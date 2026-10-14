Mendoza: fue preso 16 años por asesinar a un periodista y volvió a caer por el robo de un perfume

Diego Arduino

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Un hombre que había sido condenado a 16 años de prisión por el asesinato de un periodista en Mendoza volvió a quedar detenido, esta vez acusado de robar un perfume de una mercería. Se trata de Diego Arduino, de 48 años, quien fue arrestado junto a una mujer durante la noche del martes y este miércoles quedó formalmente imputado por hurto simple.

El episodio ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 20.45, en un comercio ubicado en San Luis 73, en la capital mendocina. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la intervención comenzó a partir de la activación de una alarma que alertaba sobre la presencia de un sospechoso dentro del establecimiento.

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Cuando los efectivos de la Comisaría 16ª llegaron al lugar, encontraron a una mujer que estaba siendo retenida por la propietaria del negocio. La comerciante explicó que, minutos antes, la sospechosa había ingresado acompañada por un hombre y que ambos comenzaron a consultarle por distintos productos.

En un momento, el hombre salió rápidamente del local. Fue entonces cuando la dueña advirtió que faltaba un perfume rojo de la marca Natura, de la línea Humor. Ante esa situación, decidió cerrar las rejas del comercio y le advirtió a la mujer que no podría retirarse hasta que llegara la Policía.

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El local donde ingresó a robar

Sin embargo, antes de que finalizara el procedimiento, el sospechoso regresó a la mercería. Le entregó el perfume a la propietaria y le pidió que dejara salir a su acompañante. Como la comerciante se negó, volvió a retirarse del lugar.

Con las características físicas aportadas por la víctima, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje iniciaron una búsqueda por la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles San Luis y 25 de Mayo, donde fue aprehendido.

El procedimiento terminó con el secuestro del perfume y la detención de ambos sospechosos, que fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte. Según el informe policial, no se registraron daños en el establecimiento y la comerciante no sufrió lesiones.

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Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el fiscal Tomás Guevara imputó a Arduino y a Natalia Magalí Castro Bravo, de 30 años, por el delito de hurto simple.

La Fiscalía confirmó, además, que ambos continuarán detenidos. En el caso de Arduino, por sus antecedentes penales, mientras que Castro Bravo permanecerá privada de la libertad por reiterancia delictiva.

El 23 de noviembre de 2004, Alejo Hunau fue encontrado asesinado en su departamento

El asesinato del periodista Alejo Hunau

La identidad del detenido volvió a poner en primer plano un crimen que conmocionó a Mendoza hace más de dos décadas.

El 23 de noviembre de 2004, Alejo Hunau, de 33 años, fue encontrado asesinado en su departamento de la calle Pedro Vargas, en la capital provincial. La víctima era periodista y había trabajado como asesor durante la gestión del exgobernador Roberto Iglesias.

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La autopsia determinó que había muerto como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza provocado con una botella.

La investigación se concentró en Arduino, identificado como una de las últimas personas que había estado con Hunau. Los peritajes encontraron sus huellas dactilares en un vaso y rastros de su ADN en colillas de cigarrillos halladas en el departamento.

Durante su declaración, según informó el diario Los Andes, el sospechoso sostuvo que había concurrido a la vivienda para venderle un perfume al periodista, pero que se había retirado antes de que ocurriera el homicidio.

En 2005, la Segunda Cámara del Crimen lo absolvió. Sin embargo, la madre de la víctima, Silvia Ontivero, impulsó la revisión de aquella decisión.

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Finalmente, en septiembre de 2007, la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza condenó a Arduino a 16 años de prisión por homicidio simple y robo. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia provincial en 2008.

En abril de 2020, cuando llevaba aproximadamente 14 años de pena computados, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Según reconstruyó el diario mendocino Diario UNO, el 25 de junio de 2022 terminó de cumplir la pena que se encontraba ejecutando, que también incluía una condena por estafa.

Arduino tiene un largo historial delictivo

Sus antecedentes penales

El homicidio de Hunau no fue el único delito por el que Arduino recibió una condena.

En 2021 fue investigado por una estafa cometida mediante una falsa oferta de materiales para la construcción publicada en Facebook. Una de las víctimas transfirió 60.000 pesos por mercadería que nunca recibió. Por ese episodio, recibió una condena de cinco meses de prisión.

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A fines de 2022 volvió a ser detenido, esta vez por un episodio de violencia de género contra una expareja. Según reconstruyó Diario UNO, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer pese a tener una prohibición de acercamiento, pateó la puerta y la amenazó con un arma blanca. En mayo de 2023 fue condenado a un año y un mes de prisión efectiva por ese hecho.

Su antecedente más reciente ocurrió el 23 de marzo de este año, cuando fue sorprendido mientras intentaba sustraer dos bandejas de carne de un supermercado COTO de la ciudad de Mendoza.

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Personal de seguridad privada detectó la maniobra y evitó que abandonara el establecimiento con los productos ocultos entre sus prendas. Por ese episodio recibió una condena de dos meses de prisión efectiva por tentativa de hurto simple. Recuperó la libertad el 23 de mayo pasado, según informó Diario UNO.

Menos de cinco meses después, Arduino volvió a quedar detenido, esta vez por el episodio del perfume. La nueva causa quedó bajo la órbita del fiscal Guevara, quien dispuso su imputación junto con la mujer que lo acompañaba. Ambos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.