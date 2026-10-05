Cayó una banda narco familiar e incautaron más de mil dosis de droga en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a cuatro personas tras dos meses de investigación en el barrio Alberdi de Río Cuarto. (Ministerio Público Córdoba)

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Una investigación que se extendió durante dos meses derivó en el cierre de un punto de venta de drogas y la detención de cuatro personas en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.

Entre los detenidos hay un hombre señalado como padre de dos de los demás aprehendidos, además de un amigo de uno de ellos. De acuerdo con la investigación oficial, la presunta organización distribuía tareas para la comercialización de estupefacientes desde una vivienda y mediante entregas a domicilio.

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El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Montevideo al 1200, en el barrio Alberdi. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero, una balanza digital y otros elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la intervención policial permitió incautar 1.012 dosis de cocaína y 211 dosis de marihuana, según la información difundida sobre el operativo. El total de las sustancias fue puesto a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto para su análisis dentro del expediente.

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Además de las drogas, los investigadores encontraron dinero en efectivo y una balanza digital. Estos elementos serán evaluados por la Justicia en el marco de la pesquisa sobre una presunta actividad de narcomenudeo desarrollada en esa propiedad.

La causa se inició a partir de llamados de vecinos al Centro de Denuncias Anónimas 0800-888-8080. Las comunicaciones aportaron información que permitió abrir el expediente y avanzar con las tareas investigativas que culminaron en el procedimiento sobre calle Montevideo.

Los investigadores sostienen que el hijo mayor y su amigo realizaban los presuntos expendios de cocaína y marihuana desde la vivienda allanada. El inmueble habría funcionado como base para la comercialización de las sustancias, de acuerdo con los datos reunidos durante los dos meses de investigación.

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En tanto, el hijo menor era señalado como la persona encargada de efectuar entregas bajo la modalidad delivery de drogas. Esa dinámica habría permitido ampliar el radio de acción fuera de la vivienda, aunque la causa deberá reunir y analizar las pruebas correspondientes para precisar cómo operaba el grupo.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, los detenidos y los elementos incautados quedaron bajo control judicial. La investigación se encuadra de manera provisoria en una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El operativo cerró el punto de venta que era investigado en barrio Alberdi. A partir de ahora, la Fiscalía deberá profundizar el análisis de la droga secuestrada, el dinero, la balanza y los demás objetos incorporados al expediente, además de resolver la situación procesal de los cuatro acusados.

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Los agentes secuestraron 1.012 dosis de cocaína y 211 dosis de marihuana en un inmueble sobre la calle Montevideo. (Ministerio Público de Córdoba)

Un mes atrás, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, también de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

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