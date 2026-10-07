Transportaban mercadería ilegan valuada en más de $7 millones y fueron atrapados en Formosa

La Policía de Seguridad Vial incautó un cargamento de mercadería extranjera valuado en más de 7,6 millones de pesos en Formosa. (Noticias Formosa)

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La Policía de Seguridad Vial incautó un cargamento de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero valuado en más de $7.600.000 durante un control de rutina realizado en el acceso sur de la provincia de Formosa. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Lucio V. Mansilla y derivó en la intervención de la Justicia Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El procedimiento se concretó el domingo pasado, pocos minutos después del mediodía, en el puesto caminero ubicado sobre una ruta de ingreso al territorio provincial. Allí, los agentes desarrollaban tareas de identificación de personas y verificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de una furgoneta Toyota Hiace.

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En el utilitario viajaban tres hombres. La inspección de la zona de carga permitió detectar una cantidad considerable de productos que, de acuerdo con la información oficial, habían ingresado al país sin la documentación aduanera requerida. La carga incluía artículos de telefonía, pequeños electrodomésticos, ventiladores, utensilios de cocina y piletas.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias Formosa, entre los elementos secuestrados había 20 teléfonos celulares, además de seis linternas LED, seis depiladoras eléctricas, seis máquinas para cortar cabello y seis afeitadoras eléctricas.

El cargamento también contenía 96 ventiladores de pie, 60 termos, 20 purificadores de agua, 5 licuadoras de mano y 10 conjuntos compuestos por secador de cabello y planchita. Los productos fueron contabilizados durante las actuaciones ordenadas luego del control.

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El procedimiento ocurrió durante un control de rutina sobre el acceso sur provincial

La presencia de artículos destinados al uso doméstico y personal llevó a extender la verificación sobre la totalidad de los bultos transportados.

Así, dentro de la mercadería incautada, se encuentran 140 sets de cubiertos, 12 trituradoras de verduras, cubiertos varios y nueve piletas de distintas capacidades. El detalle de los productos fue incorporado a las actuaciones iniciadas a partir de la inspección realizada por la delegación vial.

El valor total de los elementos fue estimado en más de $7.600.000, según la información proporcionada sobre el operativo.

La carga no contaba con el aval aduanero exigido para este tipo de mercadería, por lo que los agentes dispusieron las medidas iniciales previstas para preservar los elementos y comunicar el hallazgo. Los tres ocupantes de la furgoneta fueron identificados durante el control, sin que se informaran otras medidas respecto de ellos.

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Tras el hallazgo, se informó de inmediato a la Unidad Fiscal Federal, que dispuso una revisión completa de la mercadería transportada y el secuestro preventivo de todos los productos.

Asimismo, se dio participación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que interviene en cuestiones vinculadas con el control aduanero.

La documentación, el inventario de la carga y los productos secuestrados formarán parte de la investigación que se inició tras el operativo. La autoridad judicial deberá determinar los pasos posteriores dentro de la causa, a partir de las verificaciones ordenadas sobre el origen y la situación aduanera de la mercadería.

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