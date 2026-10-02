Crimen y Justicia

Lo buscaban por contratar a un sicario para matar a un rival y lo detuvieron en un partido de futsal

La Policía Federal Argentina capturó en Avellaneda al acusado, que permanecía prófugo por homicidio, tenencia de armas y encubrimiento

El detenido
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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en Avellaneda a un hombre acusado de contratar a un sicario para matar a un rival con quien mantenía una disputa relacionada con actividades ilícitas, entre ellas la venta de estupefacientes. El sospechoso, de 35 años, fue localizado mientras jugaba un partido de futsal y tenía un pedido de captura por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.

La investigación fue desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependiente de la PFA, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. De acuerdo con la pesquisa, el conflicto entre el detenido y la víctima se había extendido durante varios meses en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El equipo de futsal
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Según la causa, el acusado habría planificado el homicidio y contactado a un sicario para que concretara el ataque. A comienzos de marzo de 2026, el atacante le efectuó cuatro disparos con una pistola calibre .380 a la víctima.

El hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde murió días más tarde por la gravedad de las heridas. La causa investiga al ahora detenido como presunto organizador del crimen.

Un hombre que era buscado por encargar un ataque con un sicario contra un rival fue detenido mientras disputaba un partido de futsal. Las imágenes muestran el desarrollo del encuentro deportivo en una cancha techada antes de la intervención de las autoridades.

El arma hallada en un allanamiento había sido robada en 2021

La Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso durante el avance de la investigación. Allí, los efectivos secuestraron el arma que habría sido empleada en el homicidio.

Las pericias posteriores determinaron que la pistola había sido sustraída de una vivienda en 2021. Sin embargo, el acusado no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento y continuó prófugo.

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Efectivos de la Policía Federal Argentina trasladaron e introdujeron en un vehículo policial a un hombre esposado que vestía ropa deportiva. El sujeto fue arrestado en el marco de una investigación tras ser buscado por presuntamente contratar a un sicario para atentar contra un rival.

La PFA lo ubicó durante un torneo amateur de futsal

Tras nuevas tareas de campo, agentes de la División Búsqueda de Prófugos establecieron que el buscado participaba de un torneo senior organizado por una liga amateur. Los investigadores identificaron la fecha y el escenario de uno de sus partidos en Avellaneda.

Con esa información, la PFA desplegó un operativo de vigilancia e ingresó de forma encubierta a la sede deportiva. Los agentes identificaron al hombre mientras disputaba el encuentro y concretaron su arresto.

Durante el procedimiento, familiares y allegados del detenido intentaron obstaculizar la intervención policial, aunque la situación fue controlada sin personas heridas. El acusado quedó alojado en una dependencia de la PFA y a disposición de la Justicia.

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