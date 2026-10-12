Crimen y Justicia

Tres delincuentes siguieron a una mujer hasta que estacionó su auto, intentaron robarle y quedaron detenidos en Mataderos

Los sospechosos, dos hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, fueron sorprendidos por la Policía de la Ciudad cuando intentaban abrir un Mercedes Benz. Les secuestraron un equipo de comunicación, tres celulares y otros elementos

Tres delincuentes siguieron a una mujer hasta que estacionó su auto, intentaron robarle y quedaron detenidos en Mataderos
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Tres delincuentes de nacionalidad colombiana fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos luego de seguir a una mujer que circulaba en su auto y esperar a que estacionara y se alejara para intentar robarle las pertenencias que había dejado en el interior del vehículo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos de la policía porteña antes de que pudieran concretar el robo.

Todo comenzó cuando agentes de la División Investigaciones Comunales 9, que realizaban tareas de prevención en la zona comercial de Mataderos, observaron un movimiento que les llamó la atención: un Chevrolet Corsa con tres ocupantes circulaba a baja velocidad por la avenida Juan Bautista Alberdi, siguiendo de cerca a un Mercedes Benz A200.

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De acuerdo con la reconstrucción policial, la conductora del Mercedes Benz también avanzaba lentamente, aparentemente en busca de un lugar para estacionar. Mientras tanto, los ocupantes del Corsa continuaban detrás de ella.

Los tres colombianos, una mujer y dos hombres, quedaron detenidos
Los tres colombianos, una mujer y dos hombres, quedaron detenidos

La maniobra terminó de despertar las sospechas de los investigadores cuando la mujer encontró un lugar para dejar su vehículo, descendió y se alejó. Fue entonces cuando los tres ocupantes del Chevrolet bajaron de su auto y se acercaron al Mercedes Benz para intentar abrirlo.

Sin embargo, los policías que habían advertido la situación intervinieron antes de que lograran concretar el robo. Los efectivos se identificaron como integrantes de la fuerza y detuvieron a los tres sospechosos.

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El corsa blanco en el que se movían los tres delincuentes
El corsa blanco en el que se movían los tres delincuentes

Se trata de dos hombres de 60 y 20 años y una mujer de 37, todos de nacionalidad colombiana.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera. Los investigadores deberán determinar las características y la posible utilización del dispositivo incautado.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría N° 115 de Karina González.

Los elementos secuestrados: un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera
Los elementos secuestrados: un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera

El magistrado dispuso la detención de los tres involucrados y el secuestro de los elementos hallados durante el procedimiento.

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