Honduras: Finanzas evalúa reducir gasto corriente y aumentar inversión en el Presupuesto 2027

Las autoridades revisan la ejecución presupuestaria de las distintas secretarías de Estado antes de definir las asignaciones para 2027. (Foto: Archivo)

Guardar

El Gobierno de Honduras comenzó a definir las prioridades financieras para 2027 con una revisión del gasto público que busca contener los recursos destinados al funcionamiento administrativo y ampliar la inversión en obras, programas y proyectos considerados estratégicos.

El análisis fue abordado este martes durante una reunión de trabajo en Casa Presidencial, en la que participaron representantes de distintas instituciones del Estado. El encuentro permitió revisar la ejecución del presupuesto vigente y avanzar en la identificación de las prioridades que deberán recibir financiamiento durante 2027.

PUBLICIDAD

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que el seguimiento presupuestario busca determinar qué ajustes son necesarios para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos y responder a los principales desafíos económicos que enfrenta el país.

De acuerdo con el funcionario, la Secretaría de Finanzas mantiene un monitoreo permanente de la ejecución presupuestaria de las diferentes secretarías de Estado, con el propósito de identificar dónde pueden realizarse modificaciones y cuáles son las áreas que requieren una mayor asignación de fondos.

Finanzas y el Gabinete Energético analizan periódicamente el impacto económico de las medidas aplicadas durante 2026. (Foto: Cortesía)

La intención es disminuir los recursos destinados al funcionamiento administrativo del Gobierno y generar mayor disponibilidad para inversión pública, especialmente en obras, programas sociales y proyectos que puedan tener un impacto directo en la población.

PUBLICIDAD

La planificación para 2027 también toma en cuenta factores que han generado presión adicional sobre las finanzas públicas durante este año. Entre ellos se encuentran las medidas temporales de apoyo a los combustibles y el congelamiento de la tarifa eléctrica, compromisos que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto.

Estos programas requieren recursos adicionales para su sostenimiento, por lo que Finanzas realiza evaluaciones periódicas junto al Gabinete Energético para determinar cuánto representan estas medidas para el Estado y establecer las posibles fuentes de financiamiento.

La revisión también incluye los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. Las instituciones trabajan en determinar cuáles podrán concluir antes de finalizar 2026 y cuáles deberán mantener asignaciones presupuestarias durante el próximo año.

PUBLICIDAD

Los subsidios a los combustibles representan uno de los compromisos adicionales que han generado presión sobre las finanzas públicas. (FOTO: La Prensa)

A este escenario se suman factores externos que podrían incidir en las finanzas nacionales, entre ellos la sequía y las variaciones en los precios internacionales de los combustibles, elementos que obligan al Gobierno a mantener una planificación flexible ante posibles cambios en los ingresos y gastos.

Dentro de las áreas que forman parte de la revisión presupuestaria se encuentran seguridad y defensa, además de la continuidad de obras públicas y programas orientados al desarrollo del país.

Las autoridades deberán definir qué proyectos tendrán prioridad dentro de la distribución de recursos para 2027, tomando en cuenta tanto las necesidades de las instituciones como la capacidad financiera del Estado para asumir nuevos compromisos.

PUBLICIDAD

El objetivo planteado por Finanzas es avanzar hacia una estructura presupuestaria que permita contener los gastos de funcionamiento y dirigir una mayor proporción de los fondos disponibles hacia proyectos de inversión y áreas estratégicas.

Otro de los componentes que las autoridades consideran dentro de la planificación financiera es la posible implementación de la facturación electrónica a partir de 2027.

Seguridad y defensa figuran entre las áreas consideradas prioritarias dentro de la planificación del próximo presupuesto. (Foto: Policía Nacional)

La herramienta busca fortalecer los controles tributarios y mejorar la capacidad del Estado para identificar operaciones comerciales, con el propósito de reducir la evasión fiscal y aumentar la recaudación.

Según la Secretaría de Finanzas, el comportamiento de los ingresos públicos mantiene una evolución favorable y permitiría sostener las metas de recaudación establecidas para este año. La expectativa es que una mayor eficiencia en la administración tributaria contribuya también a fortalecer las fuentes de financiamiento del Estado.

PUBLICIDAD

La elaboración del Presupuesto General de la República 2027 continuará durante los próximos meses, mientras las instituciones terminan de establecer sus necesidades y Finanzas analiza la disponibilidad de recursos.

El documento deberá incorporar las condiciones económicas internas y externas, los compromisos adquiridos por el Gobierno y las prioridades establecidas para el próximo año, además de considerar el impacto de medidas que han requerido recursos adicionales durante 2026.