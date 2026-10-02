La Justicia otorgó prisión domiciliaria a Callejero Fino tras considerar que tenía el arma para defenderse

Callejero Fino detenido

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La Justicia le otorgó al cantante Callejero Fino la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico y modificó su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en el marco de la causa por la que permanece detenido desde el 30 de agosto.

El beneficio se hará efectivo cuando la medida quede firme y, hasta que se instale el sistema de monitoreo, se previeron controles policiales semanales y en horarios discontinuos.

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El músico había sido detenido cuando circulaba por la avenida Benavídez, en Tigre, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. El vehículo no tenía las chapas patentes colocadas y contaba con el parabrisas polarizado, lo que motivó su intercepción.

Durante ese procedimiento fue secuestrada una pistola Glock calibre .40 con 12 municiones en el panel de la puerta del conductor. La pericia balística estableció que el arma estaba apta para su uso y que tenía la numeración suprimida.

La Justicia consideró que la pistola se encontraba “dentro de la esfera de custodia” de Callejero Fino. También constató que no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

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En este sentido, la defensa había pedido que el hecho fuera considerado como tenencia ilegal de arma, una figura más leve que la portación acusada por el fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo al entender que el músico circulaba por la vía pública con el arma a su alcance y en condiciones de uso inmediato.

El exmanager de Callejero Fino detenido

La calificación fue atenuada por el contexto de amenazas denunciado por el músico

La magistrada sí aceptó un pedido subsidiario de la defensa y modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

La resolución valoró la declaración de Callejero Fino, quien afirmó que llevaba el arma por temor ante presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones de parte de un exmánager, Mauricio Fernández. El músico sostuvo que no tenía intención de utilizarla con fines ilícitos.

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Según el fallo, ese relato fue respaldado por testimonios y denuncias previas incorporadas al expediente. Actualmente Fernández se encuentra detenido en otra investigación tramitada en el Departamento Judicial de San Isidro.

La prisión domiciliaria fue otorgada para una vivienda de La Lonja, Pilar, donde el cantante permanecerá bajo el cuidado de su pareja y con control del Área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La jueza sostuvo que existían riesgos procesales por la pena en expectativa y por una condena anterior de 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado. De todos modos, remarcó que la fiscalía no se opuso a la morigeración de la detención y que el arraigo familiar permitía atenuar el riesgo de fuga.

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