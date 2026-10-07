Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan a un año del comienzo de su romance: “Será una fiesta para 300 invitados”

Karina Iavícoli contó en LAM que la empresaria y el exfutbolista ya pusieron fecha y comenzaron los preparativos para su boda (Video: LAM/ América TV)

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El romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras avanza a toda velocidad. Tras blanquear su relación en medio de la repercusión por la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli, la pareja tomó una decisión: se casará el 20 de marzo de 2027.

La noticia fue revelada por Karina Iavícoli en LAM, donde dio precisiones sobre la ceremonia y el festejo que preparan. “El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció la panelista.

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El casamiento se realizará en el Golf Club de Pacheco, el barrio donde vive la madre de Figueiras. Según la información difundida en el ciclo de América, la celebración convocará a un grupo numeroso de familiares y amigos.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras preparan su casamiento para marzo de 2027 (Instagram)

“Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados”, detalló Iavícoli. De esta manera, la pareja ya tendría definido el lugar y la fecha para el paso más importante de su vínculo.

El noviazgo entre Figueiras y Cvitanich salió a la luz en septiembre de 2025, poco tiempo después de que se conociera el final del matrimonio del exdelantero con Bonelli, madre de sus hijas.

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La ruptura tuvo amplia exposición mediática. En ese contexto aparecieron versiones sobre el comienzo de la historia entre el exfutbolista y la modelo, aunque ambos continuaron adelante con la relación. En diciembre de 2025, la pareja atravesó una separación que comunicó públicamente. Sin embargo, el distanciamiento fue breve y, semanas más tarde, volvieron a apostar por el vínculo.

Karina Iavícoli aseguró que la pareja celebrará una fiesta para entre 250 y 300 invitados en Pacheco

Tiempo después llegó la propuesta de casamiento. A poco más de un año de haber confirmado su romance, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras preparan su boda, que será el 20 de marzo de 2027 y reunirá a cientos de invitados en Pacheco.

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La noticia del casamiento llega después de otro cruce público entre Ivana Figueiras y Chechu Bonelli. En agosto de 2026, la modelo habló en Intrusos luego de que se difundiera una imagen de Bonelli durante una cena junto a Natalie Pietra, pareja de Tomás Guarracino, expareja de Figueiras y padre de su hija menor.

Figueiras comentó la publicación en redes sociales y luego explicó su reacción en el ciclo de América. Dijo que la imagen le resultó incómoda por un conflicto previo con Guarracino, un tema que, según sostuvo, eligió tratar fuera de la exposición mediática porque involucra a su hija.

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Ivana Figueiras y Darío Cvitanich blanquearon su romance en septiembre de 2025

“No me va el doble discurso, pedir que te dejen en paz y después subir esa foto”, expresó Figueiras al referirse a la periodista deportiva. También aclaró que, tras el comentario inicial, prefirió no profundizar públicamente en el asunto.

Bonelli, por su parte, negó que hubiera existido una intención detrás de esa reunión. “Yo nunca tuve ningún tipo de intención. La foto no la subí yo”, afirmó en declaraciones a Intrusos. Además, señaló que durante la cena no hablaron sobre el tema que generó la reacción de la actual pareja de Cvitanich.

En el cierre de la entrevista, Figueiras se refirió a su presente con el exfutbolista. “Encontré un hombre increíble y bueno de verdad. Nada ni nadie me va a arruinar esto”, sostuvo.

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La feliz noticia de la pareja se da en medio de las tensiones con Chechu Bonelli, la exesposa del exfutbolista

Mientras avanzan con la organización de la ceremonia, Figueiras y Cvitanich mantienen su rutina familiar y comparten actividades junto a sus hijos. La pareja fue vista en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental, una de las apariciones públicas previas a la boda prevista para marzo de 2027.

En esa misma charla, la modelo evitó dar más detalles sobre el conflicto y remarcó que cada persona puede vincularse con quien quiera. “Te diría tantas cosas, pero prefiero dejarlo acá”, expresó Figueiras, quien eligió no ampliar sus diferencias con Bonelli frente a las cámaras.