Panamá

Cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en Panamá y puede avanzar sin síntomas

El Instituto Oncológico Nacional registró 581 tumores malignos durante 2024, mientras una especialista advierte sobre los riesgos de acudir tardíamente a consulta.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres en Panamá, según los registros y estimaciones epidemiológicas disponibles. Agencia de gobierno
El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres en Panamá, según los registros y estimaciones epidemiológicas disponibles. Agencia de gobierno
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El cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre los tumores malignos diagnosticados en hombres en Panamá, una enfermedad que puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas.

El Instituto Oncológico Nacional (ION) registró 581 tumores malignos de próstata durante 2024, mientras especialistas advierten sobre la importancia de identificar los factores de riesgo y acudir oportunamente a evaluación médica.

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La uróloga Beliza Bernal Montemayor explicó que uno de los principales peligros de esta enfermedad es su evolución silenciosa, especialmente durante las primeras etapas. La ausencia de molestias puede retrasar la búsqueda de atención médica y permitir que el tumor avance antes de ser identificado, reduciendo las posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa.

“Es más favorable tratar a un paciente que tiene una enfermedad localizada que a uno que llega tarde a la consulta”, señaló la especialista, quien destacó que la detección temprana permite evaluar diferentes alternativas terapéuticas. También recomendó conocer los antecedentes familiares y no esperar a presentar síntomas para consultar con un profesional de salud.

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Un doctor y un paciente en un escritorio. El doctor muestra gráficos en una tableta. Se ven un modelo anatómico de próstata y folletos de salud.
Los especialistas recomiendan que los hombres conozcan sus antecedentes familiares y consulten sobre la necesidad de realizarse pruebas de detección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras internacionales muestran la dimensión del problema. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud, estimó más de 1,5 millones de nuevos diagnósticos en el mundo durante 2024.

La enfermedad fue el segundo cáncer más frecuente entre los hombres, con cerca de 420.000 fallecimientos a escala mundial.

En Panamá, las estimaciones de Globocan correspondientes a 2022 calcularon 1.476 nuevos casos de cáncer de próstata, equivalentes al 35,5% de los diagnósticos oncológicos masculinos.

La enfermedad también encabezó las causas de mortalidad por cáncer entre los hombres. Estas estimaciones nacionales no son directamente comparables con los registros hospitalarios del ION correspondientes a 2024.á

Una mano enguantada de azul sostiene un tubo de ensayo de sangre y un formulario de prueba de PSA. De fondo, un laboratorio médico con un técnico y equipo.
La prueba del antígeno prostático específico (PSA) es una de las herramientas utilizadas para evaluar posibles alteraciones en la próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina y el Caribe, las estadísticas de Globocan identificaron 225.985 nuevos casos y 61.056 fallecimientos durante 2022. Estas cifras reflejan la carga regional de una enfermedad cuya incidencia aumenta con la edad y que presenta diferencias importantes entre poblaciones, relacionadas con factores genéticos, demográficos y de acceso a los servicios sanitarios.

Entre los principales factores de riesgo figuran la edad avanzada, los antecedentes familiares y determinadas alteraciones genéticas. Tener un padre o hermano diagnosticado a una edad temprana incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad. La especialista también identificó la ascendencia africana como otro factor asociado con una mayor incidencia.

Cuando el cáncer progresa, pueden aparecer dolor en los huesos, pérdida de peso o sangre en la orina, aunque estas manifestaciones también pueden responder a otras enfermedades.

Bernal Montemayor insistió en que la ausencia de señales físicas no descarta un tumor, por lo que la orientación médica resulta especialmente importante en pacientes con antecedentes familiares.

Las estadísticas internacionales muestran que el cáncer de próstata representa uno de los principales desafíos para la salud masculina en América Latina y el Caribe. Infobae México
Las estadísticas internacionales muestran que el cáncer de próstata representa uno de los principales desafíos para la salud masculina en América Latina y el Caribe. Infobae México

Para la evaluación se utiliza el antígeno prostático específico (PSA), una prueba de sangre que mide una proteína producida por la próstata. También puede emplearse el tacto rectal.

Sin embargo, un resultado elevado de PSA no confirma por sí solo la presencia de cáncer, pues existen otras condiciones que pueden modificar sus valores.

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda conversar sobre las pruebas desde los 50 años para hombres con riesgo promedio, a los 45 para quienes presentan mayor riesgo y desde los 40 en determinados casos familiares.

La decisión debe considerar beneficios, limitaciones y posibles riesgos, mediante una evaluación individualizada.

Las alternativas de tratamiento dependen de la etapa de la enfermedad, las características del tumor y las condiciones del paciente. Algunas personas pueden permanecer bajo vigilancia activa, mientras otras requieren cirugía o radioterapia. Bernal Montemayor reiteró que superar los tabúes asociados a los controles prostáticos puede facilitar consultas oportunas y mejores decisiones médicas.

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