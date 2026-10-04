Hallaron muerto a un hombre en Salta: sospechan que habría sido asesinado en una pelea y no hay detenidos

El cuerpo de la víctima será enviado a la morgue judicial para que le realicen la autopsia

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Un hombre de 28 años fue hallado sin vida este sábado por la tarde en el barrio Miguel Ortiz, ubicado en la zona norte de Salta, después de que se desatara una pelea entre dos grupos de personas. La Policía investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de las pericias y la autopsia para establecer qué provocó el deceso.

El episodio ocurrió en la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón. El aviso al Sistema de Emergencias 911 ingresó después de las 19:00 horas por una gresca en la vía pública, según informó el director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.

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Fue así que los agentes que recorrían la jurisdicción acudieron al lugar y encontraron al joven tendido sobre la calle. Aunque intentaron asistirlo, cuando llegó la ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), se constató su muerte.

La víctima sería residente del barrio Miguel Ortiz, de acuerdo con los datos iniciales difundidos por la fuerza, pero su identidad aún no fue informada oficialmente. Por esto, la circulación por Juan de Matienzo estuvo interrumpida mientras trabajaban las autoridades en el lugar.

La zona en donde ocurrió la pelea entre los grupos

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, antes de que se desatara el enfrentamiento, en el sector había un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas. Luego, otro grupo se habría acercado y se produjo una pelea de bandas.

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“Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, afirmó Aguilera. No obstante, el funcionario remarcó que aún no fue posible determinar la secuencia del enfrentamiento ni la mecánica que derivó en la muerte del joven.

Tampoco hay precisiones sobre la eventual utilización de un arma o algún otro elemento durante la pelea. “No tengo precisiones todavía”, respondió el director de Prensa y Difusión policial al ser consultado sobre esa posibilidad.

Después de que se confirmara la muerte de la víctima, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) quedó a cargo de las pericias en el lugar. Los investigadores documentaron la escena, relevaron indicios y buscaron elementos para reconstruir lo ocurrido.

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De la misma forma, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta el barrio y dispuso las medidas iniciales de la causa. Asimismo, solicitó que el cuerpo sea llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que realicen la autopsia.

Por el momento, no hay personas detenidas. Los efectivos identificaron a quienes se encontraban o circulaban por la zona al momento de su llegada, aunque Aguilera aclaró que no existía una orden judicial de detención.

Muerte en una fiesta religiosa: la Justicia investiga a dos hijastros acusados de atacar a su padrastro

Un hombre murió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros, en Salta, tras una agresión en la que habría recibido golpes y heridas con un elemento cortante. Por el hecho, dos jóvenes fueron detenidos y la Justicia espera el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación.

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Un hombre murió tras un ataque a golpes y con un arma blanca en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros.

El ataque ocurrió al finalizar una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña que se realizaba en un predio de la zona. El Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta cerca de las 05:30 horas por una pelea en el sector de los baños.

La víctima consiguió alejarse del lugar donde se habría iniciado la discusión, pero cayó herida a pocos metros. Una ambulancia acudió para asistirlo y el personal médico confirmó su fallecimiento. Su identidad no fue difundida oficialmente.

Los primeros elementos de la causa señalaron que dos personas jóvenes, un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años, habrían interceptado al hombre en inmediaciones de los baños. La discusión derivó en una agresión física durante la cual se habría utilizado un objeto cortante.

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No obstante, los efectivos de la Dirección General de Investigaciones identificaron y localizaron a los sospechosos a partir de los testimonios recabados en el predio. Ambos permanecen detenidos a disposición de la Justicia.

La Justicia ordenó la detención de dos jóvenes por el crimen ocurrido durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los detenidos serían hijastros de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se informaron imputaciones formales ni se conocieron declaraciones de los acusados.

Asimismo, el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de Criminalística realizó las pericias en el lugar para preservar, documentar la escena y recolectar indicios. Los investigadores deberán determinar qué elemento se habría utilizado en la agresión y si participaron otras personas. También se busca establecer si existía un conflicto previo entre los involucrados y cómo se originó la pelea.

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