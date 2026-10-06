Crimen y Justicia

Berazategui: cayó un prófugo acusado de abusar de su sobrina nieta cuando tenía nueve años

La madre de la víctima presentó la denuncia que dio inicio a la causa. Los hechos habrían ocurrido en Berisso entre octubre y diciembre de 2018, cuando la niña convivía con su tío abuelo en el mismo predio

Detuvieron en Berazategui a un prófugo acusado de abusar de su sobrina nieta cuando tenía nueve años
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Un hombre de 55 años fue detenido en el partido de Berazategui por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). Sobre él pesaba una orden de captura por abuso sexual agravado contra su sobrina nieta, quien tenía nueve años cuando habrían ocurrido los hechos. La denuncia fue presentada por la madre de la menor.

Según el parte policial, los abusos habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2018 en la localidad de Berisso. El imputado, tío abuelo de la menor, habría aprovechado que ambos convivían en el mismo predio para abusar de ella en reiteradas oportunidades.

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Fue la madre de la niña quien realizó la denuncia que dio origen a la investigación. Posteriormente, el acusado se dio a la fuga y quedó prófugo de la Justicia.

Tras una serie de intentos de búsqueda que no dieron resultados, la Unidad de Instrucción Funcional de Juicio N°11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, encomendó la investigación al Departamento Delitos Fiscales, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

El acusado se ocultaba en una vivienda de Villa España, en el partido de Berazategui
El acusado se ocultaba en una vivienda de Villa España, en el partido de Berazategui

A partir de las pesquisas, los agentes determinaron que el sospechoso se ocultaba en una vivienda de Villa España, localidad del partido de Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, a cargo de Guillermo Federico Atencio, ordenó su captura.

Los efectivos federales montaron entonces un operativo en la zona y localizaron al prófugo en la vía pública, sobre la calle 31 al 4100, donde fue detenido. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información difundida por la PFA, el acusado posee además antecedentes por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente.

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