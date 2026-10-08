Investigan la muerte de una mujer que fue aplastada por su propio auto en Corrientes

La víctima habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir, cuando terminó aplastada bajo el auto en movimiento

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Olegaria Beatriz Bordón, enfermera del hospital María Auxiliadora de Saladas, Corrientes, murió en la madrugada de este jueves tras quedar atrapada debajo de su propio automóvil en circunstancias que la Justicia todavía intenta esclarecer. El hecho ocurrió pasadas las 23 del miércoles, en la zona conocida como “la bajada del cementerio”.

La Comisaría de Distrito Primera de Saladas fue alertada sobre una mujer con heridas de extrema gravedad. Según las primeras averiguaciones, Bordón habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir. Por causas que los peritos trabajan para determinar, terminó debajo del auto en movimiento y sufrió aplastamiento.

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De inmediato, fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, pero la gravedad de sus lesiones obligó a derivarla al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial. Allí, pese al trabajo de los profesionales de la salud, falleció horas después.

Lo que sigue es, en parte, lo que complica el cuadro. Según fuentes policiales citadas por El Litoral, los investigadores de la Unidad Fiscal en turno no descartan ninguna línea: analizan si se trató de un siniestro vial, un accidente fortuito o un suicidio.

La enfermera fue derivada al Hospital Escuela de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial, donde falleció horas después

El motivo que abre esa última posibilidad tiene que ver con el momento personal que atravesaba Bordón: días antes había fallecido su padre. Las diligencias en curso apuntan, precisamente, a establecer con claridad la mecánica del hecho y las condiciones en que se produjo.

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Mientras la Justicia avanza, el hospital María Auxiliadora despidió a su enfermera con un comunicado en redes sociales. “Con profundo dolor”, la institución recordó que Bordón dejó “una huella que permanecerá para siempre” y destacó que “en cada cuidado brindado, en cada jornada compartida y en cada gesto de compañerismo, quedó reflejada su dedicación y su amor por la profesión”.

El mensaje cerró con un acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Bordón “en este momento de profundo dolor”.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio. Las diligencias buscan determinar con exactitud cómo una mujer que intentaba aprender a manejar terminó debajo de su propio vehículo, y si detrás de esa secuencia hubo o no una voluntad ajena.

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Investigan la muerte de un hombre hallado en el río Suquía de Córdoba

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.

Un hombre fue encontrado sin vida el último lunes por la tarde en el río Suquía, en un sector cercano al puente Maipú, en la ciudad de Córdoba. El caso quedó bajo investigación judicial, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias de la muerte.

El hallazgo movilizó a personal especializado y sanitario hasta el curso de agua. El operativo se activó una vez que los testigos dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.

En el lugar, según informó el portal El Doce.tv, trabajaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), convocados para participar del operativo tras el aviso sobre la presencia de una persona en el agua.

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El despliegue incluyó el abordaje del sector donde fue localizado el cuerpo y las tareas necesarias para concretar su recuperación.

También acudió una ambulancia del 107, cuyo personal confirmó el fallecimiento. Con esa constatación, la situación pasó a quedar bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar la causa y el contexto en el que se produjo la muerte.

La zona del hallazgo concentra varios puentes y sectores de circulación urbana junto al río. Sin embargo, por ahora no se comunicaron medidas adicionales sobre eventuales cortes, restricciones de tránsito ni otros procedimientos desarrollados en los alrededores.

En paralelo al operativo por el cuerpo, se encontraron pertenencias en otro tramo del río. Los objetos fueron localizados entre los puentes Santa Fe y Avellaneda y podrían estar relacionados con el hombre hallado sin vida.

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