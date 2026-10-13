Crimen y Justicia

Mataron de una puñalada a un hombre mientras caminaba con su pareja en Jujuy y hay una mujer detenida

El ataque ocurrió el domingo por la tarde en el pasaje Los Lirios. La víctima, de 46 años, fue trasladada a una sala de primeros auxilios cercana, pero murió al poco tiempo

(Gentileza)
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Un hombre de 46 años murió tras recibir una puñalada en el tórax en la vía pública de Perico, Jujuy. Una mujer fue detenida como sospechosa del ataque, ocurrido el domingo por la tarde en el barrio Juan Manuel de Rosas.

De acuerdo con Jujuy al Momento, la víctima caminaba junto a su pareja por el pasaje Los Lirios cuando fue interceptada y herida con un elemento punzocortante.

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Después de la agresión, el hombre se dirigió con ayuda de su acompañante a la sala de primeros auxilios ubicada cerca de la Avenida Italia. Allí, intervinieron agentes del Servicio de Atención Médica de Emergencias y efectivos policiales.

El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque confirmó el fallecimiento del hombre minutos después debido a la gravedad de la lesión.

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La búsqueda de la sospechosa se inició a partir de los testimonios y los datos obtenidos en el lugar del ataque. Efectivos motorizados de la Unidad Regional N.º6 recorrieron distintos sectores de Perico hasta localizar a la mujer en el Polideportivo del barrio San Martín.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público de la Acusación para la autopsia. La Brigada de Investigaciones de Perico quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias y el posible móvil del ataque. Por el momento, no se informó qué vínculo tenía con la víctima ni qué circunstancia habría originado la agresión.

Una joven es acusada de apuñalar al novio en Córdoba

En Alta Gracia, provincia de Córdoba, una joven de 26 años fue detenida bajo sospecha de haber asesinado a su novio, Ángel Parejas, de 32 años. La información preliminar indica que la pareja mantuvo una discusión antes de que Parejas resultara herido con un arma blanca.

Un hombre con camiseta blanca impreso con texto junto a una persona cuyo rostro está borroso
El joven asesinado junto a la detenida (Gentileza: Resumen de la Región)

El episodio se produjo el viernes por la tarde en el barrio 1.º de Mayo donde la víctima sufrió una lesión en el tórax, de acuerdo con los primeros datos que trascendieron sobre el caso. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante la discusión, en qué circunstancias se produjo la agresión y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

La mujer fue detenida luego del hecho y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández. La dependencia judicial quedó a cargo de reunir los elementos necesarios para reconstruir la secuencia previa a la muerte de Parejas y definir las responsabilidades penales que correspondan.

La pesquisa se encuentra en una etapa inicial y no se informó públicamente una hipótesis definitiva sobre el origen del conflicto. Tampoco se detalló si hubo testigos directos de la discusión, si se secuestró el arma que habría sido utilizada ni el lugar exacto donde se produjo la herida. Esos aspectos forman parte de las medidas que debe analizar la fiscalía antes de avanzar con una imputación de mayor precisión.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no existían denuncias previas por episodios de violencia en la pareja. Ese dato integra los antecedentes relevados en la causa, aunque por sí solo no permite establecer cómo se desarrolló el hecho ni anticipar conclusiones sobre la investigación.

El expediente deberá incorporar las pericias médicas y los testimonios que permitan precisar el recorrido de los hechos desde la discusión hasta la asistencia posterior a la víctima. También será relevante establecer el contexto en el que se produjo la herida y contrastar las versiones que puedan aportar las personas vinculadas al episodio.

La detención de la joven no implica una resolución definitiva sobre su responsabilidad. La fiscalía deberá valorar los resultados de las pruebas reunidas y las conclusiones de las pericias antes de determinar los próximos pasos procesales. Por el momento, la causa permanece bajo investigación en la Justicia cordobesa.

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