El Salvador

El Salvador: Hospital Bloom registra 250 nuevos diagnósticos de cáncer infantil cada año

La institución pediátrica incorporará fármacos para leucemia, linfomas, tumores sólidos y otras patologías, mientras el plan oficial busca aumentar la sobrevida de pacientes oncológicos del 56% al 60% en el país

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom registra un promedio de 250 casos nuevos de cáncer infantil cada año en El Salvador. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)
El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom registra un promedio de 250 casos nuevos de cáncer infantil cada año en El Salvador. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)
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El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom atiende, en promedio, 250 nuevos casos de cáncer infantil cada año, una cifra que dimensiona la demanda de tratamientos especializados en El Salvador. En ese contexto, este martes, el país recibió el primer envío de una iniciativa internacional que le permitirá acceder a 27 medicamentos oncológicos pediátricos destinados a niños y adolescentes.

El lote inicial llegó a través de la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, de Estados Unidos.

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El Salvador es el segundo país de la región de las Américas seleccionado para integrar este mecanismo, conocido como GAPCCM, por sus siglas en inglés. La plataforma busca facilitar la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de leucemia, linfomas, tumores sólidos y otros tipos de cáncer pediátrico.

El primer envío consiste en calcium folinate de 10 miligramos, en presentación inyectable de 5 mililitros. Según la información oficial, los demás medicamentos incluidos en el programa llegarán al país durante los próximos meses.

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom registra un promedio de 250 casos nuevos de cáncer infantil cada año en El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)
El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom registra un promedio de 250 casos nuevos de cáncer infantil cada año en El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

Los medicamentos serán destinados a pacientes del Hospital Bloom

Los fármacos estarán dirigidos a los pacientes atendidos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, centro de referencia para la atención pediátrica en El Salvador. Allí reciben tratamiento niños y adolescentes con diagnósticos oncológicos que requieren quimioterapia y otros esquemas terapéuticos.

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El acceso a medicamentos es uno de los factores centrales para sostener la continuidad de los tratamientos. La incorporación del país a la plataforma contempla el fortalecimiento de los procesos de planificación, recepción, almacenamiento y administración de los fármacos que serán distribuidos en el hospital.

La llegada de los medicamentos se inscribe en una estrategia que busca elevar la sobrevida global del cáncer infantil en El Salvador. De acuerdo con los datos oficiales, ese indicador se sitúa en 56%, mientras que la meta establecida es alcanzar el 60%.

Ilustración de una persona con un pañuelo blanco en la cabeza y un peluche entre sus brazos frente a una ventana con vista a edificios.
La estrategia sanitaria busca incrementar la tasa de sobrevida del cáncer infantil en El Salvador del 56% actual a un 60%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación previa de la cadena de suministro

La iniciativa comenzó en 2021, cuando El Salvador se adhirió a la Iniciativa Global contra el Cáncer en la Niñez y la Adolescencia, promovida por la OPS y St. Jude. El programa propone mejorar la detección, el diagnóstico y el acceso a tratamientos para pacientes pediátricos.

En 2025, las autoridades salvadoreñas solicitaron su incorporación a la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil. Tras la aceptación, se conformó un equipo técnico encargado de adecuar los procedimientos necesarios para ingresar al sistema de suministro.

Una misión de la OPS y St. Jude evaluó las capacidades instaladas en el país y los mecanismos vinculados con la cadena de abastecimiento de medicamentos oncológicos. El proceso incluyó la revisión de condiciones de recepción, conservación y entrega de los tratamientos.

En septiembre de 2025, El Salvador suscribió una carta de entendimiento y elaboró un plan de trabajo para cumplir con los estándares definidos por la plataforma. Ese paso permitió la selección del país para recibir el primer lote de medicamentos pediátricos.

La incorporación al mecanismo internacional supone que el Hospital Bloom recibirá, de forma escalonada, los fármacos restantes incluidos en el programa.

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