Crimen y Justicia

Les robó a dos choferes de aplicación en menos de una hora y se esfumó por dos meses: fue capturado en Tucumán

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio en el barrio de La Boca, en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea, donde dos hombres, uno de ellos armado, abordaron y asaltaron a las víctimas. Cómo lograron ubicar al sospechoso que escapó hacia el norte del país

Le robó a dos choferes de aplicación en La Boca y fue capturado en Tucumána choferes de una aplicación de viajes en moto
Guardar

Un delincuente de 23 años fue detenido semanas atrás por personal de la Policía de la Ciudad en la provincia de Tucumán, señalado como responsable de dos robos a mano armada contra choferes de una aplicación de viajes en moto ocurridos en julio pasado en el barrio porteño de La Boca. La causa se reabrió luego de que su presunto cómplice, herido de bala durante uno de los asaltos, fuera aprehendido meses atrás.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los hechos se registraron durante la madrugada del lunes 27 de julio en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea. De acuerdo con la reconstrucción policial, dos hombres, uno de ellos armado, interceptaron primero a un chofer de la aplicación Uber y le robaron la moto.

PUBLICIDAD

Una hora más tarde, y en el mismo cruce, los mismos asaltantes atacaron a un segundo conductor. Durante este segundo hecho, uno de los delincuentes resultó herido por un disparo que efectuó su propio cómplice.

Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 4C fue convocado por un hombre herido de arma de fuego en un inmueble de la calle Olavarría al 250. Allí los efectivos encontraron al delincuente, identificado como Alex Benicio Beltrán, de 19 años, que con el correr de la investigación quedó vinculado a ambos asaltos.

Le robó a dos choferes de aplicación en La Boca y fue capturado en Tucumána choferes de una aplicación de viajes en moto
Los ataques de los sospechosos fueron registrados por cámaras de seguridad.

La División Investigaciones Comunales (DIC) 4 reconstruyó la secuencia a partir del análisis de cámaras de seguridad y domos ubicados en la zona. Las imágenes permitieron determinar que los dos sospechosos se cambiaban de ropa entre un hecho y otro, aunque mantenían puesto el mismo calzado, un dato que resultó determinante para vincularlos con ambos robos.

PUBLICIDAD

Con Beltrán ya detenido por el disparo que había recibido, los investigadores avanzaron con los trabajos para identificar al segundo integrante de la banda, señalado como el autor de los disparos durante el segundo asalto.

Le robó a dos choferes de aplicación en La Boca y fue capturado en Tucumána choferes de una aplicación de viajes en moto
El momento en que los delincuentes escaparon tras robarle a una de las víctimas.

El análisis de antenas de telefonía celular permitió establecer un patrón de desplazamientos del sospechoso y determinar que se había trasladado hacia el norte argentino, con posibles domicilios en la provincia de Tucumán. A partir de ese dato, la Justicia autorizó a los investigadores porteños a desarrollar tareas en esa jurisdicción.

Así, personal de la DIC 4 viajó rumbo a la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde localizó al sospechoso en las cercanías del domicilio señalado por la pesquisa y procedió a su detención.

Le robó a dos choferes de aplicación en La Boca y fue capturado en Tucumána choferes de una aplicación de viajes en moto
Kevin Benjamín Leiva fue capturado tras más de dos meses de permanecer prófugo.

Kevin Benjamín Leiva, de 23 años, fue trasladado de manera provisoria a la Comisaría Seccional 4 de la capital provincial, mientras se completan las diligencias necesarias para su posterior traslado a la ciudad de Buenos Aires, donde deberá responder por la causa de robo con armas.

En la investigación intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, con la secretaria a cargo de María Laura Turconi, y el Juzgado de Garantías/Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 4 de San Miguel de Tucumán, a cargo del fiscal Eduardo Martín González.

Temas Relacionados

La BocaPolicía de la CiudadTucumánRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en Pehuajó: encontraron muerto a un hombre que se dedicaba a la compraventa de dólares

Por el crimen fue arrestado un joven de 27 años. Creen que el arma homicida fue un termo Stanley

Horror en Pehuajó: encontraron muerto a un hombre que se dedicaba a la compraventa de dólares

Mendoza: acusaron a un policía de violar a una presa dentro de una comisaría

Ocurrió en la Comisaría Séptima de la localidad de Godoy Cruz. El oficial fue imputado por la Justicia. La mujer estaba detenida por un caso de estafa

Mendoza: acusaron a un policía de violar a una presa dentro de una comisaría

Una periodista de Misiones denunció más de un año de acoso digital: imágenes sexuales falsas, amenazas y una publicación sobre su supuesta muerte

Vanina Naumtchuk denunció que un hombre al que no conocía difundió videos e imágenes manipuladas con inteligencia artificial, contactó a sus empleadores y publicó un mensaje que simulaba su muerte

Una periodista de Misiones denunció más de un año de acoso digital: imágenes sexuales falsas, amenazas y una publicación sobre su supuesta muerte

Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica y generó preocupación

El arma fue descubierta en una escuela técnica de Carmen de Patagones y motivó la intervención policial y judicial. La pistola estaba deteriorada y tenía un cargador sin municiones

Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica y generó preocupación

Golpe comando a una fábrica de La Plata: se llevaron $80 millones y creen que existió un entregador

Según reconstruyeron, los sospechosos cubrieron los detectores de movimiento, rompieron una reja y fueron directo hacia la oficina donde se encontraba el dinero

Golpe comando a una fábrica de La Plata: se llevaron $80 millones y creen que existió un entregador

DEPORTES

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Revelaron la encendida arenga de Santiago Sosa a sus compañeros del Vasco da Gama antes del triunfo en la Bombonera sobre Boca Juniors

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

“No recuerdo nada”: el escalofriante video de la lesión en el cuello que sufrió un luchador de Muay Thai tras recibir una patada que lo dejó inconsciente

Dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke, la fisicoculturista de 40 años que brilló en Mr. Olympia y era una referente de la disciplina

TELESHOW

Look audaz, premio por “Bad Bitch” y el abrazo con L-Gante: la noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Look audaz, premio por “Bad Bitch” y el abrazo con L-Gante: la noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Le pidió una foto a la China Suárez y luego la criticó por comprar en una tienda low cost: la respuesta de la actriz

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: “Te solté para que tuvieras alas”

Dalma Maradona aclaró la fuerte acusación contra su hermana Jana: “De ser traicionera no se vuelve”

Dante Ortega cantó en Es mi sueño y lamentó la ausencia de su familia: “Todavía no me vino a ver nadie”

INFOBAE AMÉRICA

La probabilidad de un Súper Niño histórico trepó al 75% según los últimos datos científicos

La probabilidad de un Súper Niño histórico trepó al 75% según los últimos datos científicos

Una sanción que confirma el camino

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

La Guardia Costera descargó en Florida casi 15.000 kilos de droga valorados en USD 226,7 millones

Un deslizamiento soterró una vivienda y causó la muerte de un hombre en la zona 7, ciudad de Guatemala