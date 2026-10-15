U2 vuelve a la Argentina y promete “el show más grande del mundo”

U2 vuelve a Argentina tras diez años

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U2 volverá a la Argentina con dos conciertos en el estadio River Plate, previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027. La banda irlandesa regresará al país diez años después de su última visita, esta vez con Beck como invitado especial y con nuevo disco bajo el brazo.

Con producción de DF Entertainment, las presentaciones formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira con la que el grupo celebrará cinco décadas de trayectoria. El repertorio también incluirá canciones de Carnaval de Luz, el próximo disco de estudio de la banda que se publicará el 13 de noviembre. Además, la banda confirmó otras fechas latinoamericanas en esta etapa del tour, con citas en Ciudad de México (23 y 26 de febrero) y San Pablo (el 10 y 12 de marzo).

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En un mensaje que presenta el regreso como una cita de alcance especial para la banda y su público, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. pusieron el foco en la ambición que guiará las dos noches en River: “¿‘El mejor show del mundo’? El desafío está planteado. Para nosotros mismos, tanto como para cualquiera: queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas”.

Será la quinta vez de los irlandeses en Argentina

El show promete una puesta que reúna el pulso de sus instrumentos, el despliegue visual y un repertorio construido durante cinco décadas. “Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre. Porque si la gente va a estar ahí, nosotros vamos a estar a la altura”, afirmaron.

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Cómo conseguir las entradas

Las localidades para ambas fechas se venderán exclusivamente por All Access. La preventa para clientes Santander Visa abrirá el miércoles 21 de octubre a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 22 de octubre, también a las 10.

El regreso a Buenos Aires coincidirá con un aniversario central para el grupo. El 25 de septiembre se cumplieron 50 años de la formación de la banda, cuando Bono, The Edge y Clayton respondieron al aviso que Mullen Jr. había colocado en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín. De acuerdo con la información difundida, los cuatro volvieron al establecimiento para ofrecer un concierto sorpresa ante estudiantes, donde tocaron clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”.

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Las claves de su nuevo disco

U2 publicará Carnaval de Luz el 13 de noviembre. Será su decimosexto álbum de estudio y el primero con material inédito desde Songs of Experience, editado en 2017. El trabajo tendrá doce canciones y ya cuenta con dos adelantos, “Street of Dreams” y “Silencio”.

Entre los participantes figura Brian Eno, colaborador habitual de U2, quien coescribió tres temas y aportó sintetizadores. Martin Garrix aparece como coautor de “Glorify”, mientras que Ryan Tedder realizó producción adicional en “Silencio”. El listado también incluye “The Mirror Maker (Rosalía)” y “Torn”, tema final junto a Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, con la participación vocal de Dolly Parton.

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El afiche de la gira de U2

El lanzamiento llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de este año. La gira de 2027 será, así, la plataforma elegida para presentar ese repertorio ante el público argentino junto con las canciones que recorren las distintas etapas de la banda.

River volverá a recibir a U2 tras sus shows de 1998 y 2006

La relación de U2 con la Argentina comenzó en febrero de 1998, cuando ofreció tres conciertos en River Plate con el PopMart Tour. Ocho años más tarde regresó al mismo estadio para dos fechas del Vertigo Tour. En 2011 llevó el U2 360° Tour al Estadio Ciudad de La Plata y, en octubre de 2017, volvió a ese escenario con The Joshua Tree Tour, dedicado a los 30 años del álbum homónimo.

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Los conciertos de marzo marcarán la primera actuación de U2 en el Monumental desde 2006. Las dos fechas en River quedarán enmarcadas en la celebración por los 50 años del grupo y en la llegada de su nuevo álbum de estudio.