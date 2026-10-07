Crimen y Justicia

Así fue el allanamiento a la mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: escondía fajos de dólares en una caja fuerte

La sospechosa tiene 39 años y es comerciante. La Policía de la Ciudad tuvo que forzar el ingreso a su departamento de Vicente López

El momento en que la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el departamento de la mujer ubicado en Vicente López

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La mujer investigada por la reventa de entradas para Argentina-Benín, el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección, se negó cuatro veces a abrir la puerta de su departamento cuando la Policía llegó para allanarlo. Los agentes finalmente tuvieron que forzar el ingreso. Adentro encontraron una caja fuerte con más de 50 mil dólares, casi 10 millones de pesos y nueve entradas para el encuentro.

La sospechosa, cuya identidad no trascendió, tiene 39 años, es soltera y comerciante.

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El procedimiento se realizó este martes por la tarde en su departamento de tres ambientes de Vicente López, en el marco de una causa a cargo de Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso, cuando los efectivos llegaron al domicilio tocaron el timbre y escucharon desde el interior a la mujer preguntar quién era. Los agentes se identificaron como policías y le informaron que tenían una orden de allanamiento.

La sospechosa tiene 39 años, es soltera y comerciante
La sospechosa tiene 39 años, es soltera y comerciante

La mujer no abrió. Los efectivos le ordenaron en cuatro oportunidades que permitiera el ingreso, pero se negó todas las veces. Ante esa situación, procedieron a forzar la puerta mientras se identificaban como policías.

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Una vez dentro, los agentes constataron que la sospechosa estaba sola. A diferencia de lo ocurrido minutos antes, a partir de ese momento la mujer acató las órdenes de los agentes y accedió al cacheo preventivo.

Luego comenzó la requisa del departamento. El hallazgo más importante se produjo en la habitación principal. Allí los efectivos encontraron una caja fuerte negra con un sistema de apertura mediante huella digital, que lograron abrir con la huella de la propia mujer.

En su interior encontraron fajos de dólares y pesos. En total, durante el procedimiento fueron secuestrados UUS 56.300 y $9.850.000.

Los fajos de billetes que encontaron en la caja fuerte
Los fajos de billetes que encontaron en la caja fuerte

La requisa continuó en el living. Allí, en un libro ubicado sobre un estante, los policías encontraron nueve entradas para Argentina-Benín: siete correspondientes al sector Belgrano Baja y dos a la Platea Sívori Alta.

En ese mismo ambiente había además una máquina contadora de billetes y una agenda negra con anotaciones. También fueron secuestrados una notebook y un teléfono celular.

Entre las anotaciones halladas durante el procedimiento aparecen referencias manuscritas a distintas ubicaciones del estadio y cantidades. Ese material, junto con los dispositivos electrónicos secuestrados, será analizado en el marco de la investigación.

La máquina contadora de billetes que había en el tres ambientes de Vicente López
La máquina contadora de billetes que había en el tres ambientes de Vicente López

La causa se inició de oficio el 29 de septiembre, luego de que comenzaran a difundirse en redes sociales denuncias sobre entradas para el partido ofrecidas con sobreprecios de hasta el 800%, una vez agotadas las localidades comercializadas oficialmente a través de Deportick.

Las tareas investigativas permitieron llegar hasta el departamento de Vicente López y derivaron en el allanamiento realizado este martes.

La demanda por el encuentro había agotado las localidades oficiales en menos de dos horas. Los precios iban desde los $90.000 para las populares hasta los $480.000 para algunas plateas.

La anotaciones de la mujer con las entradas para revender
La anotaciones de la mujer con las entradas para revender

Sin embargo, en el mercado de reventa los montos se multiplicaron. Según un relevamiento publicado por Infobae, se detectaron tickets ofrecidos por más de $6 millones.

Una popular cuyo valor oficial era de $90.000 aparecía publicada a $823.668, mientras que por una San Martín Baja, originalmente comercializada a $450.000, pedían más de $2,4 millones.

La publicación más cara relevada alcanzaba los $6.139.212 por una sola entrada.

La investigación se encuadra en una presunta infracción al artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que sanciona la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter artístico o deportivo.

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