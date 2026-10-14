Crimen y Justicia

Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza

La víctima, de 18 años, recibió disparos en el abdomen y un brazo y fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó al quirófano. El adolescente señalado como autor de los tiros fue demorado

El arma secuestrada
El arma secuestrada
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Un alumno de 18 años fue baleado este miércoles por un compañero de 17 dentro de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima sufrió heridas en el abdomen y en uno de sus brazos y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El episodio ocurrió en la Escuela N°58, ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el ataque se produjo dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.

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La Policía recibió un llamado al 911 a las 12:56 y un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó al lugar apenas cinco minutos después, a las 13:01.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, el estudiante herido ya había sido trasladado por docentes de la institución en un vehículo particular hasta un hospital de la zona, donde recibió asistencia médica y posteriormente ingresó al quirófano.

Alumno baleado en González Catán
El hecho ocurrió en la Escuela N°58

De acuerdo con la información preliminar, el arma utilizada es una pistola calibre .22. En tanto, el chico de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado.

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Un dato que ahora deberán esclarecer los investigadores surgió del propio relato de la víctima. Según pudo saber este medio, antes de ingresar al quirófano, el joven alcanzó a conversar con personal de enfermería y aseguró que el adolescente que le disparó era su amigo.

En ese intercambio, habría explicado que los disparos se produjeron accidentalmente mientras su compañero le mostraba el arma de fuego.

Por el momento, esa versión no fue corroborada y las autoridades intentan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho, así como determinar cómo ingresó el arma al establecimiento educativo.

En el caso interviene el fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.

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