Expectativa en Alpine por la presentación de un ingeniero estrella de la Fórmula 1: “Llevaremos al equipo a un nivel diferente”

Flavio Briatore anunció la nueva incorporación de la escudería

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Alpine presentó a Mike Elliott como nuevo jefe técnico de su equipo de Fórmula 1, con la misión de reforzar el área de ingeniería ante el reglamento de 2026 y mejorar el rendimiento de la escudería. En medio de su lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores de la temporada, el británico vuelve a una sede donde ya trabajó entre 2008 y 2012 y llega después de más de 23 años en la categoría y 16 títulos conquistados.

Elliott, de 52 años, supervisará las funciones técnicas y de ingeniería de Alpine desde Enstone, por encima del actual director técnico ejecutivo, David Sánchez. Su experiencia incluye la participación en la conquista de ocho campeonatos mundiales de Constructores y ocho de Pilotos. “Golpe de Alpine: firma al exjefe técnico de Mercedes en F1”, tituló el portal especializado Motorsport sobre el fichaje en septiembre.

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Durante la presentación, Flavio Briatore defendió la incorporación del ingeniero británico y la necesidad de contar con una figura de referencia para el área técnica. “Necesitamos un director técnico fuerte en la compañía, porque estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente”, aseguró el asesor ejecutivo ante los empleados. La contratación se anunció el 17 de septiembre, aunque la presentación oficial ante el personal de Enstone ocurrió el 14 de octubre, según los videos que difundió la escudería en redes.

Mike Elliott se convirtió en el nuevo director técnico jefe de Alpine

El ingeniero centró su mensaje inicial en la capacidad de la plantilla para transformar los recursos de la empresa en resultados en pista. “Probablemente hayan pasado por muchos cambios. Han tenido a muchas personas aquí delante hablándoles de cómo podría ser el futuro y de cómo se podría avanzar”, señaló.

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A su vez, Elliott comparó el funcionamiento de la Fórmula 1 con un análisis económico: “Si analizamos la Fórmula 1 como lo haría un economista, nuestro trabajo consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista”. El nuevo responsable técnico identificó a los empleados como el recurso principal de la escudería. “Y si nos fijamos en cuál es nuestro recurso fundamental como empresa, son todos ustedes. Ustedes son las personas que pueden marcar la diferencia. Podemos estar aquí de pie, podemos hablar, pero en realidad son ustedes quienes marcarán la diferencia”, concluyó.

El tema generó gran repercusión en la F1, a punto tal que una de las preguntas que recibió Briatore durante la conferencia previa al Gran Premio en Malasia estuvo vinculada a este tema: “Has incorporado a Mike Elliott a tu equipo como director técnico. Según tengo entendido, era un profesional muy solicitado en este paddock. ¿Cómo conseguiste que firmara y qué aporta al equipo?“. Y el italiano afirmó: ”Creo que necesitamos una dirección técnica mejor y más sólida en el equipo. En este momento estamos mejorando, pero no lo suficiente. Como en cualquier negocio, hay que sentar las bases técnicas en el equipo, y creo que Mike Elliott era la persona adecuada para volver a la Fórmula 1. Tiene mucha experiencia en Mercedes. Ya estuvo con Haas y Aston durante unos años. ¿Qué puedo decir? Necesitamos mejorar constantemente el equipo, tanto a nivel técnico como comercial. Llegamos al equipo hace justo un año. Hace un año ocupaba un puesto en el equipo, pero no era realmente lo que quería hacer en la Fórmula 1. Ahora, poco a poco, necesitamos mejorar para intentar alcanzar al resto, y para defender nuestra posición frente a Williams. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ganar. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que el equipo esté en condiciones de ganar".

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Mike Elliott formó parte de la era dorada de Mercedes, en la que logró ocho títulos al hilo del Campeonato de Constructores (2014 a 2021) y ocho en el plano de pilotos

Formado en el Imperial College London, donde obtuvo un doctorado en aerodinámica, Elliott ingresó a la Fórmula 1 en agosto de 2000, dentro del departamento aerodinámico de McLaren. Durante ocho años en la escudería asumió tareas de fábrica y fue aerodinamicista de pista desde 2003. En 2006 ascendió a líder del equipo de rendimiento aerodinámico en Woking, Reino Unido.

Dos años después, en noviembre de 2008, se incorporó a la estructura de Enstone como aerodinamicista principal de Renault, que posteriormente compitió bajo el nombre de Lotus. Durante esa primera etapa, que concluyó en julio de 2012, colaboró en el desarrollo de los monoplazas conducidos por Fernando Alonso, Robert Kubica y Kimi Räikkönen.

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Ese mismo mes se sumó a Mercedes-AMG como jefe del departamento de aerodinámica, antes del comienzo de la era de motores híbridos. Su trabajo en el túnel de viento y las herramientas de simulación derivó en su ascenso a director de tecnología en 2017, en reemplazo de Geoff Willis. Durante sus 11 años en Mercedes-AMG, la escudería ganó ocho campeonatos consecutivos de Constructores y ocho de Pilotos.

En julio de 2021 reemplazó a James Allison como director técnico y supervisó los autos concebidos bajo el reglamento de efecto suelo de 2022, incluidos los W13 y W14 con el concepto aerodinámico sin pontones. Las dificultades de rendimiento frente al dominio de Red Bull llevaron a una reorganización de la cúpula técnica en abril de 2023. Allison volvió entonces a la dirección técnica y Elliott pasó a ocupar el cargo de director técnico jefe. En octubre de ese año anunció su salida definitiva de Mercedes-AMG, después de contribuir a siete títulos mundiales de pilotos.

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Con las importantes incorporaciones en el aspecto técnico, Alpine afrontará la temporada 2027 con Pierre Gasly y Franco Colapinto como dupla de pilotos

La reorganización de la estructura de Alpine también incorporó en mayo de 2026 a Jason Somerville como subdirector técnico, una función creada dentro del nuevo organigrama. El británico había trabajado en Enstone en 2011 y llegó tras desempeñarse como jefe de aerodinámica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La clave en su incorporación se centra en que Somerville participó en la homologación de los monoplazas que debutaron en la temporada 2026. Su experiencia adquirió importancia por las nuevas exigencias técnicas de los autos y el inicio de un ciclo de desarrollo entre las escuderías.

En el plano deportivo actual, Alpine pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls (100) tras dejar atrás la compleja campaña de 2025. El equipo con sede en Enstone suma 68 unidades: 41 puntos de Pierre Gasly y 27 de Franco Colapinto.

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