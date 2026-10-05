Murió un adolescente en Río Negro tras chocar su moto contra un auto

La colisión entre una motocicleta Honda y un Chevrolet Corsa es investigada por la Fiscalía (Gentileza)

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Un adolescente de 17 años murió este sábado en un choque entre una moto y un auto en Viedma, provincia de Río Negro. El hecho ocurrió en el cruce de Castelli y la Ruta Provincial 1, una intersección con semáforos situada entre los barrios Castello y Álvarez Guerrero.

La víctima fue identificada como Octavio Marcelo Oliva Razzari y conducía una motocicleta Honda. El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa. El joven murió en el lugar a causa de las heridas sufridas.

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Ahroa, la investigación se centra en determinar cómo se produjo la colisión y establecer si alguno de los vehículos avanzó pese a tener la señal roja. La fiscal Paula Rodríguez Frandsen, integrante del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, quedó a cargo de las actuaciones para reconstruir la secuencia.

Se desplegó un operativo en la zona con personal policial, equipos de salud y especialistas de Criminalística. También participaron agentes del Cuerpo de Investigación Judicial y de la Oficina de Atención a la Víctima, de acuerdo con la información publicada por El Cordillerano.

Los investigadores realizaron pericias sobre la calzada y tomaron testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del choque. Además, buscaron registros de cámaras de seguridad que puedan aportar elementos para precisar el recorrido de ambos vehículos, la velocidad a la que circulaban y la señalización vigente en el cruce.

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Como parte de las medidas dispuestas en la investigación, la moto Honda y el Chevrolet Corsa fueron secuestrados. Los vehículos serán analizados en el marco del expediente judicial para obtener información técnica que ayude a esclarecer la mecánica del impacto.

El procedimiento se llevó adelante en un tramo ubicado a unos 30 metros de la esquina entre Castelli y la Ruta Provincial 1. La circulación en el sector se vio afectada mientras trabajaban los equipos convocados para realizar las diligencias iniciales.

El choque ocurrió el sábado en la intersección de Castelli y la Ruta Provincial 1, en Viedma (Google Maps)

La identidad de la víctima fue confirmada por familiares y por la empresa de servicios funerarios Casa Rey. Tras las actuaciones correspondientes, el cuerpo de Oliva Razzari fue entregado a sus allegados y sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Viedma.

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La noticia generó mensajes de pesar entre vecinos, conocidos y organizaciones de la ciudad. El Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la seccional Viedma expresó sus condolencias a la familia del adolescente y mencionó a su padre, Marcelo Oliva, y a su tío, Oscar Oliva.

“En este momento de inmenso dolor queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo fraterno”, señaló la organización en un mensaje difundido luego de conocerse el fallecimiento. La entidad manifestó su acompañamiento a la familia Oliva-Razzari.

El caso se conoció un día después de que ocurriera el choque y se sumó a otros hechos viales con consecuencias fatales en la capital rionegrina. Las autoridades judiciales aún no informaron conclusiones sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre la situación del conductor del automóvil.

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La muerte de Oliva Razzari fue el segundo fallecimiento de un motociclista registrado en Viedma en el lapso de una semana. El 28 de septiembre, una joven de 19 años murió tras un choque entre dos motos en la intersección de las calles 20 y 23.

Ante la sucesión de siniestros, la Fundación Estrellas de Río Negro difundió un mensaje en el que expresó su preocupación por la seguridad vial en la ciudad. La entidad pidió que la problemática tenga una atención sostenida y no quede limitada a los días posteriores a cada accidente.

La causa por el choque del sábado continuará con el análisis de los vehículos, las imágenes que puedan recuperarse de cámaras cercanas y las declaraciones de testigos. Esas medidas serán claves para establecer qué ocurrió en el cruce semaforizado de Castelli y la Ruta Provincial 1.

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