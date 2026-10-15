Les robó a dos choferes de aplicación en menos de una hora y se esfumó por dos meses: fue capturado en Tucumán

Le robó a dos choferes de aplicación en La Boca y fue capturado en Tucumána choferes de una aplicación de viajes en moto

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Un delincuente de 23 años fue detenido semanas atrás por personal de la Policía de la Ciudad en la provincia de Tucumán, señalado como responsable de dos robos a mano armada contra choferes de una aplicación de viajes en moto ocurridos en julio pasado en el barrio porteño de La Boca. La causa se reabrió luego de que su presunto cómplice, herido de bala durante uno de los asaltos, fuera aprehendido meses atrás.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los hechos se registraron durante la madrugada del lunes 27 de julio en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea. De acuerdo con la reconstrucción policial, dos hombres, uno de ellos armado, interceptaron primero a un chofer de la aplicación Uber y le robaron la moto.

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Una hora más tarde, y en el mismo cruce, los mismos asaltantes atacaron a un segundo conductor. Durante este segundo hecho, uno de los delincuentes resultó herido por un disparo que efectuó su propio cómplice.

Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 4C fue convocado por un hombre herido de arma de fuego en un inmueble de la calle Olavarría al 250. Allí los efectivos encontraron al delincuente, identificado como Alex Benicio Beltrán, de 19 años, que con el correr de la investigación quedó vinculado a ambos asaltos.

Los ataques de los sospechosos fueron registrados por cámaras de seguridad.

La División Investigaciones Comunales (DIC) 4 reconstruyó la secuencia a partir del análisis de cámaras de seguridad y domos ubicados en la zona. Las imágenes permitieron determinar que los dos sospechosos se cambiaban de ropa entre un hecho y otro, aunque mantenían puesto el mismo calzado, un dato que resultó determinante para vincularlos con ambos robos.

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Con Beltrán ya detenido por el disparo que había recibido, los investigadores avanzaron con los trabajos para identificar al segundo integrante de la banda, señalado como el autor de los disparos durante el segundo asalto.

El momento en que los delincuentes escaparon tras robarle a una de las víctimas.

El análisis de antenas de telefonía celular permitió establecer un patrón de desplazamientos del sospechoso y determinar que se había trasladado hacia el norte argentino, con posibles domicilios en la provincia de Tucumán. A partir de ese dato, la Justicia autorizó a los investigadores porteños a desarrollar tareas en esa jurisdicción.

Así, personal de la DIC 4 viajó rumbo a la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde localizó al sospechoso en las cercanías del domicilio señalado por la pesquisa y procedió a su detención.

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Kevin Benjamín Leiva fue capturado tras más de dos meses de permanecer prófugo.

Kevin Benjamín Leiva, de 23 años, fue trasladado de manera provisoria a la Comisaría Seccional 4 de la capital provincial, mientras se completan las diligencias necesarias para su posterior traslado a la ciudad de Buenos Aires, donde deberá responder por la causa de robo con armas.

En la investigación intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, con la secretaria a cargo de María Laura Turconi, y el Juzgado de Garantías/Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 4 de San Miguel de Tucumán, a cargo del fiscal Eduardo Martín González.

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