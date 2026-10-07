Crimen y Justicia

Detuvieron a dos adolescentes de 12 y 13 años por un robo en Córdoba

El operativo se inició tras la denuncia de una mujer de 55 años. Los menores fueron arrestados en la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, del barrio Bella Vista

Vista de una calle arbolada con un muro de piedra a la izquierda y el texto impreso Avenida Marcelo T. de Alvear sobre el asfalto
La Policía demoró a dos adolescentes de 12 y 13 años señalados por el arrebato de un celular en el barrio Bella Vista de Córdoba. (Google Maps)
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Dos adolescentes de 12 y 13 años fueron demorados ayer martes por la tarde luego de que la Policía los identificara como presuntos responsables de un arrebato de teléfono celular denunciado por una mujer de 55 años en barrio Bella Vista en la ciudad de Córdoba.

El operativo se desarrolló pocos minutos después de la denuncia y permitió recuperar el dispositivo que, de acuerdo con el parte policial, había sido sustraído a la víctima. La intervención se concentró en un sector próximo al lugar señalado como escenario del hecho.

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Los dos menores fueron llevados posteriormente a una dependencia policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, según la información oficial difundida sobre el procedimiento. No se informaron las identidades de los adolescentes ni otros detalles sobre las actuaciones posteriores.

El episodio que motivó la intervención policial, según informó el porta El Doce.tv, habría ocurrido en las inmediaciones de Belgrano y San Luis. La denunciante, una mujer de 55 años, aportó datos sobre lo sucedido y sobre las personas a las que vinculó con la sustracción de su teléfono.

La información reunida tras ese contacto fue utilizada para organizar un despliegue en la zona. Los efectivos recorrieron el sector con el objetivo de localizar a los presuntos involucrados y de hallar el celular denunciado como robado.

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La localización de los adolescentes se concretó alrededor de las 16:40, en Marcelo T. de Alvear al 1300. Durante la intervención, además, recuperaron el teléfono celular que habría pertenecido a la mujer.

Los menores de edad retenidos en el procedimiento de Córdoba quedaron a disposición del magistrado interviniente.
Los menores de edad retenidos en el procedimiento de Córdoba quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Detuvieron a tres adolescentes por el robo de una casa en San Isidro

Hacia fines del mes de julio pasado, tres menores de edad fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de robar una casa de la localidad de San Isidro mientras sus dueños no estaban. Los delincuentes fueron descubiertos porque el propietario de la vivienda los observó prácticamente en vivo, a través de las cámaras de seguridad, cómo la banda de ladrones ingresaba al inmueble.

El episodio ocurrió en la calle Alto Perú al 900, donde los adolescentes -bajo la modalidad de escruche- entraron al domicilio luego de violentar una reja. El hecho fue advertido por el dueño de la casa, quien observó a través de las cámaras de seguridad que varios sujetos pretendían entrar a la vivienda y de inmediato avisó al 911.

Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas San Isidro constató los daños en el acceso y recabó detalles sobre la vestimenta de los sospechosos. Con base en esa información, se inició un recorrido por la zona para tratar de dar con los delincuentes.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el operativo cerrojo que desplegaron en el barrio dio resultado positivo y lograron la detención de tres menores de edad a pocas cuadras del sitio: se trató de T.A.A.L., de 16 años; I.A.C., de 17; y T.B.R., un menor de apenas 13.

El domicilio fue preservado a la espera de la llegada del personal de la Policía Científica, que realizó un relevamiento para determinar si se había producido el robo de pertenencias del propietario.

La fiscalía interviniente, la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, avaló el accionar policial y dispuso las medidas correspondientes sobre los menores.

El hecho quedó caratulado como robo en finca, y se informó que el procedimiento policial se basó en los datos aportados por la víctima y el monitoreo de las cámaras de seguridad, lo que permitió la rápida localización de los imputados.

El operativo se desarrolló en coordinación entre el personal del comando de patrullas, la comisaría 7.ª de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

En ese sentido, no se amplió la información respecto a los elementos sustraídos y las decisiones de la UFI que intervino, respecto a los adolescentes involucrados.

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