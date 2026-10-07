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La defensa de Malena Pichot a Joaquín Levinton: “Conozco el caso desde hace muchos años”

La actriz, pareja del integrante de Turf, Leandro Lopatín, aseguró en SQP que conoce el conflicto y tomó partido por el músico en medio de la denuncia de una mujer por abuso sexual

La actriz y guionista se refirió al caso que involucra al líder de Turf (Video: SQP/ América TV)
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Malena Pichot respaldó públicamente el descargo de Joaquín Levinton, líder de Turf, luego de que el músico fue denunciado hace una semana por presunto abuso sexual agravado. Este martes también se conocieron audios que, según publicó Infobae, la defensa del cantante planea presentar en la causa.

La denuncia fue presentada por una mujer identificada públicamente como Paula. El músico rechazó las acusaciones, aseguró que son falsas y afirmó que atraviesa una situación de hostigamiento desde hace tiempo.

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“A las víctimas sí les creo, pero acá me parece que hay muchas pruebas. Yo vi muchas cosas”, aseguró Malena Pichot
“A las víctimas sí les creo, pero acá me parece que hay muchas pruebas. Yo vi muchas cosas”, aseguró Malena Pichot

La actriz y guionista, pareja de Leandro Lopatín, integrante de la banda, calificó la situación como “un horror” y “terrible” durante una entrevista con SQP, por América TV. Sin embargo, consideró que el descargo difundido por el cantante expuso su postura con claridad.

La showrunner de Viudas negras señaló que tenía conocimiento previo de la situación y que accedió a elementos relacionados con el conflicto. También aclaró que no conoce personalmente a la denunciante. “A las víctimas sí les creo, pero acá me parece que hay muchas pruebas. Yo vi muchas cosas”, respondió Pichot ante una pregunta sobre su posición como feminista.

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Según indicó, el episodio al que se refirió se remonta a tres años atrás. “No la conozco, pero sé que le estaba pasando esto”, agregó acerca de la mujer que formuló la acusación. Consultada acerca de cómo acompañan al cantante desde la banda, la conductora de Futurock respondió entre risas: “Fuerza le decimos”. Luego definió el momento como “un bajón”. Ante la pregunta directa sobre si le cree a Levinton, Pichot concluyó: “Yo creo que su descargo está muy claro”. Pese al impacto del conflicto, el músico mantuvo sus compromisos laborales y las presentaciones previstas con Turf.

Comunicado de Turf sobre la situación de Joaquín Levinton, su cantante
El comunicado de Turf por la denuncia que recibió su cantante, Joaquín Levinton (Instagram)

Según pudo saber Infobae, Levinton prevé aportar ante la jueza que interviene en el expediente tres audios de 2023 atribuidos a Paula. En esas grabaciones, la mujer profiere insultos y amenazas contra el músico, según la publicación. “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos. Vas a terminar como John Lennon”, se escucha en uno de los mensajes difundidos por el medio. En otros dos audios, la mujer dice que le va a “arruinar la vida” y le exige que atienda el teléfono.

La defensa del cantante sostiene que esos registros ya habían sido incorporados a una causa iniciada en 2023. Ese expediente fue archivado en mayo de 2024 porque la denunciante no ratificó la presentación ni concurrió a las medidas ordenadas, según la información publicada. La Sala VII de la Cámara del Crimen confirmó luego esa decisión.

La presentación más reciente fue radicada el 28 de septiembre en una comisaría de Barrio Norte. Paula acusó a Joaquín Levinton de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y violencia psicológica por hechos que, según su declaración, habrían ocurrido durante una relación que se extendió entre 2015 y 2020.

Los Escandalosos Audios Que Le Envió A Joaquín Levinton La Mujer Que Lo Denunció Por Violación

En su relato, la denunciante afirmó que fue obligada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales que habrían sido filmadas. También sostuvo que encontró registros audiovisuales que motivaron una nueva presentación judicial.

El expediente estuvo en un comienzo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, encabezado por Carlos Bruniard, y luego pasó al Juzgado N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola. La decisión se tomó al considerar que ambas denuncias describen hechos vinculados, informó Infobae.

El líder de Turf negó de manera categórica los hechos que se le atribuyen. En un comunicado difundido en redes sociales, afirmó que cuenta con mensajes, llamadas y testigos para respaldar su versión de los acontecimientos.

Además, anunció que pediría un bozal legal, una restricción perimetral y un botón antipánico. Esas solicitudes forman parte de la estrategia judicial que su defensa anticipó tras la nueva denuncia.

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