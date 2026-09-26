Sociedad

Video: un auto cruzó en rojo en la Ruta 197, chocó a una moto y el conductor quedó tendido en el asfalto

El choque ocurrió en Troncos del Talar, en uno de los cruces de mayor circulación de la zona, fue captado en tiempo real por el sistema de monitoreo del COT y derivó en la retención de la moto porque el conductor no tenía licencia habilitante

El conductor de un auto cruzó en rojo e impactó a una motocicleta que transitaba por la calle Campana. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron lo sucedido: La víctima recibió asistencia en el lugar y no requirió ser trasladada al hospital.
Guardar

Un auto que circulaba por la Ruta 197 cruzó un semáforo en rojo en la intersección con la calle Campana, en la localidad de Troncos del Talar, e impactó de lleno contra una motocicleta. El conductor de la moto, que circulaba sin licencia, cayó sobre el asfalto. Todo quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre.

El accidente de tránsito ocurrió en uno de los cruces de mayor circulación de la zona, y la secuencia completa fue capturada en tiempo real por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

PUBLICIDAD

Los operadores de la central, al detectar el impacto a través de las pantallas, activaron de inmediato el operativo de emergencia. Minutos después, personal del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar para asistir a la víctima.

Pese a la violencia del impacto —el motociclista cayó sobre el asfalto tras la colisión—, el conductor de la moto no sufrió heridas de gravedad y no requirió traslado a un hospital. Fue atendido en la escena por el personal médico del SET.

Sin embargo, durante el procedimiento, las autoridades constataron que el motociclista no contaba con licencia de conducir habilitante, por lo que el vehículo fue retenido en el lugar.

PUBLICIDAD

Un automóvil blanco volcó en una calle urbana y quedó sobre su techo. Integrantes de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar en un vehículo de emergencia para intervenir en la escena.

Otro caso producto de la imprudencia se produjo en Villa Lugano este último lunes. Una conductora de 34 años fue trasladada al Hospital Grierson luego de que el Honda Fit que manejaba chocara contra dos vehículos estacionados y volcara en Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez. Y frente a una escuela.

Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos. El Honda Fit colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro, que estaban estacionados y no tenían ocupantes.

La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de asistencia. Luego fue derivada al Hospital Grierson con politraumatismos.

Dentro del auto volcado se observó una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes. Algunos testigos aseguraron que la conductora “estaba alterada” y discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

“Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna. Y agregó, con respecto a la conductora: “No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”.

Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y realizó el corte de energía del Honda Fit como medida preventiva, tras constatar que el automóvil había quedado volcado. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A. Los informes oficiales no detallaron las causas que provocaron el choque.

Sin embargo, no fue el único incidente que se desarrolló en Villa Lugano. Dos personas fueron asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) luego de la caída de un motociclista en la avenida Escalada al 2557, entre Crisóstomo Álvarez y la avenida Derqui.

El móvil 395 del SAME atendió en el lugar a una mujer de 35 años y a un hombre de 43 años. Ninguno de los dos requirió traslado a un centro de salud, según el parte oficial. El informe no aportó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre el estado de la motocicleta.

Por otro lado, el SAME indicó que se registraron otros accidentes en lo que va de la mañana y en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos refiere a un choque entre una camioneta y una moto en la intersección de Adolfo Pedro Carranza y Gavilán.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoVilla LuganoMotocicletasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mujer acusada de drogar a su hijo: investigan si lo mantenía enfermo mientras vecinos reunían dinero para su tratamiento

La pediatra que atendía al niño declaró que vecinos realizaban una colecta para afrontar su internación. La Justicia busca determinar si la imputada recibió dinero y cuál fue el destino de los fondos

La mujer acusada de drogar a su hijo: investigan si lo mantenía enfermo mientras vecinos reunían dinero para su tratamiento

Un nene de 2 años se tragó una moneda, se asfixió y tres vecinos lo rescataron antes de que llegara la ambulancia

Aquiles estaba jugando con una alcancía en la casa de su abuela en Carcarañá, Santa Fe, cuando se tragó la pieza de $1 que le bloqueó las vías respiratorias. Tras el episodio, los médicos solo le detectaron un sangrado y enrojecimiento en la garganta

Un nene de 2 años se tragó una moneda, se asfixió y tres vecinos lo rescataron antes de que llegara la ambulancia

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras estaba internado en Quilmes

La madre, de 34 años, fue imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo y cumple arresto domiciliario. Los análisis al niño detectaron sustancias que no formaban parte de su tratamiento médico

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras estaba internado en Quilmes

Detuvieron en Constitución a un narco brasileño que vendía éxtasis con la cara de Mickey Mouse

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Al sospechoso, identificado con el apodo de “Leo”, le incautaron además tusi, marihuana y numerosas dosis de cocaína

Detuvieron en Constitución a un narco brasileño que vendía éxtasis con la cara de Mickey Mouse

Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

El hallazgo se produjo el martes en la Ruta Nacional N°12. Los gendarmes contaron con la ayuda del can “Yang”. La droga estaba en la bodega y el pasillo del ómnibus. No hay detenidos

Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

DEPORTES

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

TELESHOW

El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

El adiós a Oscar González Oro: lo cremarán el lunes en Uruguay y la próxima semana habrá una misa en Buenos Aires

Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

INFOBAE AMÉRICA

“Los niños no van a pasar el Servicio Militar, van de carne de cañón”: Mariela Lastre Berto sobre la muerte de su hijo en el servicio militar

“Los niños no van a pasar el Servicio Militar, van de carne de cañón”: Mariela Lastre Berto sobre la muerte de su hijo en el servicio militar

La NASA busca anticipar el clima de mundos lejanos: los tres patrones atmosféricos que ya detectó el telescopio espacial James Webb

La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La economía de Cuba se contrajo un 5% en 2025 y acumuló tres años consecutivos de caída