Video: un auto cruzó en rojo en la Ruta 197, chocó a una moto y el conductor quedó tendido en el asfalto

El conductor de un auto cruzó en rojo e impactó a una motocicleta que transitaba por la calle Campana. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron lo sucedido: La víctima recibió asistencia en el lugar y no requirió ser trasladada al hospital.

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Un auto que circulaba por la Ruta 197 cruzó un semáforo en rojo en la intersección con la calle Campana, en la localidad de Troncos del Talar, e impactó de lleno contra una motocicleta. El conductor de la moto, que circulaba sin licencia, cayó sobre el asfalto. Todo quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre.

El accidente de tránsito ocurrió en uno de los cruces de mayor circulación de la zona, y la secuencia completa fue capturada en tiempo real por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

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Los operadores de la central, al detectar el impacto a través de las pantallas, activaron de inmediato el operativo de emergencia. Minutos después, personal del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar para asistir a la víctima.

Pese a la violencia del impacto —el motociclista cayó sobre el asfalto tras la colisión—, el conductor de la moto no sufrió heridas de gravedad y no requirió traslado a un hospital. Fue atendido en la escena por el personal médico del SET.

Sin embargo, durante el procedimiento, las autoridades constataron que el motociclista no contaba con licencia de conducir habilitante, por lo que el vehículo fue retenido en el lugar.

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Un automóvil blanco volcó en una calle urbana y quedó sobre su techo. Integrantes de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar en un vehículo de emergencia para intervenir en la escena.

Otro caso producto de la imprudencia se produjo en Villa Lugano este último lunes. Una conductora de 34 años fue trasladada al Hospital Grierson luego de que el Honda Fit que manejaba chocara contra dos vehículos estacionados y volcara en Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez. Y frente a una escuela.

Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos. El Honda Fit colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro, que estaban estacionados y no tenían ocupantes.

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La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de asistencia. Luego fue derivada al Hospital Grierson con politraumatismos.

Dentro del auto volcado se observó una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes. Algunos testigos aseguraron que la conductora “estaba alterada” y discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

“Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna. Y agregó, con respecto a la conductora: “No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”.

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Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y realizó el corte de energía del Honda Fit como medida preventiva, tras constatar que el automóvil había quedado volcado. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A. Los informes oficiales no detallaron las causas que provocaron el choque.

Sin embargo, no fue el único incidente que se desarrolló en Villa Lugano. Dos personas fueron asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) luego de la caída de un motociclista en la avenida Escalada al 2557, entre Crisóstomo Álvarez y la avenida Derqui.

El móvil 395 del SAME atendió en el lugar a una mujer de 35 años y a un hombre de 43 años. Ninguno de los dos requirió traslado a un centro de salud, según el parte oficial. El informe no aportó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre el estado de la motocicleta.

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Por otro lado, el SAME indicó que se registraron otros accidentes en lo que va de la mañana y en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos refiere a un choque entre una camioneta y una moto en la intersección de Adolfo Pedro Carranza y Gavilán.