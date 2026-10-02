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El recibimiento a Zidane en el empate de Francia y los golazos de De Bruyne y Lewandoski: las perlitas de la Nations League

Zizou disputó su primer partido como entrenador frente a su gente, aunque no pudo pasar del empate ante Italia

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En el primer partido como entrenador frente a su gente, la Francia de Zinedine Zidane igualó 1-1 contra Italia en el Stade de France de París. Luego de dos victorias al hilo por 1-0 (Turquía y Bélgica), la racha de Zizou se cortó en su estreno en condición de local, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la UEFA Nations League.

El flamante entrenador que reemplazó a Didier Deschamps tuvo un impactante recibimiento por los hinchas. Además del humo de bengalas, los aficionados realizaron un tifo en las tribunas con la bandera de Francia y un “Zizou”, mientras que otra bandera marcó: “Bienvenido a casa”.

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Francia tuvo mayor control durante buena parte del primer tiempo y encontró en Michael Olise a su jugador más peligroso. El atacante generó varias ocasiones frente a una defensa Azzurra que no logró contenerlo. La apertura del marcador llegó a los 55 minutos, cuando el volante del Bayern Múnich ejecutó un tiro libre —Rayan Cherki movió la pelota unos centímetros— que superó la barrera y dejó sin respuesta a Gianluigi Donnarumma.

Zizou tuvo su estreno de local como entrenador con un empate 1-1 contra Italia

Italia igualó a los 68 minutos tras un error defensivo de Francia que Alessandro Bastoni aprovechó para marcar. El defensor del Inter efectuó una presión perfecta para robarle el balón a Lucas Da Cunha y quedar mano a mano para estampar el 1-1. El partido quedó abierto hasta el final, con ambos equipos en busca del triunfo, aunque con un Donnarumma que enalteció su figura con grandes intervenciones.

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En el tramo final, Moise Kean estrelló un cabezazo en el travesaño para Italia y Francia reclamó un penal que no fue sancionado. El defensor francés Dayot Upamecano fue expulsado por doble amarilla tras sujetar de la camiseta a Kean, con quien se había empujado un puñado de minutos antes.

Con el empate, Francia mantuvo el liderazgo del Grupo A1 con siete unidades, mientras que Italia está tercera con cuatro. Bélgica, por su parte, se impuso por 3-0 sobre Turquía con dos golazos de Kevin De Bruyne y suma seis puntos.

*Los golazos de De Bruyne en la victoria de Bélgica sobre Turquía

Otro partido destacado de la jornada del viernes en la Nations League se centró en el hat-trick que convirtió Robert Lewandowski en la goleada 6-0 de Polonia sobre Rumania. El histórico delantero convirtió uno de penal, irrumpió en el área chica para empujar el balón y selló su actuación con un golazo.

En el mismo grupo, Bosnia Herzegovina empató 1-1 contra Suecia, aunque los flashes del encuentro se centraron en Edin Džeko: jugó su último partido con el combinado nacional. El delantero, que tuvo pasos destacados por el Manchester City, la Roma e Inter de Milán, dejó un legado de 73 goles en 152 partidos. Incluso logró convertir en su despedida, pero el VAR se lo anuló. Cuando fue reemplazado, los jugadores de ambas selecciones le hicieron el pasillo de honor para homenajearlo.

*El hat-trick de Lewandowski con Polonia

La Nations League es una competición de selecciones europeas que se creó en 2018 y tiene como objetivo reemplazar buena parte de los amistosos internacionales por partidos oficiales entre equipos de nivel similar. Se disputa cada dos años y reúne a las federaciones afiliadas a la UEFA. Además del título, sus resultados pueden influir en las vías de clasificación a la Eurocopa o al Mundial.

El torneo se organiza en divisiones o ligas —A, B, C y D—, según el rendimiento previo de cada selección. En cada una hay grupos cuyos integrantes se enfrentan en partidos de ida y vuelta, como local y visitante. Este sistema incluye ascensos y descensos: los mejores de las ligas B, C y D pueden subir de categoría, mientras que los equipos ubicados en los últimos puestos de las divisiones superiores corren riesgo de bajar.

