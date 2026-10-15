Honduras

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social acompaña el proceso de selección, en el que empresas españolas entrevistan a los candidatos para contratos temporales de entre seis y nueve meses

Ilustración de acuarela con mapa de Honduras, personas con una bandera hondureña, una flecha azul, un mapa de España y personas con banderas.
Este año 35 hondureños ya viajaron a España para participar en la iniciativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Honduras amplió los cupos del programa de migración laboral hacia España en 2.000 plazas adicionales para 2027, según informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto.

La ampliación fue posible mediante gestiones entre las embajadas de Honduras en España y de España en Honduras, junto con la Subsecretaría de Empleo. Con esa incorporación, las autoridades esperan que alrededor de 3.400 hondureños participen el próximo año en el programa, que permite a trabajadores nacionales acceder a empleos temporales en el sector agrícola español.

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Las plazas están destinadas principalmente a labores de recolección de frutos rojos y cítricos en la provincia de Huelva, donde la actividad agrícola demanda trabajadores durante las temporadas de cosecha.

En San Pedro Sula, la directora regional de Trabajo, Wendy Molina, explicó que ocho empresas españolas participan directamente en la selección de los candidatos que superaron una primera etapa del proceso. Para esta fase fueron convocadas 900 personas, quienes deberán pasar por las entrevistas de los representantes de las compañías contratantes.

La convocatoria a entrevista no significa que todos hayan obtenido un contrato, ya que la contratación dependerá del resultado del proceso.

Ilustración en acuarela: caravana de personas con mochilas cruza puente. Mujer al frente porta bandera de Honduras. Fondo con skyline de ciudad.
Gestión Colectiva de Contratación en Origen (GECCO) permite a los trabajadores participar durante un período de cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades laborales acompañan estas gestiones como parte de los mecanismos de contratación en origen, que permiten seleccionar a los trabajadores en Honduras antes de su desplazamiento a España.

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Duración de los contratos

Los contratos tendrán una duración de entre seis y nueve meses, según las necesidades de cada empresa y las características de las temporadas agrícolas. Los costos de traslado a España serán cubiertos por las compañías contratantes, lo que reduce la necesidad de que los trabajadores asuman ese gasto inicial.

Los aspirantes deben completar las etapas de selección y formalización contractual antes de viajar. Por ello, la participación en las entrevistas no garantiza automáticamente una plaza laboral.

Puerto destacó que el programa Gestión Colectiva de Contratación en Origen (GECCO) contempla la posibilidad de que los trabajadores participen durante un período de cuatro años, con estadías laborales de hasta nueve meses por año.

El ministro también señaló que las tasas de retorno de los hondureños, que en algunos años han alcanzado entre el 98% y el 99%, contribuyen a fortalecer la confianza de España en la mano de obra nacional. El retorno de los trabajadores al finalizar sus contratos es un elemento relevante para la continuidad de estos programas, que dependen de la coordinación entre los gobiernos, las empresas y los participantes.

El acceso efectivo a las plazas dependerá de los resultados de las entrevistas, la disponibilidad de contratos y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Las oportunidades serán evaluadas por las organizaciones en diferentes rubros.
Las oportunidades serán evaluadas por las organizaciones en diferentes rubros.

Las autoridades señalaron la importancia de que los trabajadores conozcan las condiciones de contratación, la duración de sus estadías y sus derechos laborales antes de viajar.

Honduras ha fortalecido en los últimos años su participación en los programas de migración laboral temporal hacia España, principalmente mediante contrataciones en el sector agrícola.

A través del programa GECCO, ambos países mantienen mecanismos de contratación en origen que permiten seleccionar a los candidatos en Honduras antes de su traslado, bajo contratos temporales y con el compromiso de retornar al finalizar el período autorizado de trabajo.

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