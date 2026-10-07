Crimen y Justicia

Vendían tours desde Misiones para la despedida de Messi y promocionaban las entradas por TV: cayeron al salir del Monumental

Los sospechosos ofrecían paquetes para asistir al partido entre Argentina y Benín y llegaron a promocionarlos en canales de televisión locales. Son dos de los tres imputados en una causa que ya suma más de 30 denuncias por reventa y entradas apócrifas

REVENTA ENTRADAS DESPEDIDA MESSI
La Justicia recibió más de 30 denuncias de personas que aseguraron haber sido damnificadas por la compra de entradas apócrifas o por maniobras vinculadas con la reventa
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Dos hombres que ofrecían entradas y organizaban tours desde Misiones para asistir a la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina fueron interceptados este martes a la noche cuando salían del estadio Monumental. Los sospechosos habían llegado al punto de promocionar su actividad en canales de televisión de esa provincia y ahora sus celulares serán peritados para intentar establecer de dónde provenían los tickets que comercializaban, según fuentes judiciales.

El procedimiento forma parte de la investigación por la reventa y las estafas con entradas para el partido entre Argentina y Benín, que ya acumula más de 30 denuncias y tres imputados, entre ellos la comerciante de 39 años cuyo departamento de Vicente López fue allanado horas antes del encuentro.

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La causa está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, especializada en Eventos Masivos, y cuenta con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño y la Policía de la Ciudad.

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De las redes sociales al Estadio Monumental

En el caso de los dos sospechosos provenientes de Misiones, la pesquisa también comenzó a partir de tareas de ciberpatrullaje en redes sociales. Así, los investigadores detectaron que ofrecían entradas y organizaban tours desde esa provincia para viajar a Buenos Aires y presenciar el último partido de Messi con la Selección.

La promoción no se limitaba a las redes. Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, los investigados llegaron a brindar entrevistas en canales de televisión de Misiones para difundir la venta de tickets y los viajes que organizaban.

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Con esa información, los investigadores lograron identificar los micros utilizados para trasladar a los pasajeros hasta las inmediaciones del Monumental.

Una vez localizados los vehículos, se dispuso una consigna frente a ellos. Los investigadores esperaron hasta que terminó el partido y, cuando los sospechosos salieron del estadio, los identificaron y requisaron.

Durante el procedimiento les secuestraron sus teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para tratar de reconstruir el origen de las entradas que ofrecían y cómo funcionaba la maniobra.

Los investigadores esperaron hasta que terminó el partido y, cuando los sospechosos salieron del estadio, los identificaron y requisaron (REUTERS/Alessia Maccioni)
Los investigadores esperaron hasta que terminó el partido y, cuando los sospechosos salieron del estadio, los identificaron y requisaron (REUTERS/Alessia Maccioni)

Más de 30 denuncias por entradas falsas y reventa

La investigación tomó una dimensión mayor durante las horas previas y posteriores al encuentro. El Ministerio Público Fiscal porteño desplegó Unidades Móviles de Orientación y Denuncia (UOD) en las inmediaciones de los anillos de seguridad montados alrededor del Monumental.

Allí y en la Oficina Central Receptora de Denuncias (OCRD) se recibieron más de 30 denuncias de personas que aseguraron haber sido damnificadas por la compra de entradas apócrifas o por maniobras vinculadas con la reventa.

A los denunciantes se les pidió que aportaran información sobre la forma en la que habían adquirido los tickets, cómo habían contactado a los vendedores y cuál había sido el método utilizado para realizar el pago y recibir las entradas.

Además, fueron incorporados como evidencia capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y otros registros que podrían permitir identificar a quienes participaron de las operaciones.

El objetivo ahora será cruzar todo ese material con la información que surja de los teléfonos secuestrados y determinar si existen patrones comunes entre los distintos casos. Los investigadores intentarán reconstruir la trazabilidad de las entradas y establecer si las diferentes maniobras denunciadas tienen conexiones entre sí.

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El allanamiento a la tercera imputada

La otra línea de la investigación condujo hasta una comerciante de 39 años domiciliada en Vicente López. Como contó Infobae, la pesquisa sobre ella también comenzó a partir del monitoreo de redes sociales, donde los investigadores detectaron un perfil que ofrecía entradas para Argentina-Benín a precios elevados.

Una vez identificada, el fiscal Vence solicitó el allanamiento de su departamento, una medida que fue autorizada por José Raúl Béguelin, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando los policías llegaron al domicilio y le informaron que tenían una orden de allanamiento, la mujer se negó a abrirles la puerta. Los agentes le ordenaron cuatro veces que permitiera el ingreso y, ante las sucesivas negativas, finalmente tuvieron que forzar la entrada.

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Las anotaciones de la mujer allanada el martes antes del partido

Una vez adentro, comenzó la requisa del departamento. En la habitación principal encontraron una caja fuerte negra con un sistema de apertura mediante huella digital. La abrieron con la huella de la propia imputada y en su interior hallaron fajos de dólares y pesos. En total, durante el procedimiento fueron secuestrados 56.300 dólares y $9.850.000 en efectivo.

Las entradas aparecieron en otro sector de la vivienda: estaban dentro de un libro ubicado en un estante del living. Eran nueve localidades para el partido: siete correspondientes al sector Belgrano Baja y dos para la platea Sívori Alta.

En el mismo ambiente, los investigadores encontraron una máquina contadora de billetes y una agenda con anotaciones vinculadas a distintos sectores del estadio. También secuestraron una notebook, un teléfono celular y documentación considerada de interés para la causa.

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