La primera edición se celebró en 2018-19 y tuvo a Portugal como campeón, tras vencer 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Oporto. En 2020-21, Francia derrotó 2-1 a España en Milán. Dos años más tarde, La Furia Roja conquistó el trofeo frente a Croacia: empataron 0-0 tras la prórroga y el conjunto español ganó 5-4 en la tanda de penales en Róterdam. Los Lusos se impusieron con su segundo título (por penales contra España) en 2025 y buscarán defender la corona en la presente edición.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 3 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

Jueves 1 de octubre

  • Azerbaiyán 0-0 Liechtenstein
  • Irlanda 2-2 Austria
  • Israel 0-0 Kosovo
  • Gales 2-1 Noruega
  • Dinamarca 2-4 Portugal
  • Grecia 2-2 Países Bajos
  • Alemania 2-0 Serbia
  • Malta 1-1 Gibraltar

Viernes 2 de octubre

Kazajistán 1-2 Moldavia

Chipre 2-0 Armenia

Letonia 1-2 Montenegro

Polonia 6-0 Rumania

Bosnia 1-1 Suecia

Ucrania 0-3 Irlanda del Norte

Hungría 1-0 Georgia

Francia 1-1 Italia

Bélgica 3-0 Turquía

Islas Feroe 1-1 Eslovaquia

Sábado 3 de octubre

  • 10.00: Finlandia - Albania
  • 13.00: Croacia - Inglaterra
  • 13.00: Islanida - Bulgaria
  • 13.00: Bielorrusia - San Marino
  • 13.00: Estonia - Luxenburgo
  • 15.45: Suiza - Eslovenia
  • 15.45: Macedonia del Norte - Escocia
  • 15.45: España - República Checa

TODOS LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

LIGA A

Grupo 1

  1. Francia (7 puntos)
  2. Bélgica (6)
  3. Italia (4)
  4. Turquía (0)

Grupo 2

  1. Grecia (7 puntos)
  2. Países Bajos (5)
  3. Alemania (4)
  4. Serbia (0)

Grupo 3

  1. España (6 puntos)
  2. Inglaterra (3)
  3. Croacia (3)
  4. República Checa (0)

Grupo 4

  1. Portugal (9 puntos)
  2. Noruega (3)
  3. Dinamarca (3)
  4. Gales (3)

LIGA B

Grupo 1

  1. Suiza (6 puntos)
  2. Eslovenia (4)
  3. Escocia (1)
  4. Macedonia del Norte (0)

Grupo 2

  1. Irlanda del Norte (7 puntos)
  2. Ucrania (4)
  3. Hungría (4)
  4. Georgia (1)

Grupo 3

  1. Austria (7 puntos)
  2. Kosovo (4)
  3. Irlanda del Norte (4)
  4. Israel (0)

Grupo 4

  1. Suecia (7 puntos)
  2. Bosnia Herzegovina (5)
  3. Polonia (4)
  4. Rumania (0)

LIGA C

Grupo 1

  1. Albania (6 puntos)
  2. Finlandia (4)
  3. Bielorrusia (1)
  4. San Marino (0)

Grupo 2

  1. Montenegro (9 puntos)
  2. Chipre (4)
  3. Armenia (3)
  4. Letonia (1)

Grupo 3

  1. Eslovaquia (7 puntos)
  2. Moldavia (4)
  3. Islas Feroe (3)
  4. Kazajistán (1)

Grupo 4

  1. Islandia (4 puntos)
  2. Luxenburgo (3)
  3. Estonia (2)
  4. Bulgaria (1)

LIGA D

Grupo 1

  1. Malta (4 puntos)
  2. Gibraltar (2)
  3. Andorra (1)

Grupo 2

  1. Lituania (4 puntos)
  2. Azerbaiyán (2)
  3. Liechtenstein (1)

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