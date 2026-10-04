Crimen y Justicia

Hallaron muerto a un hombre en Salta: sospechan que habría sido asesinado en una pelea y no hay detenidos

La víctima, de 28 años, fue encontrada sobre la vía pública. La Fiscalía ordenó pericias para reconstruir las circunstancias del episodio

Furgón blanco con la inscripción Laboratorio Móvil y el logo azul del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta
El cuerpo de la víctima será enviado a la morgue judicial para que le realicen la autopsia
Guardar

Un hombre de 28 años fue hallado sin vida este sábado por la tarde en el barrio Miguel Ortiz, ubicado en la zona norte de Salta, después de que se desatara una pelea entre dos grupos de personas. La Policía investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de las pericias y la autopsia para establecer qué provocó el deceso.

El episodio ocurrió en la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón. El aviso al Sistema de Emergencias 911 ingresó después de las 19:00 horas por una gresca en la vía pública, según informó el director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.

PUBLICIDAD

Fue así que los agentes que recorrían la jurisdicción acudieron al lugar y encontraron al joven tendido sobre la calle. Aunque intentaron asistirlo, cuando llegó la ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), se constató su muerte.

La víctima sería residente del barrio Miguel Ortiz, de acuerdo con los datos iniciales difundidos por la fuerza, pero su identidad aún no fue informada oficialmente. Por esto, la circulación por Juan de Matienzo estuvo interrumpida mientras trabajaban las autoridades en el lugar.

Una calle asfaltada con casas de ladrillo, aceras, árboles, un automóvil blanco al fondo y un local comercial a la derecha
La zona en donde ocurrió la pelea entre los grupos

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, antes de que se desatara el enfrentamiento, en el sector había un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas. Luego, otro grupo se habría acercado y se produjo una pelea de bandas.

PUBLICIDAD

Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, afirmó Aguilera. No obstante, el funcionario remarcó que aún no fue posible determinar la secuencia del enfrentamiento ni la mecánica que derivó en la muerte del joven.

Tampoco hay precisiones sobre la eventual utilización de un arma o algún otro elemento durante la pelea. “No tengo precisiones todavía”, respondió el director de Prensa y Difusión policial al ser consultado sobre esa posibilidad.

Después de que se confirmara la muerte de la víctima, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) quedó a cargo de las pericias en el lugar. Los investigadores documentaron la escena, relevaron indicios y buscaron elementos para reconstruir lo ocurrido.

De la misma forma, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta el barrio y dispuso las medidas iniciales de la causa. Asimismo, solicitó que el cuerpo sea llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que realicen la autopsia.

Por el momento, no hay personas detenidas. Los efectivos identificaron a quienes se encontraban o circulaban por la zona al momento de su llegada, aunque Aguilera aclaró que no existía una orden judicial de detención.

Muerte en una fiesta religiosa: la Justicia investiga a dos hijastros acusados de atacar a su padrastro

Un hombre murió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros, en Salta, tras una agresión en la que habría recibido golpes y heridas con un elemento cortante. Por el hecho, dos jóvenes fueron detenidos y la Justicia espera el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación.

Policía de Salta
Un hombre murió tras un ataque a golpes y con un arma blanca en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros.

El ataque ocurrió al finalizar una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña que se realizaba en un predio de la zona. El Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta cerca de las 05:30 horas por una pelea en el sector de los baños.

La víctima consiguió alejarse del lugar donde se habría iniciado la discusión, pero cayó herida a pocos metros. Una ambulancia acudió para asistirlo y el personal médico confirmó su fallecimiento. Su identidad no fue difundida oficialmente.

Los primeros elementos de la causa señalaron que dos personas jóvenes, un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años, habrían interceptado al hombre en inmediaciones de los baños. La discusión derivó en una agresión física durante la cual se habría utilizado un objeto cortante.

No obstante, los efectivos de la Dirección General de Investigaciones identificaron y localizaron a los sospechosos a partir de los testimonios recabados en el predio. Ambos permanecen detenidos a disposición de la Justicia.

torturas policia salta tartagal
La Justicia ordenó la detención de dos jóvenes por el crimen ocurrido durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los detenidos serían hijastros de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se informaron imputaciones formales ni se conocieron declaraciones de los acusados.

Asimismo, el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de Criminalística realizó las pericias en el lugar para preservar, documentar la escena y recolectar indicios. Los investigadores deberán determinar qué elemento se habría utilizado en la agresión y si participaron otras personas. También se busca establecer si existía un conflicto previo entre los involucrados y cómo se originó la pelea.

Temas Relacionados

SaltaHomicidioPeleaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los últimos 15 días de Maradona: qué reveló el juicio sobre su muerte y cuál era el rol de sus médicos

El debate oral terminó después de cinco meses y medio. Los alegatos serán entre el 8 y el 22 de octubre. Ese día, los jueces se retirarán a deliberar. Cuáles son los puntos más complejos

Los últimos 15 días de Maradona: qué reveló el juicio sobre su muerte y cuál era el rol de sus médicos

Ayudaba a carnear un chancho cuando un amigo disparó por accidente y lo mató

El hecho se produjo en un campo de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. La víctima, de 26 años, recibió una herida de arma de fuego mientras con varias personas sostenía al animal

Ayudaba a carnear un chancho cuando un amigo disparó por accidente y lo mató

Lomas de Zamora: una adolescente denunció que un vecino abusó de ella y su hermano lo mató a puñaladas

Ocurrió este viernes. La Justicia comprobó que el hombre fallecido tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales. El acusado por el homicidio quedó detenido

Lomas de Zamora: una adolescente denunció que un vecino abusó de ella y su hermano lo mató a puñaladas

Tragedia en La Plata: un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

La víctima sufrió múltiples heridas, recibió atención urgente, pero murió poco después en el Hospital San Martín de la capital provincial

Tragedia en La Plata: un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

Crimen de Nerea: la autopsia reveló que la nena de 11 años fue asesinada salvajemente y la Justicia apunta a tres familiares

Los acusados son la abuela, la madre y el tío de la víctima. Además, descubrieron que la nena vivía una situación de abandono. Cómo sigue la investigación

Crimen de Nerea: la autopsia reveló que la nena de 11 años fue asesinada salvajemente y la Justicia apunta a tres familiares

DEPORTES

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

Mastantuono convirtió su primer gol en la selección argentina y dejó una cruda reflexión sobre las críticas que recibe

Diez frases de Scaloni tras la goleada de Argentina: su continuidad, el legado que dejará Messi y el elogio para Burkina Faso

TELESHOW

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

Sofía Jujuy Jiménez cumplió un deseo que anhelaba hace dos años: peregrinó a Luján con su novio

Barbie Simons recordó a su padre a casi 30 años de su muerte: "Fue difícil"

Cachete Sierra aclaró cómo es su vínculo con Mar Cosca tras los rumores de romance: "Nos llevamos bárbaro"

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo está su ánimo: “Tiene sus días”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral”

Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal