Golpeó y abusó sexualmente de un hombre de 72 años hasta matarlo: lo condenaron a prisión perpetua

El final del pasaje donde se cometió el crimen contra el hombre de 72 años.

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En la madrugada del 29 de enero de 2025, R. C., de 72 años, murió tras ser atacado y abusado sexualmente en la ciudad de Rosario. Su agresor fue condenado esta semana a prisión perpetua en un juicio abreviado.

El ataque ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, en el ingreso a un garaje situado entre la cortada Ricardone y San Luis, en el microcentro de Rosario. Marcelo Daniel Rodríguez, el homicida, había llegado hasta allí junto a R.C., quien desconocía las intenciones violentas y delictivas que tenía el agresor.

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En ese contexto, el condenado comenzó a golpearlo reiteradamente con los puños en la cabeza hasta derribarlo. Cuando R.C. cayó al suelo, continuó con patadas en el cráneo y otras partes del cuerpo, con el objetivo de reducirlo e impedir cualquier resistencia.

Por si ya fuera poco, Rodríguez fue un paso más allá en su descarga de ira: abusó sexualmente de la víctima cuando estaba inconsciente e indefensa. Después volvió a golpearla y abandonó el lugar.

R.C. permaneció tendido durante varias horas hasta que un vecino, cerca de las 6.30, llegó a la cochera a retirar su auto y vio al hombre tirado en el suelo y con evidencias de una golpiza. Para entonces, R.C. ya había sido visto en esa zona los días previos, por lo cual se supone que se encontraba en situación de calle.

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Tras el alerta, la policía encontró al hombre inconsciente y lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde su estado fue crítico desde el ingreso.

Las lesiones derivadas de la golpiza se volvieron irreversibles tras varias semanas de internación. Pero la víctima no pudo resistir. Había sufrido un traumatismo facial y de cráneo, además de una hemorragia subaracnoidea. Estuvo 27 días internado en terapia intensiva en el centro de salud hasta que falleció, el 24 de febrero de 2025, por una falla multiorgánica posterior a un traumatismo encefalocraneano grave.

En el juicio de este viernes, el fiscal Patricio Saldutti, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó a Rodríguez el ataque y sostuvo la misma calificación legal con la que se había iniciado la investigación. El homicida fue identificado a partir de entrevistas con testigos y fotografías. Lo detuvieron el 14 de febrero de 2025 en Mendoza al 1300, a pocas cuadras de la plaza Sarmiento y del sitio donde había ocurrido el ataque.

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Durante el juicio abreviado, no hubo contrapuntos en el proceso judicial entre las partes, que homologaron la sentencia por abuso sexual seguido de muerte. Los jueces Lisandro Artacho, Pablo Pinto y Ana Julia Milicic validaron el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Las agresiones contra las personas sin techo

Se identificaron 619 hechos de violencia hacia personas en situación de calle entre 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Unificado de Violencias Hacia Personas en Situación de Calle (RUV), realizado por los miembros de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas Situación de Calle y que se presentó el mes pasado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, arrojó que en el último año (agosto 2025-agosto 2026) hubo 151 muertos en el medio de esa situación de vulnerabilidad.

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Este informe detalla que se identificaron 619 hechos de violencia hacia personas en situación de calle en el período, que afectaron a más de 721 personas. Esto equivale a un hecho cada 14 horas en el país.

La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con 349 —el 56% del total nacional—. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con 59; Salta, con 35; Santa Fe, con 30; Neuquén y Mendoza, con 17 cada una; Entre Ríos, con 16; y Córdoba, con 15.