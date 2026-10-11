Crimen y Justicia

Cómo fue la última cita de “Eluney”, la viuda negra que vivía a todo lujo: fotos, videos y testigos

Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, fue procesada con prisión preventiva por el robo a un hombre que, según la investigación, adormeció tras un encuentro

"Eluney", la joven de 21 años acusada de ser viuda negra
"Eluney", la joven de 21 años acusada de ser viuda negra
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Lourdes Milagros Rodríguez, la presunta viuda negra de 21 años conocida como “Eluney”, fue procesada con prisión preventiva acusada de haber adormecido a un hombre para robarle, tras una cita en su casa. La joven, para la Justicia, no actuó sola: la misma medida recibió Edwar Aníbal Castellano Montilla, quien habría actuado como cómplice de la maniobra, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

De acuerdo con la investigación, “Eluney” era parte de una organización que se dedicaba a cometer robos bajo esa modalidad. Su tarea era contactar a las víctimas por redes sociales y lograr tener una cita con ellos en sus domicilios. Una vez fijada la fecha del encuentro, el resto de la banda -compuesta por otros tres hombres que aún no fueron identificados- realizaba un estudio de la zona a la que la joven debía concurrir para determinar la logística que debían utilizar y detectar la mejor ruta de fuga.

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La viuda negra subía videos a sus redes en lujosos restaurantes, tomando champagne y con fajos de dólares

Una vez dentro de la propiedad, la viuda negra simulaba tener interés sexual y, con la confianza que se generaba, introducía psicofármacos en la bebida de su acompañante que lo adormecían y lo ponían en estado de total indefensión. Luego, avisaba a sus cómplices para que pudieran entrar y apoderarse de objetos de valor y dinero.

Eso es lo que ocurrió, al menos, el 24 de julio pasado, cuando, pasadas las 20.30, llegó, desde Presidente Derqui, a un departamento de Pilar en un auto contratado por la víctima. La recibió, fueron a hacer compras a un supermercado, regresaron y cenaron pizza y bebieron cerveza y vino.

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Sus cómplices esperaban en un Renault Logan hasta que les avisó que podían entrar. “Eluney” les abrió la puerta con llave. Se llevaron una notebook, un celular de alta gama, una pequeña caja de seguridad azul, $ 4.000.000, USD 1.500, una PS4 y un perfume de fragancia masculina y otro para mujer. Además hicieron, desde el teléfono de la víctima una transferencia de $ 350.000. Todos escaparon en el Megane.

La víctima despertó a las 15 del día siguiente, desorientado. Recordó que a la medianoche había sido la última vez que había mirado su celular. No había rastros de su cita y notó que se habían llevado sus pertenencias.

Una persona vestida de negro se toma una foto frente al espejo y un recuadro circular muestra varios billetes de dólares estadounidenses
Una publicación en redes sociales exhibe a Eluney, acusada de cometer robos bajo la modalidad de viuda negra, junto a fajos de dinero en efectivo.

Las pruebas que analiza la Justicia

Entre las pruebas que tuvo en cuenta el juez de Garantías Walter Seattone, se encuentra el análisis forense de un fotograma tomado de cámaras de seguridad que evidenciaron la presencia del Logan en horarios previos a la cita y durante la noche del hecho; reportes del centro de monitoreo municipal; registros de lectoras de patentes; análisis de antenas del dispositivo de la presunta viuda negra (un iPhone 14 Pro); de Telepase y autopistas y un informe del Hospital Sanguinetti del que surge la intoxicación de la víctima con benzodiazepinas.

El magistrado también evaluó las imágenes de cámaras de seguridad del supermercado al que asistió la pareja y de una estación de servicio. Además, la testimonial de un chofer que la llevó desde José C. Paz a Derqui; la declaración del sereno del edificio que observó cómo la joven le abría la puerta a un hombre cerca de las 23 y dejaban el inmueble una hora más tarde juntos y, por último, el reconocimiento de la víctima en las imágenes en el supermercado y en rueda.

Los investigadores sospechan que no fue el único caso debido a que en el allanamiento los agentes de la SubDDI de Pilar hallaron un gotero, un frasco con polvo molido y un perfume de hombre, el mismo que habían robado.

Seattone procesó a “Eluney”, defendida por el abogado Marcelo Ponce, y a su cómplice con una figura que prevé una pena de tres a 10 años de prisión: asociación ilícita y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Eluney", la viuda negra de 21 años, detenida

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