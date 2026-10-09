Clemente Rodríguez

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La familia de Clemente Rodríguez, exfutbolista de Boca Juniors, fue víctima de un robo bajo la modalidad entradera en una vivienda de Lomas de Zamora, donde viven la expareja y los hijos del deportista. El hecho ocurrió este miércoles, en una casa ubicada en la esquina de Díaz Vélez y Loria, de donde denunciaron el faltante de medallas, camisetas, joyas y dinero en efectivo.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la madre de los hijos de Rodríguez regresaba al domicilio después de hacer compras cuando fue sorprendida en el interior por dos hombres. Los autores del robo habrían ingresado a la propiedad con una llave.

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Los asaltantes se llevaron pertenencias de valor de la familia, entre ellas camisetas y medallas, además de alhajas y efectivo.

Después del robo, una de las hijas de la mujer revisó las cámaras de seguridad de la vivienda. Allí habría reconocido a uno de los sospechosos como el tío de su expareja.

Robaron la casa familiar del ex jugador de Boca Clemente Rodríguez: se llevaron plata y camisetas

La víctima sostuvo que sospechaba de personas vinculadas con ese entorno y señaló que ya había denunciado a la expareja de su hija por un hecho similar.

A partir de esos datos, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) ubicaron a dos hombres de 19 y 36 años mencionados en la investigación, identificados como Joaquín López y Maximiliano López.

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El fiscal Daniel Vaqueiro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó identificarlos formalmente y secuestrar sus teléfonos celulares.

La causa fue caratulada como robo en modalidad entradera.