Crimen y Justicia

Una nena de primer grado llevó un revólver a la escuela en su mochila y creen que el arma pertenece a su madre

Al tomar conocimiento de lo sucedido, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y radicaron una denuncia, aunque aún se desconoce si el arma estaba cargada

Aula escolar vacía con varias filas de pupitres y sillas de madera, dos pizarrones grandes al frente, ventanas altas y una cámara de vigilancia en el techo.
El revólver fue hallado entre los útiles de la menor durante la jornada escolar en un colegio privado de barrio Alberdi, en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El miércoles por la mañana, en un colegio privado ubicado en las inmediaciones del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, la rutina escolar de un aula de primer grado se interrumpió por un hallazgo que nadie en la institución esperaba encontrar dentro de una mochila.

Una alumna de primer grado ingresó al establecimiento con un arma de fuego entre sus pertenencias, según confirmaron fuentes cercanas al caso a ElDoce.tv. El revólver fue descubierto durante la jornada entre los útiles de la niña, y de inmediato las autoridades escolares activaron el protocolo de seguridad: pusieron a resguardo a alumnos y docentes, y radicaron la denuncia correspondiente ante la Policía.

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Las primeras averiguaciones apuntan a que el arma pertenecería a la madre de la menor, quien es integrante de la fuerza policial. Esa condición habría facilitado el acceso de la niña al revólver, aunque los detalles sobre cómo llegó el artefacto a la mochila permanecen sin esclarecerse. Tampoco se determinó, hasta el momento, si el arma se encontraba cargada al ser hallada, ni trascendieron precisiones sobre las medidas que el colegio adoptó respecto a la familia.

Lo que sí se sabe es que la investigación está en curso. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas del episodio y determinar las eventuales responsabilidades. Por ahora, no hubo pronunciamientos oficiales por parte del establecimiento ni de la institución policial a la que pertenecería la madre de la nena.

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El incidente, con todo, no es el primero de este tipo registrado en la provincia en lo que va del año. Entre fines de agosto y principios de septiembre, al menos otros dos episodios similares tuvieron lugar en escuelas cordobesas. En uno de ellos, ocurrido en un colegio de la zona norte de la capital, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al establecimiento.

El segundo caso se registró en un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM), donde un estudiante secundario ingresó con una réplica de arma de fuego. Padres, docentes y directivos de distintos establecimientos analizan, desde entonces, de qué manera reforzar los controles y la prevención dentro de las instituciones educativas.

Denunciaron a alumnos de un colegio por crear imágenes de compañeras desnudas con IA y venderlas en internet

Estudiantes y familiares del Colegio Modelo Lomas realizaron una sentada para exigir explicaciones tras conocerse que el material circuló en distintas plataformas y otros establecimientos educativos de la zona

Estudiantes y padres del Colegio Modelo Lomas se movilizaron frente al establecimiento después de que trascendiera que al menos cuatro alumnos de tercer año habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de carácter pornográfico de sus compañeras, generadas con inteligencia artificial. La protesta, que incluyó una sentada en la puerta del colegio ubicado en Lomas de Zamora, fue el punto de quiebre luego de que las familias afirmaran que la institución habría tenido conocimiento de la situación durante semanas sin comunicarles nada.

El material habría sido producido a partir de fotografías reales de aproximadamente 40 alumnas del colegio. Esas imágenes fueron distribuidas en distintas plataformas y páginas de contenido pornográfico. Así lo describió Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, en declaraciones a TN: “Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”.

La operatoria, según el relato de la madre, no fue improvisada. “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, es una que se paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”, sostuvo la mujer. Las familias tampoco sabían con exactitud hasta dónde había llegado la difusión del contenido. “No sabemos hasta dónde llegó, hoy hay tanta perversión en el mundo”, agregó. También dijo que algunas imágenes llegaron a otros colegios de la zona.

La presión sostenida de padres y estudiantes terminó generando movimiento. En simultáneo al reclamo, se realizó una reunión entre representantes de los afectados, autoridades del Colegio Modelo Lomas y funcionarios distritales de Educación. En ese encuentro, las familias esperan obtener respuestas sobre quiénes participaron en la creación y difusión del material, cómo se obtuvieron las fotografías originales de las alumnas y cuál fue el alcance real de la circulación de las imágenes generadas con IA.

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