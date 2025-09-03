La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

La reina de la reventa

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a la reventa ilegal de entradas para espectáculos masivos, entre ellas localidades para el partido por las Eliminatorias del Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela. Lo hizo tras un allanamiento en un domicilio del barrio porteño de Villa Santa Rita y que terminó con la incautación de una suma millonaria de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y un arma.

La investigación se inició el 29 de agosto pasado, cuando agentes de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectaron en redes sociales un perfil bajo el nombre de “The Armenian Girl”, administrado por una mujer de 35 años que ofrecía entradas para distintos eventos deportivos y artísticos.

Entre ellos, se promocionaban accesos a sectores exclusivos como Fan Vip, plateas Belgrano alta o ubicaciones en la tribuna Sívori baja para el encuentro de la Selección en el estadio de River Plate, siempre con valores que superaban a los oficiales.

La misma cuenta también ofrecía localidades para recitales de gran convocatoria, como Lollapalooza, Quilmes Rock, espectáculos en el Movistar Arena y otros partidos de fútbol.

La sospechosa capturada

Según los investigadores, la mujer no solo publicaba las ofertas sino que intentaba diferenciarse de vendedores falsos. En una de sus historias de Instagram advirtió: “Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie”. Y agregó: “Las entradas pueden ser muy similares. Esto grones (sic) las imprimen con una máquina láser, pero jamás pueden quedar igual. No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. No quiero ver gente llorando!!!!!”.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, a cargo de Maximiliano Vence, solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2. La medida se cumplió el 3 de septiembre en una vivienda ubicada en Llavallol al 1800.

Las entradas que tenía para ver a la Selección

En el lugar fue identificada la sospechosa como Tamara J.P.G., argentina de 35 años, quien quedó imputada por violación al artículo 91 del Código Contravencional, que sanciona la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico.

Durante el procedimiento, agentes de la Brigada 1 hallaron 5.018.000 pesos, 3.455 dólares, seis teléfonos celulares —entre ellos un iPhone 14 lila con funda rosa y un iPhone 11 negro con funda amarilla—, además de varios dispositivos Samsung.

Los detenidos y lo secuestrado

También incautaron una notebook marca Exo gris, un CPU Magnum negro y un revólver calibre .32 marca Houston con mango blanco, junto con seis municiones.

Entre la documentación secuestrada se encontraron siete hojas con registros de clientes, precios y ubicaciones de entradas, que incluían sectores del estadio Monumental para el partido de la Selección.

Además, se decomisaron dos carnets del Club Atlético Boca Juniors a nombre de un socio.

Los posteos de la sospechosa

El procedimiento también permitió identificar a otros integrantes del entorno familiar de la imputada: V.S.G. (59 años, empleada doméstica), J.G.P.G. (29 años, plomero), V.P. (78 años, jubilado) y L.V.P.G. (22 años, editor de artes visuales).

Respecto al arma de fuego encontrada, se notificó a J.G.P.G. por infracción al artículo 189 del Código Penal, y se aplicaron los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al dinero incautado, se dispuso la devolución de 2.072.000 pesos a L.P., tras acreditarse su procedencia.

De acuerdo con la reseña oficial, el allanamiento tuvo resultado positivo, ya que se logró la identificación de la principal investigada, el secuestro de los elementos relacionados con la actividad ilícita y la incautación de su teléfono celular tras una investigación que comenzó con un ciberpatrullaje rutinario.