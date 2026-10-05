Identificaron al joven que encontraron muerto en plena calle y detuvieron a dos hombres

El profesor de Educación Física Hernán Velarde murió tras una pelea en la vía pública en el barrio Miguel Ortiz de Salta. (El Tribuno)

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La investigación por el asesinato de Hernán Velarde, profesor de Educación Física de 28 años, tuvo su primer avance judicial con la detención de dos hombres mayores de edad. Ambos están sospechados de haber participado en el hecho, ocurrido el sábado en el barrio Miguel Ortiz, al norte de la ciudad de Salta.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet confirmó las capturas luego de las primeras tareas realizadas por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La causa permanece en etapa inicial y todavía no se informó cuál habría sido la intervención específica de cada detenido.

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Según lo informado por el portal del diario El Tribuno, Velarde fue encontrado sin vida sobre la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, después de una pelea en la vía pública. La Justicia procura establecer la secuencia de la agresión, determinar quiénes participaron y conocer la causa precisa de muerte, que aún no fue difundida oficialmente.

Las detenciones se produjeron tras un relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Esas medidas permitieron identificar a personas que, de acuerdo con la hipótesis inicial de los investigadores, podrían haber tenido vinculación con el ataque contra Velarde.

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El Ministerio Público Fiscal informó que la formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en las próximas horas. En esa audiencia, se conocerán las imputaciones que la Fiscalía atribuirá a los dos acusados y los elementos reunidos hasta el momento.

La fiscal Sodero Calvet es quien interviene en la causa. Tras el hallazgo del cuerpo, se constituyó en el lugar para coordinar las actuaciones del CIF y las pericias iniciales en el sector donde ocurrió el episodio.

La causa continúa abierta y la Fiscalía mantiene medidas en curso para reconstruir las circunstancias de la muerte. Entre los puntos por esclarecer figuran el origen de la confrontación, la cantidad de personas involucradas y el eventual empleo de un arma u otro elemento durante la agresión.

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La zona en donde ocurrió la pelea entre los grupos

El episodio fue advertido a través de una comunicación al Sistema de Emergencias 911, recibida pasadas las 19 del sábado. El aviso señalaba que se registraba una pelea entre varias personas en cercanías de la calle Matienzo, en el barrio Miguel Ortiz.

Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, explicó que los policías que patrullaban la jurisdicción llegaron al sitio tras la alerta. Allí encontraron a un único hombre tendido sobre la calzada.

Los efectivos intentaron asistirlo y pidieron una ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec). Sin embargo, los profesionales de salud constataron el fallecimiento cuando arribaron al lugar, según la información policial conocida durante las primeras horas de la investigación.

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Aguilera indicó entonces que, de acuerdo con los datos preliminares que manejaba la fuerza, “dos grupos de personas se agredieron mutuamente”. El funcionario aclaró que en ese momento no era posible determinar de qué modo se produjo la muerte ni confirmar si se utilizó algún objeto o arma en el enfrentamiento.

Familiares del joven difundieron en redes sociales mensajes de dolor y reclamos para que el hecho sea esclarecido. Según su versión, Velarde habría sido interceptado por cuatro hombres antes de ser atacado en la vía pública. Esa hipótesis forma parte de los elementos que deberán ser verificados dentro del expediente judicial.

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Los dos arrestos constituyen el primer avance relevante en la investigación del homicidio, aunque no implican una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados. La Fiscalía deberá reunir y evaluar los testimonios, las imágenes de videovigilancia, las pericias de la escena y el informe de la autopsia.