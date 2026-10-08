Un adolescente apuñaló a un joven en Berisso por una pelea de larga data y quedó detenido

Un joven de 23 años resultó gravemente herido tras sufrir un ataque con arma blanca el domingo en Berisso.

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Un adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia por apuñalar a un joven de 23 años en Berisso. La víctima sufrió una lesión en el tórax que derivó en un neumotórax en el pulmón izquierdo y debió ser intervenida de urgencia.

El episodio ocurrió el domingo en las inmediaciones de la calle 32, entre 164 y 165. De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el joven habría sido abordado mientras volvía a su casa por dos personas conocidas del barrio, con quienes mantenía conflictos previos.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, las autoridades tomaron conocimiento del caso cuando el joven herido ingresó a un hospital de la zona. Había sido trasladado en un auto particular para recibir asistencia médica debido a la gravedad de la lesión.

Los profesionales constataron que presentaba una herida cortopunzante en la zona intercostal izquierda. Los estudios médicos determinaron además que la lesión había causado un neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica que puede comprometer la capacidad respiratoria. Ante ese cuadro, los médicos resolvieron realizar una cirugía de urgencia.

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Los investigadores señalaron que la víctima fue abordada por personas conocidas del barrio con las que mantenía disputas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la comisaría segunda avanzaron con las tareas investigativas en el lugar del hecho. En ese contexto, reunieron elementos que permitieron identificar a un adolescente como presunto autor material de la agresión.

La información del caso señala que los investigadores ubicaron al joven luego de distintas diligencias realizadas en el barrio. Con esos datos, la fiscalía especializada solicitó una orden de registro y detención ante la autoridad judicial competente.

El procedimiento permitió localizar al adolescente. Según la información proporcionada, fue capturado el pasado martes y llevado a una dependencia policial, aunque la detención fue comunicada este miércoles.

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Por disposición judicial, el menor quedó alojado en el Centro de Recepción La Plata, un establecimiento destinado al alojamiento de adolescentes alcanzados por procesos en el fuero penal juvenil. La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y lesiones graves en concurso real y en grado de tentativa. Esa calificación provisoria reúne los hechos que la fiscalía atribuye al adolescente en esta etapa inicial del expediente.

En el caso interviene la UFI del Joven N.° 3, que deberá profundizar la investigación sobre el presunto robo y la agresión. Entre las medidas pendientes, la pesquisa puede incorporar declaraciones, peritajes y otros elementos vinculados con el episodio.

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Apuñaló a un adolescente porque sospechaba que salía con su ex novia<b> </b>

Un joven de 20 años fue detenido en la localidad bonaerense de Bahía Blanca luego de que fuera acusado de haber apuñalado brutalmente a un adolescente de 16 años. La víctima fue atacada cuando defendió a una familiar, quien sería ex pareja del agresor.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en James Harris al 300. Cerca de las 02:10 horas, el acusado, identificado como Nazareno F., se presentó en el domicilio e increpó a su ex novia.

Frente a esta situación, el joven intervino y se desató una pelea. No obstante, durante el enfrentamiento, el agresor apuñaló de forma reiterada al adolescente.

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De acuerdo con la información obtenida por La Nueva, la víctima sufrió un corte en el antebrazo izquierdo y heridas cortopunzantes en la zona lumbar. Tras el ataque, el sospechoso se retiró del lugar en una moto Zanella ZR 150 con dirección a Ingeniero White.

Pese a que el agresor se dio a la fuga, el personal del Comando de Patrullas logró detenerlo minutos después de que concretara el ataque. Incluso, ya fue citado a declarar y aceptó contar su versión de los hechos.