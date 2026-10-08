Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una mujer que fue aplastada por su propio auto en Corrientes

Olegaria Beatriz Bordón, enfermera del hospital María Auxiliadora de Saladas, intentaba realizar maniobras con un vehículo que no sabía conducir cuando terminó debajo del auto en movimiento

La víctima habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir, cuando terminó aplastada bajo el auto en movimiento
La víctima habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir, cuando terminó aplastada bajo el auto en movimiento
Guardar

Olegaria Beatriz Bordón, enfermera del hospital María Auxiliadora de Saladas, Corrientes, murió en la madrugada de este jueves tras quedar atrapada debajo de su propio automóvil en circunstancias que la Justicia todavía intenta esclarecer. El hecho ocurrió pasadas las 23 del miércoles, en la zona conocida como “la bajada del cementerio”.

La Comisaría de Distrito Primera de Saladas fue alertada sobre una mujer con heridas de extrema gravedad. Según las primeras averiguaciones, Bordón habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir. Por causas que los peritos trabajan para determinar, terminó debajo del auto en movimiento y sufrió aplastamiento.

PUBLICIDAD

De inmediato, fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, pero la gravedad de sus lesiones obligó a derivarla al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial. Allí, pese al trabajo de los profesionales de la salud, falleció horas después.

Lo que sigue es, en parte, lo que complica el cuadro. Según fuentes policiales citadas por El Litoral, los investigadores de la Unidad Fiscal en turno no descartan ninguna línea: analizan si se trató de un siniestro vial, un accidente fortuito o un suicidio.

La enfermera fue derivada al Hospital Escuela de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial, donde falleció horas después
La enfermera fue derivada al Hospital Escuela de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial, donde falleció horas después

El motivo que abre esa última posibilidad tiene que ver con el momento personal que atravesaba Bordón: días antes había fallecido su padre. Las diligencias en curso apuntan, precisamente, a establecer con claridad la mecánica del hecho y las condiciones en que se produjo.

PUBLICIDAD

Mientras la Justicia avanza, el hospital María Auxiliadora despidió a su enfermera con un comunicado en redes sociales. “Con profundo dolor”, la institución recordó que Bordón dejó “una huella que permanecerá para siempre” y destacó que “en cada cuidado brindado, en cada jornada compartida y en cada gesto de compañerismo, quedó reflejada su dedicación y su amor por la profesión”.

El mensaje cerró con un acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Bordón “en este momento de profundo dolor”.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio. Las diligencias buscan determinar con exactitud cómo una mujer que intentaba aprender a manejar terminó debajo de su propio vehículo, y si detrás de esa secuencia hubo o no una voluntad ajena.

Investigan la muerte de un hombre hallado en el río Suquía de Córdoba

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.
Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.

Un hombre fue encontrado sin vida el último lunes por la tarde en el río Suquía, en un sector cercano al puente Maipú, en la ciudad de Córdoba. El caso quedó bajo investigación judicial, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias de la muerte.

El hallazgo movilizó a personal especializado y sanitario hasta el curso de agua. El operativo se activó una vez que los testigos dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.

En el lugar, según informó el portal El Doce.tv, trabajaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), convocados para participar del operativo tras el aviso sobre la presencia de una persona en el agua.

El despliegue incluyó el abordaje del sector donde fue localizado el cuerpo y las tareas necesarias para concretar su recuperación.

También acudió una ambulancia del 107, cuyo personal confirmó el fallecimiento. Con esa constatación, la situación pasó a quedar bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar la causa y el contexto en el que se produjo la muerte.

La zona del hallazgo concentra varios puentes y sectores de circulación urbana junto al río. Sin embargo, por ahora no se comunicaron medidas adicionales sobre eventuales cortes, restricciones de tránsito ni otros procedimientos desarrollados en los alrededores.

En paralelo al operativo por el cuerpo, se encontraron pertenencias en otro tramo del río. Los objetos fueron localizados entre los puentes Santa Fe y Avellaneda y podrían estar relacionados con el hombre hallado sin vida.

Temas Relacionados

CorrientesSaladasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Los delincuentes forzaron la entrada y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. La organización suspendió sus actividades y lanzó una campaña para recuperar lo hurtado

Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. También pidió la inhabilitación de todos ellos para ejercer sus profesiones, pero que no sean detenidos

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Ocurrió en el primero piso del un edificio ubicado en la calle Humboldt al 2000. Las víctimas indicaron que la puerta de acceso había sido violentada y que los delincuente se llevaron objetos de valor

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Alarma en Coghlan y Villa Urquiza por un paseador que maltrata a los perros: el video de uno de sus ataques

El caso salió a la luz por la grabación que registró un vecino y que luego compartió un grupo de paseadores que trabaja en distintos puntos de CABA

Alarma en Coghlan y Villa Urquiza por un paseador que maltrata a los perros: el video de uno de sus ataques

Un delincuente aceptó su culpa por un feroz asesinato en Puerto Madryn y la familia de su víctima lo perdonó

Pablo García pactó un juicio abreviado por el crimen de Marcelo Medel, ocurrido en 2024 en el barrio 630 Viviendas: lo mató con siete tiros de una pistola calibre .380. El audio de la sesión judicial

Un delincuente aceptó su culpa por un feroz asesinato en Puerto Madryn y la familia de su víctima lo perdonó

DEPORTES

El conmovedor testimonio del guardia de seguridad al que filmaron llorando en la despedida de Messi: “Despedí una parte de mi infancia”

El conmovedor testimonio del guardia de seguridad al que filmaron llorando en la despedida de Messi: “Despedí una parte de mi infancia”

Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto

La FIA reveló la verdad sobre la falla en el software en el GP de Baréin de F1: el plan para las próximas carreras

180 departamentos y siete edificios: los detalles del imperio inmobiliario de Diego Simeone y su esposa Carla Pereyra

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

TELESHOW

Ana Rosenfeld aclaró algunos puntos de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ana Rosenfeld aclaró algunos puntos de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Las primeras postales de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Madrid

La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: las duras críticas que recibió

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

INFOBAE AMÉRICA

El seminarista nicaragüense Alester Sáenz Centeno será ordenado diácono en Roma tras casi tres años de exilio

El seminarista nicaragüense Alester Sáenz Centeno será ordenado diácono en Roma tras casi tres años de exilio

El Niño y las lluvias de octubre: qué zonas de Argentina podrían superar los valores habituales

¿Cuáles son los factores que podrían elevar el dólar frente al colón en Costa Rica?

En fotos: aletas de tiburón, tucanes y otras especias recuperadas en Centroamérica, INTERPOL detuvo a delincuentes ambientales

Por primera vez, astrónomos observan cómo una estrella consume lentamente a su compañera