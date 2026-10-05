Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por atacar con un cuchillo a una mujer en Chaco

La víctima, de 36 años, sufrió lesiones en el rostro y una pierna. La Policía secuestró un arma blanca de 35 centímetros y detectó un pedido de captura contra el acusado

El hombre de 59 años fue detenido tras el ataque en Villa Libertad (Gentileza)
El hombre de 59 años fue detenido tras el ataque en Villa Libertad (Gentileza)
Guardar

Una mujer, de 36 años, fue hospitalizada este domingo tras un ataque con un cuchillo en el barrio Villa Libertad de Resistencia, Chaco. Por el hecho, fue detenido un hombre de 59 años. Sobre él pesaba un pedido de captura que seguía vigente en otra causa por lesiones con arma.

El episodio se produjo durante la mañana del domingo. Efectivos de la Comisaría Séptima acudieron hasta el barrio después de recibir un aviso que alertaba sobre una mujer herida en la vía pública.

PUBLICIDAD

Según pudo saber el medio local Diario Chaco, al llegar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el rostro y una herida cortante en la pierna izquierda. De acuerdo con el relato inicial, la mujer había sido atacada por el hombre, quien presuntamente la golpeó y la hirió con un arma blanca.

La mujer fue trasladada al hospital Julio C. Perrando, donde recibió asistencia médica. Hasta el momento, la víctima permanecía consciente, estable y fuera de peligro.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso en la zona y secuestraron un cuchillo de 35 centímetros de largo, que habría sido utilizado durante la agresión. El arma quedó incorporada a las actuaciones judiciales como elemento de interés para la investigación.

PUBLICIDAD

El cuchillo de 35 centímetros que la Policía secuestró durante la detención del acusado (Gentileza)
El cuchillo de 35 centímetros que la Policía secuestró durante la detención del acusado (Gentileza)

La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al ataque y el vínculo que existía —si lo había— entre la mujer y el acusado.

Al consultar los datos del detenido en el Sistema de Gestión Biométrica de la Policía del Chaco, identificado como SIGEBI, los agentes constataron que tenía un pedido activo de aprehensión por una causa de lesiones con arma. Ese antecedente motivó nuevas diligencias dentro del procedimiento, aunque no se difundieron detalles sobre el expediente previo ni la fecha de esa orden judicial.

La víctima manifestó que tenía la intención de formalizar una denuncia penal contra el hombre. También se dio intervención a la Línea 137, un dispositivo nacional que brinda asistencia y acompañamiento a personas frente a situaciones de violencia familiar y sexual.

Horas antes, una mujer de 34 años fue amenazada por su pareja con un cuchillo en el barrio Cacique Pelayo, en Fontana, también de la provincia de Chaco. El episodio por violencia de género comenzó cuando la mujer llamó al 911 para pedir auxilio.

El aviso ingresó cerca de las 00:40. A partir de la comunicación, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana se dirigieron al domicilio señalado para verificar la situación y entrevistar a la persona que había solicitado ayuda.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que minutos antes había mantenido un episodio con su pareja. Según su denuncia, el hombre la insultó y la amenazó mientras tenía un arma blanca. La mujer requirió la presencia policial ante esa situación.

Los efectivos demoraron al hombre señalado y lo trasladaron a la dependencia policial para dar intervención a la Justicia. Luego de tomar conocimiento de las actuaciones, la Fiscalía de Género N.º 5 dispuso su aprehensión en una causa caratulada como supuestas amenazas con arma.

Por el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias que precedieron a la denuncia ni sobre el secuestro de un cuchillo durante el procedimiento. Tampoco trascendió la identidad de las personas involucradas.

Los dos episodios ocurrieron durante la jornada del domingo y quedaron bajo investigación de las autoridades judiciales que corresponden en cada caso.

Temas Relacionados

ChacoArma blancaataqueViolenciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó una banda narco familiar e incautaron más de mil dosis de droga en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró cocaína, marihuana, dinero y una balanza durante un allanamiento en barrio Alberdi de la capital provincial

Cayó una banda narco familiar e incautaron más de mil dosis de droga en Córdoba

Asesinaron de un tiro en la espalda a un hombre en Córdoba y hay un detenido

La investigación busca determinar si el crimen estuvo relacionado con otros ataques registrados

Asesinaron de un tiro en la espalda a un hombre en Córdoba y hay un detenido

Violento robo en un comercio de La Plata: el delincuente atacó a golpes a la empleada y amenazó a dos clientas

Ocurrió en una estética de la calle 6 entre 55 y 56. El ladrón ingresó por la fuerza y huyó con la recaudación en menos de minutos

Violento robo en un comercio de La Plata: el delincuente atacó a golpes a la empleada y amenazó a dos clientas

Mataron a un hombre de una puñalada en medio de una pelea en Salta y hay dos detenidos

La víctima fue herida con un arma blanca en el barrio Alto Verde y murió durante su traslado al hospital de Tartagal. Los sospechosos serán imputados este lunes. Es el segundo homicidio en un fin de semana

Mataron a un hombre de una puñalada en medio de una pelea en Salta y hay dos detenidos

Comienza el juicio por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza en 2023

Los imputados son Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel, quien permaneció prófugo durante más de un año

Comienza el juicio por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza en 2023

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado