razón , solo quería pasar de largo junto a ti en ese momento. Estaba rodeado de gente y ni siquiera podía ver dentro, pero creo que tenía demasiado miedo de que pudiera ser alguien que conocía. Tan pronto como crucé la meta, te busqué en el podio, pero a medida que empezaban a llegar noticias inquietantes, instintivamente comencé a sentir la realidad que no quería creer. Dejé todo en el trabajo y corrí al hospital solo para verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido quedarme a tu lado hasta el final. Sigo teniendo estos pensamientos inútiles : ¿qué hubiera pasado si hubiera corrido un poco más rápido en la carrera y hubiera llegado antes a tu lado? Fui yo quien te ayudó a conseguir las entradas para la Media Maratón que te hicieron famosa, y fui yo quien te ayudó a conseguir las entradas para la Maratón de Dong-A ; si no hubiera sido tan entrometido, ¿habrías liberado tu potencial un poco más tarde ? ¿Habría sucedido esto? (...) Si la última imagen que recuerdas de mí es la mía animándote con todas mis fuerzas hasta el final, eso es suficiente para mí. No sé qué tipo de persona sigo siendo en tu corazón, pero para mí, fuiste la amiga más preciada con quien compartí innumerables preocupaciones, y la mejor compañera de carrera con quien siempre disfruté corriendo. Me sentí entumecido durante las doce horas que estuve en el hospital, pero no sé por qué las lágrimas siguen brotando ahora. Espero que no estés sufriendo y que sigas corriendo feliz".

PUBLICIDAD

La Seoul Race 2026 reunió a cerca de 12.000 participantes en las pruebas de 21 y 11 kilómetros

El comunicado de Seoul Race

Comunicamos una noticia devastadora a todos los participantes de la Seoul Race 2026.

Alrededor de las 8:49 a. m. del 11 de octubre, se produjo una emergencia cuando un participante de la media maratón de la Seoul Race se desplomó en el kilómetro 20,6.

Tras brindarle primeros auxilios en el lugar, fue trasladada a un centro médico en ambulancia (servicio de emergencias 119) para recibir tratamiento; sin embargo, lamentablemente, falleció.

Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a la familia en estos momentos de profunda tristeza y oramos por el eterno descanso de su alma.

También extendemos nuestras condolencias a los participantes, quienes sin duda se sienten profundamente afligidos al recibir esta trágica noticia.

El Comité Organizador examinará el caso minuciosamente y tomará las medidas necesarias.

Reiteramos nuestro profundo pesar por el fallecimiento y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia.

Atentamente, El Comité Organizador de la Seoul Race

La carta completa de su amigo Bummy

Jiwon, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Nos vimos de repente y corrimos juntos la Media Maratón de Gapcheon.

Incluso entonces, pensé que no eras una persona común, pero en aquel momento, solo asumí que sería un encuentro fugaz.

Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar en la GMW. En aquel entonces, no tenía ni idea de que nos haríamos tan cercanos, pero antes de darme cuenta, correr juntos se convirtió en una parte tan natural de nuestra vida diaria.

PUBLICIDAD

Ya fuera bajo un sol abrasador o una lluvia torrencial, siempre era feliz cuando corríamos juntos. Todo gracias a ti he llegado a amar y disfrutar tanto correr.

Hay tantos momentos que compartimos que me costó mucho elegir las fotos. Incluso ahora, los lunes a las 7:30 de la tarde, siento que deberíamos estar corriendo juntos al jardín botánico, y otros días, siento que deberíamos estar reunidos en la pista de KAIST para entrenar...

Solo nos conocemos desde hace un año y medio, pero los recuerdos que hemos construido juntos hacen que parezca que llevamos juntos más de diez años.

PUBLICIDAD

A poca distancia de la meta en la carrera de Seúl, vi gente reunida y pensé que alguien debía de haberse lastimado. Por alguna extraña razón , solo quería pasar de largo junto a ti en ese momento. Estaba rodeado de gente y ni siquiera podía ver dentro, pero creo que tenía demasiado miedo de que pudiera ser alguien que conocía.

Tan pronto como crucé la meta, te busqué en el podio, pero a medida que empezaban a llegar noticias inquietantes, instintivamente comencé a sentir la realidad que no quería creer. Dejé todo en el trabajo y corrí al hospital solo para verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido quedarme a tu lado hasta el final.

Sigo teniendo estos pensamientos inútiles : ¿qué hubiera pasado si hubiera corrido un poco más rápido en la carrera y hubiera llegado antes a tu lado? Fui yo quien te ayudó a conseguir las entradas para la Media Maratón de New Balance que te hicieron famosa, y fui yo quien te ayudó a conseguir las entradas para la Maratón de Dong-A ; si no hubiera sido tan entrometido, ¿habrías liberado tu potencial un poco más tarde ? ¿Habría sucedido esto?

Aun así, recuerdas cuando nos encontramos a mitad de camino y grité “¡Vamos, Yoo Ji-won!” más fuerte que nadie, ¿verdad? No sé si sabía que ese sería mi último saludo para ti, pero curiosamente, creo que grité mucho más fuerte de lo normal.

Si la última imagen que recuerdas de mí es la mía animándote con todas mis fuerzas hasta el final, eso es suficiente para mí. No sé qué tipo de persona sigo siendo en tu corazón, pero para mí, fuiste la amiga más preciada con quien compartí innumerables preocupaciones, y la mejor compañera de carrera con quien siempre disfruté corriendo.

Me sentí entumecido durante las doce horas que estuve en el hospital, pero no sé por qué las lágrimas siguen brotando ahora. Espero que no estés sufriendo y que sigas corriendo feliz. Ya no podemos correr juntos, pero los momentos que compartimos permanecerán en mi memoria para siempre. Los atesoraré como recuerdos preciosos por el resto de mi vida.

Descansa en paz, Jiwon.