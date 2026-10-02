El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El actor se mostró enojado luego de que un espectador interrumpiera la obra con el flash (Video: X/Guillebarriosok)

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Juan Gil Navarro protagonizó un tenso momento durante una función de Misery, la obra que comparte con Julia Calvo en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes. El actor decidió interrumpir la presentación para hacer un reclamo directo al público por el uso reiterado de celulares dentro de la sala, en especial por el uso del flash.

Apenas finalizó la representación, el actor tomó el micrófono para dirigirse a los espectadores sin filtros. “Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez”, expresó.

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El reclamo del actor no se limitó al uso de los teléfonos. Gil Navarro también cuestionó a quienes toman fotografías durante la función, en especial a quienes utilizan el flash, y remarcó que pagar una entrada no habilita a transgredir las normas básicas de convivencia dentro de un espacio cultural.

“Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención”, sostuvo ante los presentes, en una frase que luego se convirtió en el eje de la repercusión mediática del episodio.

Para cerrar su descargo, el actor hizo un pedido terminante de cara a las próximas funciones. “Así que por favor no tengan sólo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias”, dijo, antes de que el público que cumplía con las reglas lo recibiera con aplausos de apoyo.

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Un mensaje publicado por la actriz Moria Casán en la red social X expresa su apoyo al actor Juan Gil Navarro en una crítica sobre el uso de teléfonos en las funciones de teatro.

El momento quedó registrado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales. La reacción del actor generó todo tipo de comentarios entre los usuarios: algunos coincidieron con el reclamo, mientras que otros cuestionaron la manera en que decidió plantearlo frente a su público.

Entre las repercusiones se destacó el respaldo de Moria Casán, que compartió su apoyo a través de su cuenta de X. “Bravo Juan Gil Navarro que pesadilla, habria que poner antenas que los bloquearam, porque no hay manera que lo entiendan, es la pantalla contra el teatro”, escribió La One en su cuenta de X dejando en claro que es una problemática que vivió en carne propia a lo largo de los años.

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El episodio no fue el primero de este tipo protagonizado por Gil Navarro. En 2012, el actor había vivido una situación similar mientras protagonizaba Las brujas de Salem junto a Lali Espósito, obra basada en el clásico de Arthur Miller que tenía una duración aproximada de dos horas y media.

En aquella oportunidad, durante una función de domingo, sonaron tres celulares en plena obra. A eso se sumó que un grupo de espectadoras ubicado en la primera fila, fanáticas de Lali Espósito que ya habían asistido anteriormente a la puesta, comía papas fritas y generaba ruido con el paquete.

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Años atrás el actor tuvo un comportamiento similar en la obra que protagonizaba con Lali Espósito (Video: Nadie Dice Nada-Luzu TV)

El ruido terminó por sacar de concentración al actor, que interrumpió la función, se acercó hasta las espectadoras y les pidió el paquete de papas fritas antes de retomar la obra. Una vez finalizada la representación, explicó que tanto él como sus compañeros respetaban al público y necesitaban silencio para poder concentrarse y llevar adelante el trabajo sobre el escenario.

Más de una década después, la situación volvió a repetirse con un elemento distinto, pero con el mismo reclamo de fondo sobre el comportamiento de los espectadores durante una función. Esta vez fueron los celulares, las fotografías y el uso del flash los que llevaron a Gil Navarro a frenar Misery y dirigirse de manera directa a quienes se encontraban en la sala.

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