Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un hombre hallado en el río Suquía de Córdoba

Equipos de emergencia recuperaron el cadáver durante la tarde de ayer lunes cerca del puente Maipú, mientras se analizan objetos localizados en otro tramo del curso de agua

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.
Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.
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Un hombre fue encontrado sin vida ayer lunes por la tarde en el río Suquía, en un sector cercano al puente Maipú, en la ciudad de Córdoba. El caso quedó bajo investigación judicial, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias de la muerte.

El hallazgo movilizó a personal especializado y sanitario hasta el curso de agua. El operativo se activó una vez que los testigos dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.

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Hasta el momento, no se difundió la identidad del hombre ni se precisó cuánto tiempo llevaba en el río. Tampoco se informó si presentaba lesiones, si existían indicios de intervención de terceros o si había alguna denuncia previa vinculada con su desaparición.

En el lugar, según informó el portal El Doce.tv, trabajaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), convocados para participar del operativo tras el aviso sobre la presencia de una persona en el agua.

El despliegue incluyó el abordaje del sector donde fue localizado el cuerpo y las tareas necesarias para concretar su recuperación.

También acudió una ambulancia del 107, cuyo personal confirmó el fallecimiento. Con esa constatación, la situación pasó a quedar bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar la causa y el contexto en el que se produjo la muerte.

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La zona del hallazgo concentra varios puentes y sectores de circulación urbana junto al río. Sin embargo, por ahora no se comunicaron medidas adicionales sobre eventuales cortes, restricciones de tránsito ni otros procedimientos desarrollados en los alrededores.

En paralelo al operativo por el cuerpo, se encontraron pertenencias en otro tramo del río. Los objetos fueron localizados entre los puentes Santa Fe y Avellaneda y podrían estar relacionados con el hombre hallado sin vida.

La investigación deberá establecer además si existen registros, testimonios o imágenes que permitan conocer los movimientos de la víctima antes de su muerte.

Policía de Córdoba
Efectivos del cuerpo de rescate y médicos del servicio de emergencias confirmaron el fallecimiento de la persona hallada en el agua. (Policía de Córdoba)

Encontraron a un hombre muerto y maniatado en su casa de Mendoza

Durante el fin de semana, un hombre de 60 años fue encontrado muerto, boca abajo y atado de manos y piernas dentro de su vivienda de San Rafael, Mendoza. El hallazgo ocurrió el domingo por la mañana en una propiedad de calle El Monte al 2000, en Cuadro Nacional, luego de que un amigo de la víctima se acercara al lugar porque hacía dos días que no lograba comunicarse con él.

El testigo, de 33 años, advirtió que la puerta de ingreso estaba entreabierta y decidió entrar. En el sector de cocina-comedor encontró al hombre tendido en el suelo, por lo que llamó al 911.

El aviso a la línea de emergencias ingresó pasadas las 9:35. Cuando llegaron los agentes de la Comisaría 62ª, confirmaron que no tenía signos vitales y resguardaron el domicilio para evitar alteraciones en la escena.

En la vivienda, también trabajaron el ayudante fiscal de turno, autoridades de las jefaturas Distrital y Departamental de San Rafael, peritos de Policía Científica, personal de Canes y de la Policía de Investigaciones.

Los especialistas relevaron el interior de la casa en busca de huellas, rastros y otros elementos que puedan aportar datos a la causa. Por las características del hallazgo, la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia, que deberá establecer la causa del fallecimiento. Además, se concretaron tres allanamientos en viviendas del callejón Salafia, donde secuestraron un teléfono celular para su análisis y citaron a los moradores a declarar en el Polo Judicial. Hasta el momento no se informaron detenciones.

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