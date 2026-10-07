Crimen y Justicia

Tenía pedido de captura por homicidio, mató a su ex pareja de un disparo y lo detuvieron con dos armas mientras intentaba escapar

Sucedió en Mar del Plata. José Leonardo Cejas estaba prófugo desde agosto por otro crimen y robos agravados. Su largo historial delictivo y los detalles de la captura

La víctima fue trasladada al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio, donde el personal médico constató su fallecimiento
La víctima fue trasladada al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio, donde el personal médico constató su fallecimiento
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Rocío Aylen Núñez, de 25 años, estaba en el patio de una vivienda del barrio Las Heras, en Mar del Plata, cuando su ex pareja, luego identificado como José Leonardo Cejas, le disparó en el cuello. El hombre tenía una orden de captura activa por otro homicidio y portaba dos revólveres con las numeraciones borradas. La joven murió poco después en el CAPS del barrio.

El hecho se produjo alrededor de las 10 del martes. Según fuentes de la investigación consultadas por Infobae, Núñez se encontraba en el patio delantero de una vivienda de Reforma Universitaria al 2800 cuando comenzó a discutir con Cejas. En determinado momento, según relataron testigos, Cejas extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona del cuello de la mujer.

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Núñez fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Heras, donde el personal médico constató su fallecimiento. Tras el ataque, Cejas escapó del lugar.

La Policía puso en marcha un operativo cerrojo y, durante la búsqueda, los efectivos lograron observar el desplazamiento del sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, Cejas arrojó al suelo dos armas de fuego y continuó su intento de fuga, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

El acusado fue aprehendido en el barrio Las Heras minutos después del crimen
El acusado fue aprehendido en el barrio Las Heras minutos después del crimen

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró los dos revólveres: uno calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, con la numeración suprimida, y otro calibre 32 largo, marca Italo Gra, también con la numeración eliminada.

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Ahora los investigadores deberán determinar cuál de las dos armas fue utilizada en el crimen. Para ello, el fiscal Carlos Russo, presente en la escena, dispuso la realización de un dermotest al imputado y distintas pericias sobre los elementos secuestrados.

La causa quedó caratulada como femicidio. Russo también ordenó la notificación de la imputación y el traslado de Cejas a la Unidad Penal N.° 44 de Batán, donde quedó alojado. Por el momento, la hipótesis central sostiene que el crimen se produjo en el marco de la discusión entre la víctima y su ex pareja. El acusado será indagado en los próximos días.

Las dos armas con las que el acusado intentó escapar
Las dos armas con las que el acusado intentó escapar

Un fuerte historial delictivo

Cejas llevaba casi dos meses prófugo en una causa por otro homicidio. Según informaron las mismas fuentes, la orden de captura había sido dictada el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de una investigación que lo señalaba como imputado por homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

Ese expediente tenía como antecedente un robo ocurrido el 18 de diciembre en el corralón “Los Pumas”, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. Según consignó el medio marplatense La Capital, dos delincuentes armados ingresaron al comercio para robar la recaudación y, durante el asalto, uno de ellos efectuó varios disparos. Uno impactó en el rostro de Darío Tapia, de 26 años, quien se encontraba en el lugar. Las heridas fueron de extrema gravedad. Tapia permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos durante más de un mes y murió el 23 de enero.

La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, permitió identificar a los hermanos Facundo y David Carrizo como dos de los integrantes del grupo. Posteriormente, el expediente vinculó también a Cejas, lo que derivó en la orden de captura.

De acuerdo con La Capital, el prontuario de Cejas registra antecedentes desde 2005, cuando fue investigado por robo, tentativa de robo, tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de armas de uso civil. En 2007 volvió a quedar involucrado en causas por robo agravado y tentativa de robo calificado. Al año siguiente sumó investigaciones por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño.

En 2013 fue imputado nuevamente por robo agravado. El antecedente más reciente de su historial, previo al crimen de este martes, correspondía a mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

El Juzgado de Garantías N° 5 de Mar del Plata había ordenado la captura del acusado el 7 de agosto en el marco de una causa por homicidio
El Juzgado de Garantías N° 5 de Mar del Plata había ordenado la captura del acusado el 7 de agosto en el marco de una causa por homicidio

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o ex pareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

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