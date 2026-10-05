Crimen y Justicia

Violento robo en un comercio de La Plata: el delincuente atacó a golpes a la empleada y amenazó a dos clientas

Ocurrió en una estética de la calle 6 entre 55 y 56. El ladrón ingresó por la fuerza y huyó con la recaudación en menos de minutos

El robo duró casi dos minutos. El delincuente exigió a la empleada y dos clientas que llenen su mochila con dinero
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Una comerciante de La Plata denunció un robo en su local, situado en calle 6 entre 55 y 56, en una zona céntrica ubicada a una cuadra de Plaza San Martín. Tras el hecho, la propietaria del comercio solicitó colaboración a vecinos y personas que hayan transitado por el sector para reunir datos que permitan identificar al sospechoso.

El episodio ocurrió en un comercio dedicado a brindar servicios de estética, aunque la información disponible no precisa la fecha, el horario ni los elementos que habrían sido sustraídos ni los datos sobre la cantidad de personas involucradas o el modo en que se habría concretado el ingreso al comercio.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la búsqueda de información se concentró en los posibles testigos y en los dispositivos de vigilancia instalados en las inmediaciones. La comerciante pidió que quienes hayan advertido movimientos inusuales, observado a una persona vinculada con el hecho o cuenten con registros de cámaras se comuniquen para aportar datos.

El robo estuvo marcado por la violencia del delincuente. Tal como se puede ver en las imágenes que encabezan esta nota, el ladrón ingresó por la fuerza al local, agredió a la empleada, violentó a una jubilada y, cuando la trabajadora del centro quiso huir y pedir ayuda, el hombre la tomó del pelo y comenzó a golpearla. Luego, bajo amenazas, comenzó a exigir que llenen su mochila con dinero y otros elementos del lugar.

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Tras esto, volvió a atacar a la empleada y se dio a la fuga. El hombre llevaba puesto un pasamontaña verde, algo que dificulta su identificación.

La víctima del atraco solicitó la colaboración de los vecinos para aportar registros de cámaras de seguridad privadas. (Noticias XFN)
La víctima del atraco solicitó la colaboración de los vecinos para aportar registros de cámaras de seguridad privadas. (Noticias XFN)

Otro robo a otro local en La Plata

Pocos días atrás y también en La Plata, dos hombres encapuchados ingresaron a los tiros a una carnicería. En cuestión de minutos, escaparon con dinero en efectivo y cortes de carne.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cerca de las 11.40, en un local situado en la zona de calles 16 y 80, en el barrio de Altos de San Lorenzo. La secuencia quedó expuesta en las imágenes que ahora son analizadas en el marco de la investigación para identificar a los responsables y establecer cuál fue su recorrido antes y después del asalto.

Los asaltantes actuaron con el rostro cubierto y utilizaron armas de fuego para ejercer presión sobre trabajadores y otras personas que estaban en el establecimiento. La irrupción, los disparos y la huida sucedieron en pocos minutos.

Las cámaras muestran que uno de los sospechosos entró primero al comercio. Vestía prendas deportivas oscuras, llevaba el rostro tapado y sostenía un arma de fuego. Tras ingresar, se ubicó en cercanías de la puerta y comenzó a intimidar a las víctimas.

Poco después, ingresó el segundo hombre, que vestía ropa deportiva azul con detalles celestes. Mientras su cómplice mantenía bajo amenaza a las personas presentes, este asaltante se desplazó por el sector de exhibición de mercadería.

Durante el robo, el hombre que permanecía junto al acceso realizó un disparo contra el piso. La detonación ocurrió mientras exigía que abrieran la caja registradora. El proyectil no impactó contra ninguna persona, según los elementos conocidos hasta el momento.

El segundo sospechoso recorrió la carnicería y comenzó a retirar mercadería. Además de los productos, los delincuentes obtuvieron cerca de $200.000 en efectivo. La suma habría sido sustraída de la caja registradora luego de las amenazas realizadas por el hombre armado.

Antes de abandonar la carnicería, los sospechosos efectuaron una segunda detonación. Ese disparo se produjo durante la retirada, antes de la fuga.

Los asaltantes huyeron en un Toyota Etios blanco. Según los datos aportados, el vehículo no llevaba patente en su parte delantera, aunque sí tenía patente colocada en la parte trasera.

Ese detalle forma parte de los elementos bajo análisis. La identificación del automóvil puede ser central para reconstruir el trayecto seguido por los acusados y verificar si el vehículo figura vinculado con otros delitos denunciados en la zona.

Tras el robo, personal policial preservó el lugar para evitar la alteración de posibles elementos de interés para la causa. Luego intervino Policía Científica, que realizó tareas periciales dentro del comercio.

Los especialistas secuestraron dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado. Esos elementos quedaron incorporados al expediente y podrán ser analizados para establecer características del arma utilizada durante el hecho.

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