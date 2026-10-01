Entradera y pánico en Morón: una familia fue sorprendida por asaltantes que los desvalijaron en pocos segundos

El hombre fue sorprendido por tres delincuentes armados cuando sacaba las bolsas del baúl en la puerta de su casa en Morón

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Una familia de la zona sur del partido bonaerense de Morón fue víctima de una violenta entradera este martes por la noche, cuando cuatro delincuentes armados sorprendieron al dueño de casa mientras bajaba las compras del baúl de su auto. Tras reducirlo, ingresaron a la vivienda, donde estaban su esposa y sus hijos menores, y escaparon con dinero en efectivo, teléfonos celulares y el vehículo de las víctimas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20.50, cuando Diego regresó a su domicilio después de realizar unas compras.

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El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad de una propiedad lindera, muestra la secuencia del asalto, ocurrido a unos 300 metros del Camino de Cintura.

Luego de estacionar su auto y abrir el portón del garaje, Diego ingresó a la vivienda, vio que su hijo menor estaba en el comedor y volvió a salir para retirar las compras del vehículo.

Diego, el dueño de casa, fue sorprendido por los delincuentes cuando bajaba unas compras del baúl de su auto

Cuando sacaba las bolsas del baúl, fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados que, a punta de pistola, lo obligaron a entrar nuevamente a la casa. Allí lo hicieron arrodillarse y luego lo tiraron al piso. Mientras tanto, apareció un cuarto integrante de la banda, que se subió al Peugeot 2008 blanco de la familia.

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Al escuchar los bocinazos que comenzó a hacer el delincuente que estaba al volante, sus cómplices apuraron el robo: tomaron teléfonos celulares y dinero en efectivo que había en la propiedad y, pocos segundos después, huyeron en dirección a Don Bosco a bordo de dos vehículos: el Peugeot de las víctimas y el auto en el que habían llegado.

“Me vieron vulnerable e ingresaron a mi domicilio. Yo temía por mis hijos porque en la planta baja tenía a mis chicos, que son menores. Mi esposa estaba en la planta alta haciendo los quehaceres”, relató Diego pocas horas después del asalto.

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Los asaltantes le exigieron a la víctima que se arrodillara y dijera dónde se encontraba el dinero

Según contó, los cuatro delincuentes estaban armados, tenían los rostros cubiertos y llevaban guantes de látex. “Me exigían dinero y yo, ante el susto, lo único que atiné a decirles es que estuvieran tranquilos, que se llevaran todo lo que quisieran, que había algo de plata, pero que no lastimen a los chicos”, explicó.

El momento de mayor desesperación ocurrió cuando uno de los asaltantes lo mantuvo reducido en el piso del patio con una pistola apoyada sobre la nuca, mientras sus cómplices recorrían la casa.

“Yo no sabía nada de lo que estaba pasando adentro, y mientras tanto tres delincuentes estaban adentro, armados, con mis hijos y mi esposa. Me decían: ‘Vos tranquilo, nosotros venimos a robar y nos vamos’. Y me preguntaban dónde estaba la plata. Les dije que estaba arriba y ahí escuché que uno subió rápido la escalera y mi esposa lo llevó hacia un lugar donde estaban las carteras. Las carteras no se las llevaron, pero sí agarraron un bolso”, precisó.

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Una vez que la banda halló el botín, se dio a la fuga a bordo de dos vehículos

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, de la UFI N° 2 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los sospechosos. Entre ellas, ordenó al personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª de Morón analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a posibles testigos.