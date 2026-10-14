Condenaron a dos cordobeses por ser parte de una banda que robaba en dos ciudades de Santa Fe

La jueza Susana Luna condenó a dos hombres de Córdoba a penas de hasta cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a robos en Santa Fe.

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Dos hombres oriundos de Córdoba recibieron condenas de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos bajo la modalidad de escruche en dos ciudades de la provincia de Santa Fe. Las penas alcanzaron a Dante Leonardo Monserrat, de 32 años, y a William Nahuel Ibañez Díaz, de 31, quienes además deberán afrontar pagos económicos destinados a resarcir a las víctimas de los hechos investigados.

La resolución fue dictada por la jueza Susana Luna durante un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital santafesina. Monserrat fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión, mientras que Ibañez Díaz recibió una pena de tres años y seis meses.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De acuerdo con la acusación, ambos formaron parte de una estructura criminal que actuó entre septiembre y diciembre de 2024, con una metodología que comenzaba en vehículos estacionados y continuaba en las viviendas de sus propietarios.

Además de las sanciones de prisión, la sentencia estableció reparaciones económicas a favor de las personas damnificadas. Monserrat deberá pagar USD 22.000, mientras que Ibañez Díaz tendrá que entregar USD 20.000. Los montos serán distribuidos entre las víctimas de los robos atribuidos al grupo.

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De acuerdo con lo informado con el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la condena contra Monserrat incluyó una declaración de reincidencia. La medida se dispuso porque el hombre de 32 años contaba con antecedentes condenatorios por delitos contra la propiedad. Esa condición fue considerada al momento de resolver su situación penal.

Según expuso Urquiza ante la magistrada, la organización tenía una composición estable y sus miembros coordinaban tareas para concretar delitos contra vehículos y domicilios. La fiscal sostuvo que el accionar no respondió a episodios aislados, sino a una planificación previa que permitió sostener la secuencia de hechos durante varios meses.

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En ese marco, la representante del MPA indicó que existen otras tres personas imputadas por integrar la misma asociación ilícita. Sus situaciones procesales aún están pendientes de resolución y, de acuerdo con lo anticipado por la fiscal, sus condenas podrían definirse en juicios abreviados previstos para los próximos días.

Los integrantes del grupo sustraían llaves y documentos con domicilios en autos estacionados cerca de locales gastronómicos para ingresar a las casas.

La investigación determinó que el grupo se enfocaba en autos y camionetas de distintos modelos pertenecientes a una misma marca automotriz. Para ingresar a esos vehículos, los acusados contaban con herramientas o recursos aptos para sortear sus mecanismos de seguridad, según la información presentada por la Fiscalía.

Una vez dentro de los rodados, los autores materiales se apoderaban de juegos de llaves y documentación. En esos papeles podían constar los domicilios de las víctimas, lo que les permitía dirigirse luego a las viviendas para ingresar y sustraer bienes. La maniobra fue calificada como hurto mediante llave falsa u otro instrumento semejante y, en otros casos, como hurto por el uso de una llave que había sido previamente sustraída.

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La mayoría de los hechos se cometió durante la noche, en cercanías de locales gastronómicos del centro de Santa Fe. Las víctimas dejaban sus vehículos estacionados en el sector y, tras la sustracción de sus pertenencias, los acusados obtenían elementos que les facilitaban el acceso a las casas.

Los robos en viviendas ocurrieron principalmente en la capital provincial. La investigación también incluyó un caso registrado en Santo Tomé, localidad del departamento La Capital. Los ilícitos atribuidos al grupo abarcaron tanto episodios consumados como tentativas.

Entre los objetos sustraídos figuran joyas, dinero en pesos, dólares, euros y reales, perfumes, prendas de vestir, calzado, computadoras, una consola de videojuegos y un sistema de videovigilancia. La variedad de bienes incorporada a la causa fue parte de la evidencia considerada durante el proceso judicial.

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La condena de Monserrat comprendió además tres hechos contra la propiedad cometidos entre octubre y noviembre de 2024 en Venado Tuerto, en el sur de la provincia. En dos de esos casos, actuó junto a una persona que todavía no fue identificada por la investigación.

De acuerdo con lo planteado por la fiscal Urquiza, ambos ingresaron a dos viviendas tras escalar tapiales y violentar aberturas. En otra oportunidad, Monserrat entró sin autorización a una casa y se llevó pertenencias de la víctima. Por estos hechos, su condena también incluyó las figuras de robo agravado por efracción y escalamiento, hurto simple y violación de domicilio.

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