Detuvieron a un hombre por atacar con un cuchillo a una mujer en Chaco

El hombre de 59 años fue detenido tras el ataque en Villa Libertad (Gentileza)

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Una mujer, de 36 años, fue hospitalizada este domingo tras un ataque con un cuchillo en el barrio Villa Libertad de Resistencia, Chaco. Por el hecho, fue detenido un hombre de 59 años. Sobre él pesaba un pedido de captura que seguía vigente en otra causa por lesiones con arma.

El episodio se produjo durante la mañana del domingo. Efectivos de la Comisaría Séptima acudieron hasta el barrio después de recibir un aviso que alertaba sobre una mujer herida en la vía pública.

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Según pudo saber el medio local Diario Chaco, al llegar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el rostro y una herida cortante en la pierna izquierda. De acuerdo con el relato inicial, la mujer había sido atacada por el hombre, quien presuntamente la golpeó y la hirió con un arma blanca.

La mujer fue trasladada al hospital Julio C. Perrando, donde recibió asistencia médica. Hasta el momento, la víctima permanecía consciente, estable y fuera de peligro.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso en la zona y secuestraron un cuchillo de 35 centímetros de largo, que habría sido utilizado durante la agresión. El arma quedó incorporada a las actuaciones judiciales como elemento de interés para la investigación.

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El cuchillo de 35 centímetros que la Policía secuestró durante la detención del acusado (Gentileza)

La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al ataque y el vínculo que existía —si lo había— entre la mujer y el acusado.

Al consultar los datos del detenido en el Sistema de Gestión Biométrica de la Policía del Chaco, identificado como SIGEBI, los agentes constataron que tenía un pedido activo de aprehensión por una causa de lesiones con arma. Ese antecedente motivó nuevas diligencias dentro del procedimiento, aunque no se difundieron detalles sobre el expediente previo ni la fecha de esa orden judicial.

La víctima manifestó que tenía la intención de formalizar una denuncia penal contra el hombre. También se dio intervención a la Línea 137, un dispositivo nacional que brinda asistencia y acompañamiento a personas frente a situaciones de violencia familiar y sexual.

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Horas antes, una mujer de 34 años fue amenazada por su pareja con un cuchillo en el barrio Cacique Pelayo, en Fontana, también de la provincia de Chaco. El episodio por violencia de género comenzó cuando la mujer llamó al 911 para pedir auxilio.

El aviso ingresó cerca de las 00:40. A partir de la comunicación, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana se dirigieron al domicilio señalado para verificar la situación y entrevistar a la persona que había solicitado ayuda.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que minutos antes había mantenido un episodio con su pareja. Según su denuncia, el hombre la insultó y la amenazó mientras tenía un arma blanca. La mujer requirió la presencia policial ante esa situación.

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Los efectivos demoraron al hombre señalado y lo trasladaron a la dependencia policial para dar intervención a la Justicia. Luego de tomar conocimiento de las actuaciones, la Fiscalía de Género N.º 5 dispuso su aprehensión en una causa caratulada como supuestas amenazas con arma.

Por el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias que precedieron a la denuncia ni sobre el secuestro de un cuchillo durante el procedimiento. Tampoco trascendió la identidad de las personas involucradas.

Los dos episodios ocurrieron durante la jornada del domingo y quedaron bajo investigación de las autoridades judiciales que corresponden en cada caso.